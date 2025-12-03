Geschlechtsdysphorie in der Adoleszenz

Die meisten pädiatrischen Fachkräfte werden in den vergangenen Jahren auf den teils kontrovers geführten Fachdiskurs zur klinischen Versorgung transgeschlechtlich identifizierter Minderjähriger aufmerksam geworden sein. Die beiden zuletzt in dieser Zeitschrift erschienenen Artikel von Herrmann und Becker-Hebly [] sowie Pauli [] spiegeln die Aktualität des Themas im pädiatrischen Kontext wider. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurden Aspekte der klinischen Versorgungslage und Behandlungspraxis beleuchtet.

Mit diesem Beitrag möchten wir auf ausgewählte Aspekte eingehen, die aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht für ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Polarisierung in diesem Feld wichtig sind. Wir konzentrieren uns dabei auf die klinische Konzeptualisierung und diagnostische Einordnung der Symptomatik sowie auf die Evidenzbasis des gegenwärtig vorherrschenden Behandlungsparadigmas.

Transgeschlechtliche Jugendliche, Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie – worüber sprechen wir?

3 , 4 ]. In den letzten Jahren wurde ein Paradigmenwechsel in der psychiatrischen Konzeptualisierung und Behandlung vollzogen, der sich am deutlichsten in der diagnostischen Revision der ICD-11 [ 5 ] erkennen lässt. Im Zuge der vollständigen Abkehr von einer störungsorientierten Sichtweise stellt das Vorliegen eines Leidensdrucks oder einer funktionalen Beeinträchtigung kein Kriterium für die Diagnose einer Geschlechtsinkongruenz dar. Auch im DSM‑5 [ 6 ] wurde zuvor schon von der vorangegangenen Diagnose einer Geschlechtsidentitätsstörung abgerückt. Mit der Diagnose einer Geschlechtsdysphorie bleibt jedoch das Leiden oder die Beeinträchtigung im Zusammenhang mit dem Geschlechtsidentitätserleben als diagnostisches Kernkriterium bestehen [ 7 ‐ 9 ]. In der ICD-11 hingegen kennzeichnet das als Geschlechtsinkongruenz bezeichnete Identitätserleben das zentrale Diagnosekriterium, verbunden mit dem Wunsch nach körpermodifizierenden Maßnahmen ab Pubertätseintritt. Die mögliche Indikationsstellung für solche Interventionen wird damit von einem klinisch zu explorierenden Symptomkomplex – der Geschlechtsdysphorie – entkoppelt und mit der Anpassung des Körpers an das geschlechtliche Selbstempfinden verbunden. Wir haben bereits an anderer Stelle [ 10 ] kritisch angemerkt, inwiefern diese neue diagnostische Klassifikation die spezifischen Entwicklungsbedürfnisse und Vulnerabilitäten junger Menschen in der Adoleszenz unzureichend berücksichtigt. Während der Anspruch, Geschlechtsinkongruenz nicht mehr als psychiatrische Störung zu klassifizieren, nachvollziehbar ist, entfällt mit dem Kriterium eines klinisch relevanten Leidensdrucks ein zentrales diagnostisches und behandlungsleitendes Symptom. Für diese Patientengruppe sind verschiedene Begrifflichkeiten in Verwendung, die mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen des zugrundeliegenden Phänomens verbunden sind. So verschiebt sich mitunter die Implikation, je nachdem, ob von transgeschlechtlichen Jugendlichen, Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz oder von Geschlechtsdysphorie die Rede ist: Geht es vorrangig um ein normvariantes Geschlechtsidentitätsmerkmal, um einen gesundheitsrelevanten Zustand oder um einen psychiatrischen Symptomkomplex? Die unterschiedlichen Begrifflichkeiten repräsentieren die diskursive Entwicklung, die eng verknüpft ist mit Bemühungen um eine Entpathologisierung []. In den letzten Jahren wurde ein Paradigmenwechsel in der psychiatrischen Konzeptualisierung und Behandlung vollzogen, der sich am deutlichsten in der diagnostischen Revision der ICD-11 [] erkennen lässt. Im Zuge der vollständigen Abkehr von einer störungsorientierten Sichtweise stellt das Vorliegen eines Leidensdrucks oder einer funktionalen Beeinträchtigung kein Kriterium für die Diagnose einer Geschlechtsinkongruenz dar. Auch im DSM‑5 [] wurde zuvor schon von der vorangegangenen Diagnose einerabgerückt. Mit der Diagnose einer Geschlechtsdysphorie bleibt jedoch das Leiden oder die Beeinträchtigung im Zusammenhang mit dem Geschlechtsidentitätserleben als diagnostisches Kernkriterium bestehen []. In der ICD-11 hingegen kennzeichnet das als Geschlechtsinkongruenz bezeichnete Identitätserleben das zentrale Diagnosekriterium, verbunden mit dem Wunsch nach körpermodifizierenden Maßnahmen ab Pubertätseintritt. Die mögliche Indikationsstellung für solche Interventionen wird damit von einem klinisch zu explorierenden Symptomkomplex – der Geschlechtsdysphorie – entkoppelt und mit der Anpassung des Körpers an das geschlechtliche Selbstempfinden verbunden. Wir haben bereits an anderer Stelle [] kritisch angemerkt, inwiefern diese neue diagnostische Klassifikation die spezifischen Entwicklungsbedürfnisse und Vulnerabilitäten junger Menschen in der Adoleszenz unzureichend berücksichtigt. Während der Anspruch, Geschlechtsinkongruenz nicht mehr als psychiatrische Störung zu klassifizieren, nachvollziehbar ist, entfällt mit dem Kriterium eines klinisch relevanten Leidensdrucks ein zentrales diagnostisches und behandlungsleitendes Symptom.

erhebliche Leidensdruck jedoch meist ein zentrales Behandlungsmotiv betroffener Jugendlicher und ihrer Familien. Herrmann und Becker-Hebly [ 1 ] wie auch Pauli [ 2 ] haben in ihren Beiträgen bereits auf die hohen Raten psychischer Auffälligkeiten hingewiesen, die in klinischen Stichproben junger Menschen mit Geschlechtsdysphorie erfasst wurden [ 11 ‐ 13 ]. Eine empirische Untersuchung der Stichprobe unserer Spezialsprechstunde verdeutlicht die Heterogenität des Ausmaßes dieser psychischen Auffälligkeiten. In unserer Datenanalyse konnten drei Subgruppen identifiziert werden, die bei vergleichbarer Ausprägung des geschlechtsdysphorischen Leidensdrucks sehr unterschiedliche Belastungsprofile aufwiesen. Während eine Gruppe ein weitgehend stabiles psychosoziales Funktionsniveau zeigte, waren die beiden anderen Gruppen durch ein moderates bis hohes Ausmaß psychischer Belastungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen und traumatischen Erfahrungen gekennzeichnet [ 14 ]. In der klinischen Versorgung ist derjedoch meist ein zentrales Behandlungsmotiv betroffener Jugendlicher und ihrer Familien. Herrmann und Becker-Hebly [] wie auch Pauli [] haben in ihren Beiträgen bereits auf die hohen Raten psychischer Auffälligkeiten hingewiesen, die in klinischen Stichproben junger Menschen mit Geschlechtsdysphorie erfasst wurden []. Eine empirische Untersuchung der Stichprobe unserer Spezialsprechstunde verdeutlicht die Heterogenität des Ausmaßes dieser psychischen Auffälligkeiten. In unserer Datenanalyse konnten drei Subgruppen identifiziert werden, die bei vergleichbarer Ausprägung des geschlechtsdysphorischen Leidensdrucks sehr unterschiedliche Belastungsprofile aufwiesen. Während eine Gruppe ein weitgehend stabiles psychosoziales Funktionsniveau zeigte, waren die beiden anderen Gruppen durch ein moderates bis hohes Ausmaß psychischer Belastungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen und traumatischen Erfahrungen gekennzeichnet [].

Eine sorgfältige Exploration und ein umfassendes Verständnis der Geschlechtsdysphorie im Kontext individueller Entwicklungsbedingungen und des familiären Bezugssystems der jungen Menschen ist von zentraler Bedeutung. Wird ein Erleben von Geschlechtsinkongruenz stattdessen als isoliertes Phänomen unabhängig von der Persönlichkeitsentwicklung im Ganzen betrachtet, droht damit die dringend erforderliche differenzialdiagnostische Sorgfalt verloren zu gehen.

15 ] sowie die „Standards of Care“ der World Professional Association for Transgender Health (WPATH) in der mittlerweile achten Version [ 16 ]. Dabei wurde bereits vereinzelt auf kritische Auseinandersetzungen rund um die verfügbare Evidenz zur Wirksamkeit der medizinischen Behandlungspraxis verwiesen [ 1 , 2 ]. Wir halten diesen Aspekt für wichtig im gegenwärtigen Fachdiskurs und knüpfend daher vertiefend an die vorangegangenen Darstellungen an. Im Hinblick auf Diagnostik und Behandlungspraxis wurde in beiden zuletzt in dieser Zeitschrift erschienen Beiträgen auf ausgewählte Leitlinien verwiesen, insbesondere auf die kürzlich erschienene S2k-Leitlinie für den deutschsprachigen Raum [] sowie die „Standards of Care“ der World Professional Association for Transgender Health (WPATH) in der mittlerweile achten Version []. Dabei wurde bereits vereinzelt auf kritische Auseinandersetzungen rund um die verfügbare Evidenz zur Wirksamkeit der medizinischen Behandlungspraxis verwiesen []. Wir halten diesen Aspekt für wichtig im gegenwärtigen Fachdiskurs und knüpfend daher vertiefend an die vorangegangenen Darstellungen an.