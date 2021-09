Geschlechtsangleichende Hormontherapie bei Transidentität: Voraussetzungen und Therapiemanagement

Zurück zum Zitat Casella R, Bubendorf L, Schaefer DJ, Bachmann A, Gasser TC, Sulser T (2005) Does the prostate really need androgens to grow? Transurethral resection of the prostate in a male-to-female transsexual 25 years after sex-changing operation. Urol Int 75(3):288–290. https://​doi.​org/​10.​1159/​000087811 CrossRefPubMed