Einleitung

1 ]. Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Lebensalter überproportional an und erreicht bei Menschen über 85 Jahre etwa 23 % [ 2 ]. Mit etwa 65–70 % ist die Alzheimer Demenz die am häufigsten diagnostizierte Form von Demenz in hohem Lebensalter [ 3 ]. Die Prävention und frühe therapeutische Intervention dementieller Erkrankungen, hat basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich vermeidbarer Demenzrisikofaktoren und neuen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten an Stellenwert gewonnen. So könnten bis zu 45 % von dementiellen Erkrankungen durch eine effektive Reduktion von vermeidbaren Risikofaktoren (z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen, Rauchen und Alkoholkonsum, sensorische Einschränkungen) verhindert oder deren Auftreten verzögert werden [ 4 ]. Aufgrund der ansteigenden Kosten für die Behandlung und Versorgung von MmD rückt die Psychoedukation und psychosoziale Unterstützung von informell Pflegenden und Betreuenden (iPuB) und professionell Pflegenden immer mehr in den gesundheitspolitischen und auch wissenschaftlichen Fokus. Weltweit nimmt die Anzahl von Menschen mit Demenz (MmD), besonders bedingt durch den demographischen Wandel und die höhere Lebenserwartung, stetig zu. Bis zum Jahr 2050 ist mit einem Anstieg von derzeit etwa 57 Mio. auf 153 Mio. MmD weltweit zu rechnen []. Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Lebensalter überproportional an und erreicht bei Menschen über 85 Jahre etwa 23 % []. Mit etwa 65–70 % ist die Alzheimer Demenz die am häufigsten diagnostizierte Form von Demenz in hohem Lebensalter []. Die Prävention und frühe therapeutische Intervention dementieller Erkrankungen, hat basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich vermeidbarer Demenzrisikofaktoren und neuen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten an Stellenwert gewonnen. So könnten bis zu 45 % von dementiellen Erkrankungen durch eine effektive Reduktion von vermeidbaren Risikofaktoren (z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen, Rauchen und Alkoholkonsum, sensorische Einschränkungen) verhindert oder deren Auftreten verzögert werden []. Aufgrund der ansteigenden Kosten für die Behandlung und Versorgung von MmD rückt die Psychoedukation und psychosoziale Unterstützung von informell Pflegenden und Betreuenden (iPuB) und professionell Pflegenden immer mehr in den gesundheitspolitischen und auch wissenschaftlichen Fokus.

Die mit der Pflege einhergehenden Belastungen können sehr groß sein und zu körperlichen, wie auch psychischen Erkrankungen beim iPuB führen [ 6 ]. International und auch nationale österreichische Daten zeigen, dass nahezu jeder zweite iPuB eine höhergradige durch die Pflege bedingte Belastung angibt [ 7 ]. Eine Überforderung der iPuB kann zu einer Verschlechterung der Beziehung zur gepflegten Person und sekundär, zu einer schneller Krankheitsprogredienz dieser führen [ 8 ]. Studien definieren daher immer öfter auch Faktoren wie die Belastungen von iPuB, die Autonomie des MmD oder die Beziehung von Betroffenen zu ihrem Betreuungsumfeld, als wichtiges Studienziel, um die Qualität und Wirksamkeit einer Intervention zu belegen [ 9 ]. Nationale und internationale Daten zeigen, dass die Betreuung und Pflege von MmD in 80 % von Angehörigen im häuslichen Umfeld übernommen wird. In Österreich sind damit über 195.000 An- und Zugehörige von MmD in die Betreuung und Pflege involviert.

10 ]. Die zwischenmenschlichen Konflikte aufgrund dieser Verhaltensveränderungen sind oft die primäre Ursache für eine institutionelle Versorgung. Oft werden Belastungen von iPuB jedoch zu spät erkannt und Entlastungsangebote zu spät oder nicht ausreichend angenommen. Die größte Belastung für iPuB und professionell Pflegenden stellen die bei MmD häufig auftretenden Verhaltensänderungen dar. Zu den häufigsten gehören ein gestörter Tages- und Nachtrhythmus, Misstrauen und Vorwürfe, Umherwandern sowie depressives und aggressives Verhalten []. Die zwischenmenschlichen Konflikte aufgrund dieser Verhaltensveränderungen sind oft die primäre Ursache für eine institutionelle Versorgung.

iPuB sind daher eine wichtige Zielgruppe für leicht zugängliche und möglichst rasch verfügbare Entlastungs- und Informationsangebote. Digitale Angebote können diesem Anspruch gerecht werden und iPuB örtlich und zeitlich unabhängig mit Information zur Pflege versorgen oder über Online-Beratungen unmittelbar unterstützen.

11 ]. Das Gefühl des Vorbereitet-seins („preparedness“) auf die Pflege durch gute Vernetzung mit Pflegediensten und Information kann die Resilienz von iPuB entscheidend stärken, Überlastung, Einsamkeit und Depression vermeiden und somit eine möglichst lange Versorgung der zu pflegenden Personen im familiären und häuslichen Umfeld möglich machen. Frühere Studien konnten zeigen, dass ein hohes Maß an Vorbereitet-sein von iPuB deren Pflegebelastung und Symptome wie Angst und Depression senken, sowie deren Lebensqualität steigern kann [ 12 , 13 ]. Studien, die Einflussfaktoren auf den Faktor „preparedness“ spezifisch von iPuB von MmD erhoben haben, sind gegenwärtig rar. Eine Übersichtsarbeit von Zimami et al. 2024 konnte zeigen, dass ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, Resilienz und insbesondere Wissen über die Erkrankung des zu Pflegenden, das Gefühl des Vorbereitet-seins stärkt [ 14 ]. Unter dem Konzept „preparedness“ im Pflegekontext von MmD wird verstanden, dass iPuB sich bereit fühlen, mit körperlichen und psychischen Bedürfnissen, unerwarteten Akutsituationen und der Organisation der medizinischen und pflegerischen Versorgung von zu Pflegenden umgehen zu können []. Das Gefühl des Vorbereitet-seins („preparedness“) auf die Pflege durch gute Vernetzung mit Pflegediensten und Information kann die Resilienz von iPuB entscheidend stärken, Überlastung, Einsamkeit und Depression vermeiden und somit eine möglichst lange Versorgung der zu pflegenden Personen im familiären und häuslichen Umfeld möglich machen. Frühere Studien konnten zeigen, dass ein hohes Maß an Vorbereitet-sein von iPuB deren Pflegebelastung und Symptome wie Angst und Depression senken, sowie deren Lebensqualität steigern kann []. Studien, die Einflussfaktoren auf den Faktor „preparedness“ spezifisch von iPuB von MmD erhoben haben, sind gegenwärtig rar. Eine Übersichtsarbeit von Zimami et al. 2024 konnte zeigen, dass ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, Resilienz und insbesondere Wissen über die Erkrankung des zu Pflegenden, das Gefühl des Vorbereitet-seins stärkt [].

Die vorliegende Studie ist Teil eines vom FFG geförderten Leitprojekts (Kurztitel: TeleCareHub) zur Entwicklung einer digitalen Plattform für iPuB von MmD.

In der vorliegenden Studie wurden in einem Querschnittdesign soziodemographische Informationen, Belastungsfaktoren, Informationen zu Technikaffinität, dem Befinden und der Selbstwirksamkeit, sowie das subjektive Vorbereitet-sein auf die Pflege von iPuB erfasst.

Ziel der Studie war, wesentliche Einflussfaktoren auf die „preparedness“ von iPuB zu identifizieren. Die Ergebnisse der Studie sollen weiters dazu dienen, das im Projekt entwickelte digitale Angebot bestmöglich auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abzustimmen und damit die Belastungssituation von Pflegenden von MmD zu verbessern.