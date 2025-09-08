Zum Inhalt
Gesund, aber besorgt: Was der Austrian Health Report 2025 über Österreichs Vertrauen in Medizin und Versorgung aussagt

Verfasst von
Martin Krenek-Burger
 Wie gesund fühlt sich Österreich im Jahr 2025? Der neue Austrian Health Report gibt Antworten – und sie fallen gemischt aus. Zwei Drittel der Menschen sagen zwar, es geht ihnen gut, doch das Vertrauen in das Gesundheitssystem sinkt spürbar. Lange Wartezeiten, Personalmangel und die Sorge, dass gute Versorgung zunehmend eine Geldfrage wird, drücken auf die Stimmung.

Präsentierten den Austrian Health Report 2025:  Dr. Walter Feichtinger, Präsident des Center for Strategic Analysis in Wien;  Prof. Dr. Ulrike Holzgrabe (Universität Würzburg);  GF Dr. Reinhard Raml (Institut für empirische Sozialforschung, IFES); Sandoz Österreich Country President Marco Pucci (v.li.).


APA-Fotoservice/ Fotograf/in: Martin Hörmandinger

Besonders brisant: 64 Prozent der Befragten befürchten Engpässe bei Medikamenten – mehr noch als bei Energie oder Wasser. Expertinnen und Experten warnen, dass Europas Abhängigkeit von Importen aus Asien die Versorgung verwundbar macht.

In dieser Folge spricht Martin Krenek-Burger mit Forschern, Industriekapitänen und Sicherheitsexperten über die Ergebnisse des Reports, die Zukunft der Medikamentenproduktion und darüber, wie Österreich und Europa unabhängiger von Herstellerländern wie Indien und China werden können.

🎧 Jetzt reinhören und informiert bleiben!

