Geringe Pflegebelastung und hohe Selbstwirksamkeit sind wesentlich um pflegende Angehörige gut auf die Pflege von Menschen mit Demenz vorzubereiten – Ergebnisse des TeleCareHub Projektes
- Open Access
- 15.01.2026
- originalarbeit
DOWNLOAD
SUCHEN
Zusammenfassung
Hintergrund
Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz (MmD) wird überwiegend von informell Pflegenden und Betreuenden (iPuB) übernommen. Ein hohes Maß an Vorbereitet-sein („preparedness“) auf die Pflegetätigkeiten verbessert die Versorgung von MmD und vermindert die Pflegebelastung. Die Entwicklung von Unterstützungs- und Informationsangeboten, um die „preparedness“ zu steigern, ist ein wesentliches Ziel des vom FFG-geförderten Projekts TeleCareHub.
Methodik
In dieser multizentrischen Querschnittsuntersuchung wurden Daten von iPuB mit folgenden Fragebögen erhoben: Allgemeine Selbstwirksamkeits-Kurzskala (ASKU-3), Affinity for Technology Interaction Scale (ATI-8), Zarit Burden Interview (ZBI-7), Loneliness Scale (UCLA-3), Patient Health Questionnaire (PHQ-9), Scale for the Quality of the Current Relationship in Caregiving (SQCRC-14) und die Preparedness for Caregiving Scale (PCS-8). Die Datenanalyse erfolgte mittels Korrelationsanalysen, linearen Regressionsanalysen (einschließlich Mediations- und Moderationsmodellen) sowie Varianzanalysen.
Ergebnisse
Es wurden Daten von 308 iPuB (76 % weiblich, PCS-8: 20,8 ± 6,4) analysiert. Die Selbstwirksamkeit (ASKU-3) und Beziehungsqualität (SQCRC-14) korrelierten signifikant positiv mit der „preparedness“ (PCS-8), wohingegen die Pflegebelastung (ZBI-7), Einsamkeit (UCLA-3) und Depressivität (PHQ-9) negative mit der PCS‑8 korrelierten. Bei nicht belasteten iPuB (ZBI-7 < 11), aber nicht bei belasteten iPuB, waren ein niederer ZBI‑7 Wert sowie eine geringe Pflegedauer prädiktiv für eine hohe „preparedness“ (β = −0,318; SE = 0,077; p < 0,001). Ergebnisse von SQCRC-14, ASKU‑3 und PHQ‑9 zeigten signifikant modulierende Effekte auf die PCS‑8.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse unterstreichen den Einfluss multipler persönlicher Faktoren von iPuB auf das Gefühl, auf die Pflegetätigkeit vorbereitet zu sein. Besonders bei noch nicht belasteten iPuB könnten Interventionen sowie digitale Angebote zur Stärkung der Selbstwirksamkeit und Verminderung von Depressivität, die „preparedness“ verbessern.
Einleitung
Weltweit nimmt die Anzahl von Menschen mit Demenz (MmD), besonders bedingt durch den demographischen Wandel und die höhere Lebenserwartung, stetig zu. Bis zum Jahr 2050 ist mit einem Anstieg von derzeit etwa 57 Mio. auf 153 Mio. MmD weltweit zu rechnen [1]. Die Prävalenz steigt mit zunehmendem Lebensalter überproportional an und erreicht bei Menschen über 85 Jahre etwa 23 % [2]. Mit etwa 65–70 % ist die Alzheimer Demenz die am häufigsten diagnostizierte Form von Demenz in hohem Lebensalter [3]. Die Prävention und frühe therapeutische Intervention dementieller Erkrankungen, hat basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich vermeidbarer Demenzrisikofaktoren und neuen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten an Stellenwert gewonnen. So könnten bis zu 45 % von dementiellen Erkrankungen durch eine effektive Reduktion von vermeidbaren Risikofaktoren (z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen, Rauchen und Alkoholkonsum, sensorische Einschränkungen) verhindert oder deren Auftreten verzögert werden [4]. Aufgrund der ansteigenden Kosten für die Behandlung und Versorgung von MmD rückt die Psychoedukation und psychosoziale Unterstützung von informell Pflegenden und Betreuenden (iPuB) und professionell Pflegenden immer mehr in den gesundheitspolitischen und auch wissenschaftlichen Fokus.
Nationale und internationale Daten zeigen, dass die Betreuung und Pflege von MmD in 80 % von Angehörigen im häuslichen Umfeld übernommen wird (https://www.alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures). In Österreich sind damit über 195.000 An- und Zugehörige von MmD in die Betreuung und Pflege involviert [5]. Die mit der Pflege einhergehenden Belastungen können sehr groß sein und zu körperlichen, wie auch psychischen Erkrankungen beim iPuB führen [6]. International und auch nationale österreichische Daten zeigen, dass nahezu jeder zweite iPuB eine höhergradige durch die Pflege bedingte Belastung angibt [7]. Eine Überforderung der iPuB kann zu einer Verschlechterung der Beziehung zur gepflegten Person und sekundär, zu einer schneller Krankheitsprogredienz dieser führen [8]. Studien definieren daher immer öfter auch Faktoren wie die Belastungen von iPuB, die Autonomie des MmD oder die Beziehung von Betroffenen zu ihrem Betreuungsumfeld, als wichtiges Studienziel, um die Qualität und Wirksamkeit einer Intervention zu belegen [9].
Anzeige
Oft werden Belastungen von iPuB jedoch zu spät erkannt und Entlastungsangebote zu spät oder nicht ausreichend angenommen. Die größte Belastung für iPuB und professionell Pflegenden stellen die bei MmD häufig auftretenden Verhaltensänderungen dar. Zu den häufigsten gehören ein gestörter Tages- und Nachtrhythmus, Misstrauen und Vorwürfe, Umherwandern sowie depressives und aggressives Verhalten [10]. Die zwischenmenschlichen Konflikte aufgrund dieser Verhaltensveränderungen sind oft die primäre Ursache für eine institutionelle Versorgung.
iPuB sind daher eine wichtige Zielgruppe für leicht zugängliche und möglichst rasch verfügbare Entlastungs- und Informationsangebote. Digitale Angebote können diesem Anspruch gerecht werden und iPuB örtlich und zeitlich unabhängig mit Information zur Pflege versorgen oder über Online-Beratungen unmittelbar unterstützen.
Unter dem Konzept „preparedness“ im Pflegekontext von MmD wird verstanden, dass iPuB sich bereit fühlen, mit körperlichen und psychischen Bedürfnissen, unerwarteten Akutsituationen und der Organisation der medizinischen und pflegerischen Versorgung von zu Pflegenden umgehen zu können [11]. Das Gefühl des Vorbereitet-seins („preparedness“) auf die Pflege durch gute Vernetzung mit Pflegediensten und Information kann die Resilienz von iPuB entscheidend stärken, Überlastung, Einsamkeit und Depression vermeiden und somit eine möglichst lange Versorgung der zu pflegenden Personen im familiären und häuslichen Umfeld möglich machen. Frühere Studien konnten zeigen, dass ein hohes Maß an Vorbereitet-sein von iPuB deren Pflegebelastung und Symptome wie Angst und Depression senken, sowie deren Lebensqualität steigern kann [12, 13]. Studien, die Einflussfaktoren auf den Faktor „preparedness“ spezifisch von iPuB von MmD erhoben haben, sind gegenwärtig rar. Eine Übersichtsarbeit von Zimami et al. 2024 konnte zeigen, dass ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, Resilienz und insbesondere Wissen über die Erkrankung des zu Pflegenden, das Gefühl des Vorbereitet-seins stärkt [14].
Die vorliegende Studie ist Teil eines vom FFG geförderten Leitprojekts (Kurztitel: TeleCareHub) zur Entwicklung einer digitalen Plattform für iPuB von MmD.
Anzeige
In der vorliegenden Studie wurden in einem Querschnittdesign soziodemographische Informationen, Belastungsfaktoren, Informationen zu Technikaffinität, dem Befinden und der Selbstwirksamkeit, sowie das subjektive Vorbereitet-sein auf die Pflege von iPuB erfasst.
Ziel der Studie war, wesentliche Einflussfaktoren auf die „preparedness“ von iPuB zu identifizieren. Die Ergebnisse der Studie sollen weiters dazu dienen, das im Projekt entwickelte digitale Angebot bestmöglich auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abzustimmen und damit die Belastungssituation von Pflegenden von MmD zu verbessern.
Methoden
Studiendesign
In dieser multizentrischen Querschnittsuntersuchung wurde eine Fragebogenerhebung bei iPuB durchgeführt.
Im Rahmen der Erhebung wurde ein umfassender Fragebogen zur Erhebung von soziodemografischen Daten und zur Versorgungssituation der iPuB und der gepflegten Person, sowie sieben validierte Erhebungsinstrumente, aus den Bereichen psychosoziale Belastung und Ressourcen und Technikakzeptanz, eingesetzt. Die Erhebung fand zwischen Dezember 2022 und Juni 2024 in Kärnten, Salzburg, Vorarlberg und Tirol statt. Um auch iPuB mit Migrationshintergrund in die Befragung einschließen zu können, wurden die Fragebögen zusätzlich in englischer, türkischer und serbokroatischer Sprache zur Verfügung gestellt.
Die Einschlusskriterien dieser Fragebogenstudie waren: Pflege oder Betreuung eines MmD oder Verdacht auf Demenz, Alter des iPuB ≥ 18 Jahre, regelmäßiger Kontakt mit der gepflegten Person, Wissen über soziale Situation und Versorgung der gepflegten Person sowie unterschriebene Einverständniserklärung. Es wurden iPuB und gepflegte Personen beider Geschlechter befragt. Als Einschlusskriterien der gepflegten Personen galt ein Alter > 50 Jahre, ein MMSE Wert > 15 Punkten und oder eine neurokognitive Störung entsprechend einem leichtgradigen oder beginnend mittelgradigen Stadium sowie eine erhaltene Fähigkeit die Einverständniserklärung der Studie zu verstehen und zu unterschreiben.
Erhebung der soziodemographischen Daten und Pflegesituation der iPuB und gepflegten Personen
Es wurden allgemeine Angaben zum Geschlecht, dem Alter (in Altersklassen), dem Bildungshintergrund, des Beziehungsverhältnisses zur gepflegten Person, der Wohnsituation und Dauer sowie Häufigkeit der Pflege abgefragt. Weiters wurden spezifische Informationen zur gepflegten Person (z. B. Pflegestufe, bestehendes Unterstützungs- und Pflegeangebot, vordiagnostizierte Demenz) erhoben.
Erhebungsinstrumente zur Erfassung der psychosozialen Belastung, Ressourcen und Technikaffinität
Die Fragebogenbatterie bestand weiters aus sieben Fragebögen, die psychosoziale Belastungsfaktoren, Ressourcen und die Bereitschaft, sich mit Technologien auseinanderzusetzen, erhoben. Wenn möglich, wurden dabei aus ökonomischen Gründen validierte Kurzformen der Fragebögen verwendet, um den Zeitaufwand der StudienteilnehmerInnen möglichst gering zu halten.
Prepardness for Caregiving Scale (PCS-8) [11]
Die PCS‑8 erfasst mit 8 Items, wie gut sich ein iPuB auf die Pflege eines An- und Zugehörigen vorbereitet fühlt. Die Items werden anhand einer 5‑teiligen Skala von 0 (gar nicht vorbereitet) bis 5 (sehr gut vorbereitet) bewertet und zu einem Gesamtwert (0–32 Punkte) aufsummiert. Der maximale Gesamtwert von 32 entspricht dem subjektiven Gefühl, bestmöglich auf die Pflege vorbereitet zu sein. Die interne Konsistenz mit einem Cronbach’s α von 0,88 ist als sehr gut einzuschätzen.
Anzeige
Zarit Burden Interview (ZBI-7) [7]
Das ZBI‑7 ist das am häufigsten verwendete Erhebungsinstrument von subjektiver Belastung von Pflegepersonen von an Demenz erkrankten Angehörigen. Verwendet wurde in der vorliegenden Studie die Kurzform mit 7 Items. Die interne Konsistenz ist mit einem Cronbach’s α von 0,83 als gut anzusehen. Im ZBI‑7 können zwischen 0 bis 28 Punkte erreicht werden – eine höhere Punktzahl entspricht einer höheren Pflegebelastung.
Loneliness Scale (UCLA-3) [15]
Die UCLA‑3 erhebt in der Kurzform mit 3 Items die empfundene Einsamkeit einer Person. Die interne Konsistenz (Cronbach’s α = 0,72) kann für ein Verfahren mit nur drei Items als gut eingeschätzt werden. Im UCLA‑3 können zwischen 0–9 Punkte erreicht werden – eine höhere Punktzahl entspricht einem höheren Grad an Einsamkeit.
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [16]
Das PHQ‑9 erfasst mit 9 Items die selbstberichtete depressive Symptomatik. Die Items erfassen die folgenden Symptome: Anhedonie, Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, psychomotorische Veränderungen, Energieverlust, Appetitveränderungen, Schuldgefühle und Suizidgedanken. Die Items werden je nach Häufigkeit auf einer Skala von 0–3 bewertet – es kann ein maximaler Gesamtwert von 27 Punkten erreicht werden. Höherer Werte entsprechen einer höheren depressiven Symptomatik. Die interne Konsistenz dieser Skala ist ausgezeichnet (Cronbach’s α = 0,89).
Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala (ASKU-3) [17]
Die Kurzform des ASKU‑3 erfasst mit 3 Items die individuelle Kompetenzerwartung, mit Schwierigkeiten und Hindernissen im täglichen Leben umgehen zu können. Die Reliabilität liegt, geschätzt mit McDonald’s Omega, bei 0,81 bis 0,86 und kann als gut bezeichnet werden. Die maximale Punktezahl beträgt 5 – eine hohe Punktezahl entspricht einer höheren Kompetenzerwartung mit schwierigen Lebenssituationen gut umgehen zu können.
Anzeige
Scale for the Quality of the Current Relationship in Caregiving (SQCRC-14) [18]
Die SQCRC-14 erfasst mit 14 Items die Beziehung zwischen gepflegter Person und pflegendem Angehörigen. Die 14 Items werden anhand einer 5‑teiligen Skala bewertet. Ein hoher Gesamtwert (Maximum 70 Punkte) entspricht einer emotional positiven und konfliktarmen Beziehung zwischen pflegender und gepflegter Person. Die deutsche Version [19] weist mit einem Cronbach’s α von 0,86 bis 0,90 eine sehr gute interne Konsistenz auf.
Affinity for Technology Interaction Scale (ATI-8) [20]
Die ATI‑8 erfasst mit 8 Items die Bereitschaft, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Jedes Item wird anhand einer 5‑teiligen Skala von 1 (stimmt gar nicht) bis 5 (stimmt völlig) bewertet. Ein höherer Summenwert (Maximum 48 Punkte) entspricht einer höheren Bereitschaft, sich mit technischen Systemen und Hilfsmitteln auseinander zu setzen. Die Cronbach’s α Werte in unterschiedlichen Stichproben lagen zwischen 0,83 und 0,92 und können somit als gut bis sehr gut beschrieben werden.
Statistische Methoden
Um Unterschiede in der PCS‑8 Skala und soziodemografischen Variablen zu untersuchen, wurden für zweifach abgestufte Parameter t‑Tests für unabhängige Stichproben bei gegebener Normalverteilung oder Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests bei fehlender Normalverteilung verwendet. Beim Vergleich der PCS‑8 Skala über mehr als 2 Gruppen hinweg, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse angewendet, mit anschließendem post-hoc Gruppenvergleich (Tukey-Test) sowie entsprechender p‑Wert Korrektur (family-wise error rate, FWER).
Eine explorative Interkorrelationsanalyse zwischen der PCS‑8 Skala und den anderen Skalen (ZBI‑7, UCLA‑3, SQCRC-14, ATI‑8, ASKU‑3, PHQ-9) wurde mittels Rangkorrelationskoeffizienten (Spearman’s rho) berechnet. Zur Beschreibung der internen Konsistenzen der Skalen wurde das Cronbach’s Alpha ermittelt.
Anzeige
Zur Vorhersage des PCS‑8 Score (abhängige Variable) über die anderen Skalen (unabhängige Variablen) wurden univariate lineare Regressionsmodelle berechnet. Zusätzlich wurde in allen Regressionsmodellen der Einfluss spezifischer Störvariablen (Alter, Bildung und Geschlecht von iPuB, Vorliegen eine Demenzdiagnose der gepflegten Person vor) berücksichtigt.
Eine zusätzliche Datenanalyse umfasste eine Teilgruppe der Studienpopulation mit geringer Pflegebelastung (ZBI‑7 Gesamtwert < 11 Punkte) [21]. Dabei wurde die Vorhersage des PCS‑8 Score durch den ZBI‑7 Gesamtwert in Abhängigkeit von der Pflegedauer untersucht. Hierfür wurde eine Moderationsanalyse mit dem Moderator „Pflegedauer“ durchgeführt. Auch wurden konditionale Effekte (i.e. simple slopes) des ZBI‑7 Gesamtwerts auf den PCS‑8 Gesamtwert, aufgeteilt in drei Pflegedauer-Klassen, berechnet.
In einer zusätzlichen multiplen parallelen Mediationsanalyse wurde untersucht, ob der Zusammenhang zwischen ZBI‑7 und PCS‑8 über die Skalen SQCRC-14, PHQ‑9 und ASKU‑3 vermittelt wird. Zur Schätzung der Konfidenzintervalle der indirekten Effekte wurden 5000 Bootstrap-Stichproben verwendet. Alle statistischen Analysen wurden in R (Version 4.5.0) durchgeführt. Für die Moderationsanalyse und die multiplen parallelen Mediationsanalysen wurde das R‑Makro „Process“ (Version 5.0, Hayes 2022) verwendet [22].
Resultate
Soziodemographie
Für die vorliegende Analyse wurden Daten von 308 iPuB eingeschlossen. In Tab. 1 sind soziodemographische Variablen der iPuB sowie der gepflegten Personen anhand zentraler Kenngrößen sowie die Ergebnisse der inferenzstatistischen Auswertungen der soziodemographischen Faktoren und deren Zusammenhang mit der PCS‑8 Skala dargestellt.
Tab. 1
Soziodemografische Faktoren von iPuB (N = 308) sowie gepflegten Personen und deren Zusammenhang mit der preparedness for caregiving scale (PCS-8)
Variablen
N (%)
PCS‑8
MW (SA)
p-Wert
Pflegeperson (iPuB) (N = 308)
Geschlecht
Weiblich
235 (76 %)
20,3 (6,5)
0,901b
Männlich
73 (24 %)
20,4 (5,9)
Alter (Jahre)
≤ 50
67 (22 %)
21,1 (6,8)
0,182a
51–60
100 (31 %)
20,9 (6,1)
61–70
59 (19 %)
19,9 (6,2)
71–90
82 (27 %)
19,1 (6,3)
Höchste Ausbildung
AHS/Universität
105 (34 %)
20,2 (6,6)
0,903c
Pflicht- oder Berufsschule
203 (66 %)
20,3 (6,2)
Berufstätigkeit (Stunden/Woche)
Keine
170 (55 %)
19,9 (6,1)
0,413a
≤ 20
38 (12 %)
21,2 (6,9)
> 21
100 (33 %)
20,6 (6,5)
Leben im gemeinsamen Haushalt
Ja
174 (57 %)
20,2 (6,1)
0,741b
Nein
134 (43 %)
20,4 (6,7)
Beziehung zur gepflegten Person
Lebenspartner
107 (35 %)
19,4 (5,9)
0,003a
Kind
152 (49 %)
21,1 (6,3)
Geschwister
8 (3 %)
15,0 (8,0)
Enkelkind
6 (2 %)
22,0 (8,9)
Sonstige
35 (11 %)
20,4 (6,6)
Pflegesituation
Pflegedauer (Jahre)
< 1
34 (11 %)
21,8 (7,6)
0,084a
1–3
122 (40 %)
19,4 (6,2)
> 3
148 (49 %)
20,7 (6,1)
Pflegehäufigkeit
Mehrmals täglich
186 (60 %)
20,2 (6,2)
0,604a
Einmal täglich
28 (9 %)
20,6 (6,8)
Mehrmals pro Woche
62 (20 %)
20,6 (6,5)
Einmal pro Woche
21 (7 %)
21,6 (6,9)
Mehrmals pro Monat
11 (4 %)
17,9 (6,1)
Gepflegte Person
Geschlecht
Weiblich
213 (69 %)
19,1 (6,3)
0,901b
Männlich
95 (31 %)
18,1 (5,7)
Pflegestufe
Keine
79 (25,6)
19,8 (6,7)
–
1–2
71 (31,0)
19,6 (6,1)
0,380
3–4
109 (47,6)
20,1 (6,4)
5 ≥
49 (21,4)
21,4 (6,2)
Diagnostizierte Demenz
Ja
161 (52,3)
19,5 (6,4)
0,035c
Nein
147 (47,7)
21,2 (6,3)
Die Studienpopulation zeigte eine ungleiche Geschlechtsverteilung der iPuB (weiblich 76 %), welche keinen signifikanten Einfluss auf die „preparedness“ zeigte.
Bei iPuB, die Menschen mit einer diagnostizierten Demenz betreuten, zeigten sich signifikant niederere PCS‑8 Gesamtwerte (im Durchschnitt 1,70 Punkte weniger) im Vergleich zu jenen iPub, die Personen ohne eine diagnostizierte Demenzerkrankung betreuen.
Auch das Beziehungsverhältnis zur gepflegten Person wirkte sich signifikant auf die PCS‑8 Skala aus. Paarweise Post-Hoc Tukey Tests zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den fünf Gruppen „Lebenspartner“, „Kind“, „Geschwister“, „Enkelkind“ und „Sonstige“ (außerfamiliäre Freunde und Nachbarn).
Für die anderen soziodemographischen Variablen (Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, Berufstätigkeit, Pflegedauer, Pflegehäufigkeit, Wohnsituation und Pflegestufe) ergaben sich keine signifikanten Einflüsse auf die PCS‑8 Skala.
Interkorrelationsanalyse zwischen den verwendeten Skalen und Fragebögen
Es zeigten sich hoch signifikante positive Korrelationen zwischen „preparedness“ (PSC-8) und ASKU‑3 (Selbstwirksamkeit) und SQCRC-14 (Beziehungsqualität zur gepflegten Person), sowie negative Korrelationen mit ZBI‑7 Skala (Pflegebelastung) und PHQ‑9 (Depressivität). Auch zeigte sich eine signifikante negative Korrelation zwischen PSC‑8 und UCLA‑3 (Einsamkeit). Das Cronbach’s Alpha fand sich über alle Skalen hinweg in einem hohen Bereich (≥ 0,83). Die Ergebnisse der der Interkorrelationsanalysen sind in Abb. 1 graphisch dargestellt.
Ergebnisse der univariaten linearen Regressionsanalyse zur Vorhersage der PCS-8 Skala (preparedness)
In allen univariaten Regressionsanalysen wurde der Einfluss der Parameter Alter, Geschlecht und Bildungsgrad der iPuB und vorliegende Demenzdiagnose der gepflegten Personen auf die ermittelten Zusammenhänge zur PCS‑8 Skala als Kovariate berücksichtigt und damit kontrolliert. Zur besseren Vergleichbarkeit der ermittelten Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Skalen wurden zusätzlich die Gesamtwerte der validierten Fragebögen (abhängige Variablen) vorab z‑transformiert. Die Ergebnisse der univariaten Regressionsanalyse mit der PCS‑8 Skala (abhängige Variable), zeigten mit Ausnahme der ATI‑8 Skala (Technikaffinität) bei allen anderen verwendeten Skalen einen signifikanten Einfluss auf das Ausmaß der empfundenen „preparedness“. Höhere Selbstwirksamkeit (ASKU‑3, Akaike-Informationskriterium [AIC] = 795,3) und besserer Beziehungsqualität zur gepflegten Person (SQCRC-14, AIC = 792,2) waren signifikant prädiktiv für eine höheren PCS‑8 Wert. Im Gegensatz dazu waren eine höhere Pflegebelastung (ZBI‑7, AIC = 815,5), Depressivität (PHQ‑9, AIC = 825,9) und Einsamkeit (UCLA‑3, AIC = 851,1) prädiktiv für einen geringeren PCS‑8 Wert. Die Ergebnisse der univariaten linearen Regressionsmodelle zur Vorhersage der PCS‑8 sind in Abb. 2 graphisch veranschaulicht.
Ergebnisse der Regressionsanalysen einschließlich Moderations- und Mediationsanalysen zur Vorhersage der PCS-8 Skala (preparedness) bei iPuB ohne Pflegebelastung
Um den Einfluss von Pflegebelastung (belastet vs. nicht belastet) im Kontext der „preparedness“ von iPuB näher zu untersuchen, wurden nach Einteilung in belastete (N = 149) und nicht belasteten (N = 154) (ZBI‑7 cut-off ≥ 11) iPuB getrennte univariate Regressionsanalysen mit ZBI‑7 als unabhängige Variable und PCS‑8 als abhängige Variable unter Kontrolle zentraler Störvariablen (Alter, Geschlecht und Bildung von iPuB, vordiagnostizierte Demenz bei der gepflegten Personen) durchgeführt. Ein höherer ZBI – 7 Score bei nicht belasteten iPuB, sagte einen geringeren PCS‑8 Wert voraus (β = −0,318; SE = 0,077; p < 0,001). Da dieser Zusammenhang bei belasteten iPuB nicht bestand (β = −0,008; SE = 0,084; p = 0,928), erfolgten die weiteren Analysen ausschließlich bei nicht belasteten iPuB.
Der PCS‑8 Score zwischen belasteten (17,6 ± 6,1) und nicht belasteten (22,9 ± 5,5) iPuB unterscheidet sich signifikant im Durchschnitt um 5,3 Punkte, Wilcoxon-Rangsummen-Test (W) = 16804, p < 0,001.
Die für die Regressionsanalysen einschließlich Moderations- und Mediationsanalysen von nicht belasteten iPuB verwendeten soziodemographischen Daten und Variablen sind in Tab. 2 angeführt. In die Moderationsanalyse wurden 154 nicht belastete (ZBI-7 < 11) iPuB eingeschlossen. Die Analyse ergab einen signifikanten Effekt für den Moderator Pflegedauer: Die Vorhersage der PCS‑8 Skala durch die ZBI‑7 Skala wird bei einer Pflegedauer > 3 Jahre im Vergleich zur Referenzgruppe (Pflegedauer < 1 Jahr) signifikant um β5 = 0,458 verringert (SF = 0,195; p = 0,021) (siehe Tab. 3). Der dadurch sich ergebende Zusammenhang zwischen der ZBI‑7 Skala und PCS‑8 Skala für iPuB mit einer Pflegedauer von > 3 Jahren ist nicht signifikant (β1 + β5 = −0,083; SF = 0,117; p = 0,480). In Abb. 3 sind weitere Zusammenhänge zwischen den Skalen ZBI‑7 und PCS‑8, aufgeteilt nach einer Pflegedauer von < 1 Jahr (β1 = −0,540; SF = 0,156; p < 0,001) sowie 1–3 Jahren (β1 + β4 = −0,452; SF = 0,139; p = 0,001), visualisiert.
Tab. 2
Relevante soziodemografische Faktoren und Variablen von nicht belasteten iPuB (N = 154, ZBI-7 < 11) für die Regressionsanalysen einschließlich Moderations- und Mediationsanalysen.
Pflegeperson (iPuB) N = 154
iPub nicht belastet
ZBI-7 < 11
Variablen
N (%)
MW (SA)
ZBI‑7
5,3 (3,3)
PCS‑8
22,9 (5,5)
SQCRC-14
59,6 (6,8)
ASKU‑3
3,1 (1,1)
PHQ‑9
5,2 (3,5)
Geschlecht
Weiblich
111 (72 %)
Männlich
43 (28 %)
Alter (Jahre)
≤ 50
41 (27 %)
51–60
51 (33 %)
61–70
24 (16 %)
71–90
38 (25 %)
Höchste Ausbildung
AHS/Universität
55 (36 %)
Pflicht- oder Berufsschule
99 (64 %)
Pflegedauer (Jahre)
< 1
27 (18 %)
1–3
56 (36 %)
> 3
71 (46 %)
Tab. 3
Parallele multiple Mediation zwischen der unabhängigen Variable Zarit-Burden-Interview (ZBI-7) und der abhängigen Variable Preparedness for caregiving scale (PCS-8) bei nicht belasteten iPuB (N = 154).
Mediatoren
ZBI‑7 zu Mediatoren (a) β (SF)
Mediatoren zu PCS‑8 (b) β (SF)
N = 154
SQCRC-14a
−0,219 (0,082)**
0,219 (0,072)**
ASKU‑3
−0,169 (0,084)*
0,365 (0,070)***
PHQ‑9b
0,312 (0,081)***
−0,168 (0,074)*
Indirekte Pfade (ab)
β (Bootstrap SF)
Bootstrap 95 % KI (oberes; unteres)
ZBI-7 → SQCRC-14 → PCS‑8
−0,048 (0,024)
(−0,103; −0,010)
ZBI-7 → ASKU-3 → PCS‑8
−0,062 (0,030)
(−0,123; −0,005)
ZBI-7 → PHQ-9 → PCS‑8
−0,053 (0,027)
(−0,116; −0,011)
Die Mediationsanalyse bei nicht belasteten iPuB (N = 154) ergab einen signifikanten totalen indirekten Effekt für den Einfluss des Parameters Pflegebelastung (ZBI‑7, unabhängige Variable) auf die „preparedness“ (PCS‑8, abhängige Variable) über die Mediatoren PHQ‑9, ASKU‑3 und SQCRC-14 (β = −0,163; Bootstrap SF = 0,050; [95 % KI: −0,263; −0,072]). Eine höhere Pflegebelastung erhöht somit die Depressivität, reduziert die Selbstwirksamkeit, reduziert die Beziehungsqualität und führt in weiterer Folge zu einer Verminderung der „preparedness“. Gleichzeitig war der direkte Effekt (c′) von ZBI‑7 auf die PCS‑8 nicht signifikant, was auf eine vollständige Mediation hindeutet (β = −0,115; SF = 0,074; p = 0123). Aufgrund hoher Multikollinearität und eines Suppressor-Effekts wurde auf die Prüfung des UCLA‑3 Scores im Model als weiterer Mediator verzichtet. Die Ergebnisse der multiplen Mediation sind in Tab. 4 und Abb. 4 dargestellt.
Tab. 4
Lineare Regression zur Vorhersage der Preparedness for caregiving scale (PCS‑8 abhängige Variable) mittels Zarit-Burden-Interview (ZBI-7) und Pflegedauer (unabhängige Variablen) sowie Interaktionstermen in gering bzw. unbelasteten iPuB (N = 154)
Prädiktoren
Label
β
SF
t
P-Wert
N = 154
ZBI‑7 (Referenz: Pflegedauer < 1 Jahr)
β1
−0,540
0,156
−3,469
< 0,001
Pflegedauera
1–3 Jahre
β2
−0,088
0,229
−0,383
0,702
> 3 Jahre
β3
0,029
0,217
0,132
0,895
Interaktionen
ZBI-7 × Pflegedauer (1–3 Jahre)
β4
0,088
0,209
0,421
0,675
ZBI-7 × Pflegedauer (> 3 Jahre)
β5
0,458
0,195
2,341
0,021
Model-Statistik
–
F
R2
Adj. R2
P-Wert
–
2,978
0,192
0,127
< 0,001
Diskussion
Zusammenfassung
Die Ergebnisse dieser Querschnittsuntersuchung zeigten, dass das Gefühl, auf die Pflege eines MmD vorbereitet zu sein (preparedness), wesentlich mit der bereits bestehenden Pflegebelastung und weiteren Faktoren wie Selbstwirksamkeit und Depressivität zusammenhängt. Bei iPuB, die bereits durch die Pflege eines MmD belastet sind, war das Gefühl, auf die Pflege vorbereitet zu sein, deutlich geringer, im Vergleich zu Angehörigen, die ihre Pflegetätigkeit als nicht belastend bewerteten. Bei Letzteren, war auch ein geringer Anstieg der Pflegebelastung mit einer verminderten „preparedness“ assoziiert, wenn die Pflegedauer weniger als 3 Jahre betrug.
Zusammenhang von soziodemographischen und pflegebezogenen Faktoren und „preparedness“ von iPuB
Wie bereits in der Literatur beschrieben, war unsere Studienpopulation ebenso überwiegend weiblich (76 % iPuB von MmD). Der Hauptanteil an Pflegepersonen (über 85 %) waren Kinder oder Lebenspartner der gepflegten Personen, wobei das Ausmaß der „preparedness“ insgesamt signifikant vom Beziehungsverhältnis zur gepflegten Person beeinflusst wurde, sich die einzelnen Gruppen diesbezüglich jedoch nicht signifikant unterschieden. Dieses Ergebnis steht teilweise im Gegensatz zu einer Studie von Karabulutlu et al., welche eine höhere „preparedness“ bei Ehepartnern im Gegensatz zu pflegenden Kindern fand [23]. In dieser Studie, hatten iPuB mit mehr Wissen über die Erkrankung der Gepflegten, eine höhere „preparedness“. Diese Studienergebnisse sind jedoch nur bedingt mit unseren Ergebnissen vergleichbar, da die Daten von iPuB von Menschen mit palliativen Erkrankungen und nicht, wie in unserer Studie, von gepflegten MmD erhoben wurden. Etwas diskrepant zu den Ergebnissen von Karabulutlu et al. zeigte sich in unserer Studie, dass iPuB von gepflegten Personen mit vordiagnostizierter Demenz, im Gegensatz zu jenen, mit lediglich dem Verdacht auf eine solche, einen signifikant niederen PCS‑8 Wert aufwiesen. Somit hatte eine gestellte Demenzdiagnose und das Wissen über die Erkrankung der gepflegten Person, keinen positiven Effekt auf die „preparedness“. Da jedoch häufig eine Abklärung und Diagnosestellung einer Demenz erst bei Vorhandensein von deutlichen kognitiven Defiziten oder auch Verhaltenssymptomen erfolgt, liegt es nahe, dass iPuB in diesem Stadium der Demenz, bereits einen gewissen Pflegeaufwand und daraus resultierend eine höhere Pflegebelastung erleben. Für das Gefühl, gut auf die Pflege vorbereitet zu sein, scheint somit nicht nur das Wissen über eine Diagnose des gepflegten Angehörigen eine wichtige Rolle zu spielen. Etwas überraschend zeigten die vorliegenden Studienergebnisse, dass die Pflegestufe als Maß des notwendigen Pflegebedarfs keinen Einfluss auf die „preparedness“ der iPuB hatte. Unseres Wissens fehlen vergleichbare Studien die den Einfluss einer gestellten Demenzdiagnose mit dem Vorliegen eines Verdachts auf eine Demenz bei gepflegten Personen auf die „preparedness“ von iPuB vergleichen. Wir nehmen an, dass grundsätzlich oftmals eine gewisse Ungewissheit über eine Erkrankung und damit auch Hoffnung auf Besserung der Symptome besteht, und dass dies das Gefühl der „preparedness“ erhöhen kann. Umgekehrt kann das Wissen über die Diagnose einer Demenz, einer progredienten und unheilbaren Erkrankung, zu Zukunftsängsten und dem Gefühl, den zukünftigen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein, führen. Dies kann das Gefühl der „preparedness“ reduzieren.
Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit, Stimmung sowie Pflegebelastung und der „preparedness“ von iPuB
Ein deutlicher positiver Zusammenhang zeigte sich zwischen der subjektiv erlebten „preparedness“ und Selbstwirksamkeit der iPuB und einer guten Beziehungsqualität zur gepflegten Person. Umgekehrt waren iPuB mit subjektiv geringer „preparedness“ einsamer, depressiver und belasteter. Dieses Ergebnis deckt sich mit früheren Analysen von iPuB von Personen mit palliativen Erkrankungen, die ebenfalls höhere Belastung und mehr Symptome wie Angst und Depression bei weniger gut vorbereiteten iPuB fanden [23]. Der Zusammenhang zwischen hoher subjektiver Pflegebelastung und erhöhtem physischen sowie psychischen Stress, Angst, Depressionen und Müdigkeit konnte bereits in mehreren Untersuchungen an iPuB nachgewiesen werden [6, 24, 25]. Mit unserer Studie vergleichbare Untersuchung an iPuB von MmD, die Einflussfaktoren auf die „preparedness“ erhoben haben, sind rar. Merrilees et al. [26] fand in einer qualitativen Studie, dass ein psychologisches und psychoedukatives Unterstützungsprogramm für iPuB von MmD die „preparedness“ deutlich verbessern kann. Anders als in der im Rahmen des TeleCareHub Projektes geplanten digitalen Informationsplattform, war das angebotene Unterstützungsprogramm für die iPuB zeitlich sehr aufwändig, mit wöchentlichen Terminen und streng vorgegebener Struktur verbunden. Das Ergebnis unserer Analyse zeigte einen fehlenden Zusammenhang zwischen „preparedness“ sowie allen erhobenen Faktoren wie Pflegebelastung, Stimmung, Selbstwirksamkeit und Beziehungsqualität mit dem Ausmaß von Technikaffinität. Dies legt nahe, dass auch digitale Unterstützungs- und Informationsangebote für iPuB geeignet sein können. Der Vorteil von digitalen Angeboten liegt in deren durchgehenden und uneingeschränkten Verfügbarkeit und somit Unabhängigkeit von pflegerischen, familiären oder beruflichen Verpflichtungen. Auch können die Inhalte von digitalen Angeboten nach dem aktuellen Bedarf an Informationen oder Belastungsfaktoren individuell gewählt und konsumiert werden.
In der vorliegenden Studie zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen höherer „preparedness“ und einem höheren Grad an Selbstwirksamkeit. Dieses Ergebnis deckt sich mit Studienergebnissen von Mroz et al. [27] mit einer sehr kleinen Studienpopulation von 32 iPuB. Die Studienautoren konnten zeigen, dass Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit ein wesentlicher Faktor für eine gute „preparedness“ für die Pflege eines MmD darstellt. Limitierend wurden in dieser Studie allerdings nur Angehörige von gepflegten Personen, die bereits an einer Alzheimer Demenz verstorben waren, befragt. Auch wurden, im Gegensatz zu unserer Untersuchung, weder validierte Erhebungsinstrumente eingesetzt, noch genauere Informationen zu den gepflegten Personen erhoben. Eine Studie von Gallagher et al. [28] mit pflegenden Angehörigen von MmD konnte zeigen, dass die subjektiv empfundene Pflegebelastung wesentlich von der empfundenen Selbstwirksamkeit und Depressivität der iPuB beeinflusst wird. Diese Studienergebnisse, unterstützen unsere Ergebnisse, dass persönliche und individuelle Faktoren von iPuB eine wichtige Voraussetzung für eine hohe „preparedness“ zu sein scheinen. Diese Ergebnisse sind insbesondere wesentlich, da Selbstwirksamkeit als beeinflussbarer Faktor gilt, der gelernt und verstärkt werden kann. In einer Interventionsstudie an professionellen Pflegepersonen von MmD konnte beispielsweise gezeigt werden, dass ein gezieltes Trainingsprogramm zur Stärkung der Selbstwirksamkeit einerseits diese erhöht, und andererseits auch positive Effekte auf Arbeitsbelastung und Teamfähigkeit erbrachte [29]. Diese Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit einer guten Vorbereitung von Pflegepersonen und iPuB auf pflegerische Herausforderungen von MmD, um psychischer Belastung und Überforderung, sowie sozialer Isolation vorzubeugen. Es kann auch angenommen werden, dass Trainingsprogramme und Informationsangebote für iPuB, welche die Selbstwirksamkeit und somit sekundär, auch die „preparedness“ adressieren, einen positiven Effekt auf die Versorgung von MmD haben.
Vorhersage der „preparedness“ bei iPuB ohne Pflegebelastung
Unserer Ergebnisse zeigten, dass sich mit ansteigender Pflegebelastung die „preparedness“ reduzierte. Dieser Zusammenhang konnte bereits in unterschiedlichen Studienpopulationen gezeigt werden [14]. Die vorliegende Studie stellte jedoch fest, dass dieser Anstieg der Pflegebelastung nur innerhalb der nicht belasteten iPuB zu einer Verringerung der „preparedness“ führte. Auch zeigte sich, dass die Pflegedauer einen Einfluss auf die „preparedness“ hatte: iPuB mit längerer Pflegedauer (> 3 Jahre) zeigten im Vergleich zu iPuB mit kurzer Pflegedauer (≤ 3 Jahre) keine signifikante Verringerung ihrer „preparedness“ in Bezug auf einen Anstieg in der Pflegebelastung. Dieses Ergebnis könnte einerseits darauf hindeuten, dass gering belastete iPuB über eine längere Pflegedauer hinweg Bewältigungsstrategien aufbauen, um mit der sich entwickelnden Pflegebelastung adaptiv umzugehen. Andererseits unterstreicht es die Komplexität des Konzepts „preparedness“, welche in Wechselwirkung mit individuellen Faktoren von iPub wie Pflegedauer oder auch Selbstwirksamkeit und Stimmung zu stehen scheint. Dieses Ergebnis unterstreicht auch eine Studie von Schumacher et al., welche signifikante Zusammenhänge zur Beziehungsqualität sowie zeitlichem Pflegeaufwand fanden [30]. Auch der Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Pflegebelastung und der Verringerung der „preparedness“ scheint nicht linear zu sein. So konnte die vorliegende Studie über multiple parallele Mediationen zeigen, dass ein Belastungsanstieg über die Verringerung der Beziehungsqualität und Selbstwirksamkeit, sowie einem Anstieg der Depressivität der iPuB zu einer Verringerung ihrer „preparedness“ führt. Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit, iPuB möglichst früh im Verlauf der Demenzerkrankung von MmD zu unterstützen und somit ihre „preparedness“ und Selbstwirksamkeit zu fördern.
Zusammenfassung
Die Ergebnisse unserer multizentrischen Querschnittsuntersuchung von iPuB von MmD oder Verdacht auf Demenz zeigen, dass die „preparedness“ für die Herausforderungen der Pflege durch Faktoren wie Selbstwirksamkeit, Depressivität und auch Beziehungsqualität zur gepflegten Person beeinflusst wird. Der Grad der bereits bestehenden Pflegebelastung hat wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit von positiven Faktoren, wie geringe Depressivität oder auch hohe Selbstwirksamkeit auf das Gefühl des Vorbereitet-sein auf die Pflege. Der fehlende Einfluss des Faktors Technikaffinität von iPuB legt weiters nahe, dass digitale Angebote zur Verbesserung der „preparedness“ effektiv eingesetzt werden können.
Limitationen
Die vorliegende Studie hat einige Limitationen. So wurden wichtige Einflussfaktoren auf iPuB, wie deren pflegerische Vorerfahrung, bereits etablierte externe Versorgungsstrukturen zur Unterstützung der Betreuung und Pflege als auch vorbestehende psychiatrische und/oder somatische Erkrankungen der iPuB nicht erhoben. Weiters wurde die „preparedness“ lediglich mittels Fragebogen erhoben. Auch lassen die Ergebnisse dieser Querschnittsuntersuchung keine kausalen Schlüsse zu, beispielsweise bezüglich des Veränderungspotentials der untersuchten Faktoren durch die Nutzung der entwickelten TeleCareHub Plattform. Außerdem bestand bei fast der Hälfte der gepflegten Personen (48 %) lediglich der Verdacht auf eine Demenzerkrankung und beim übrigen Kollektiv (52 %) fehlten Informationen zum Schweregrad und der Ätiologie der dementiellen Erkrankung.
Förderung
Die Studie wurde im Rahmen des durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie finanzierten FFG Projektes TeleCareHub durchgeführt (siehe: https://projekte.ffg.at/projekt/44504; Projektnummer: FO999894108).
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
M. Defrancesco, S. Simone, L.D. Schrezenmeier, M. Canazei, V. Dresen, L. Staller, K. Paldán und B. Doganyigit geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Ethische Standards
Alle befolgten Verfahren entsprachen den ethischen Standards des zuständigen Ausschusses für Menschenversuche (institutionell und national) und der Helsinki-Erklärung von 1975, überarbeitet im Jahr 2008. Alle Studienteilnahmen gaben Ihre schriftliche Einwilligung zur Teilnahme an der Studie. Die Studie wurde von den jeweiligen zuständigen Ethikkommissionen der teilnehmenden Zentren genehmigt.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.