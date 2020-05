Gesellschaftlich akzeptierte Sucht

Etwa 460.000 Menschen in Österreich sind alkoholkrank. Anders formuliert: Jeder vierte Österreicher bzw. jede vierte Österreicherin nimmt Alkohol in gesundheitsgefährdenden Dosen zu sich. Zwei Drittel der Jugendlichen unter 14 Jahren in Österreich geben an, schon einen Vollrausch gehabt zu haben (vgl., S. 30–31). In der Bevölkerung wird Alkoholabhängigkeit immer noch mit Willensschwäche begründet. Medikamentensucht genießt eine weitaus höhere Krankheitsakzeptanz in der Bevölkerung als Alkoholsucht. Und das, obwohl gerade Alkohol eine sehr leicht zu erhaltende, völlig legale Droge ist (: Quelle: GÖG 2020, Handbuch Alkohol — Österreich, Band 1, S. 52). ...