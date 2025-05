Geriatrische Urologie am Beispiel der Androgendeprivationstherapie

Einleitung

Für eine zielführende Kommunikation wurden in der Medizin Skalierungen und Klassifikationen entwickelt, um eine Erkrankung, ihr Stadium und therapeutische Implikationen schnell und verbindlich abzubilden. Das UICC-TNM-Stadium, die GOLD-Stadien der COPD, die NYHY-Stadien der Herzinsuffizienz und z. B. die Charakterisierung eines Mammakarzinoms mit Rezeptor- und Herceptinstatus sind Beispiele hierfür. In der Urologie wird ein Prostatakarzinom mit der Anzahl der positiven Stanzbiopsien, dem Gleason-Score, der Perineuralscheideninfiltration, dem Tastbefund, dem initialen PSA-Wert und dem Lymphknoten- sowie Metastasenstatus und neuerdings auch durch humangenetische Informationen charakterisiert. Es handelt sich um lineare Messwerte, die einer numerischen Skala entnommen werden und zumeist im Vergleich mit einem Normwert und der Masseinheit genannt werden. Zu nennen sind hier z. B. der PSA-Wert in ng/ml mit dem altersspezifischen Grenzwert oder die Tumorgrösse in cm. Semiquantitative Informationen mit klinischer Relevanz werden häufig skaliert und in einem Punktesystem eingegeben. Beispiele hierfür sind z. B. der Gleason-Score, die Perineuralscheideninfiltration oder auch die Eingruppierung von Lymphknotenvergrösserungen nach den RECIST-Kriterien mit Bestimmung des längsten Durchmessers der Target-Läsionen in mm.

All diese Messwerte dienen dazu, die Erkrankung des Patienten möglichst genau zu charakterisieren und vergleichbar zu machen. In der Realität beschliesst dann ein Expertengremium (zumeist ohne den Patienten jemals gesehen zu haben) anhand dieser Informationen und ggf. noch der Zusatzinformation des Alters eine Therapie oder führt den Patienten einer „best supportive care“ zu.

Dabei geraten häufig leider die Funktionszustände eines Patienten in den Hintergrund. Auch solche Informationen sind für die Festlegung der weiteren Therapie, für die Bestimmung der Operabilität oder Therapiefähigkeit wichtig. So müssten in die Therapieentscheidung auch Gesichtspunkte wie der Pflegegrad, die Mobilität, der Performancestatus, die Kognition und die Sturzgefährdung eingehen. Dies gilt besonders für den „geriatrischen“ Patienten. Hierbei handelt es sich nicht einfach um den Älteren, Hochbetagten oder Senior . Nach allgemeingültiger Definition ist dies ein in der Regel über 70-jähriger Patient mit Multimorbidität, wobei die Komorbiditäten wichtiger sind als das numerische Alter oder ein über 80-jähriger Patient. Der geriatrische Patient ist von einer besonderen Vulnerabilität gekennzeichnet (er erholt sich bei Komplikationen oder Therapiefehlern nicht mehr, weil seine Organreserven begrenzt sind) und von Autonomieverlust bedroht. Es kommt zu einem Paradigmenwechsel. Nichtmedizinische Begleitaspekte einer Therapie oder Operation wie die Vermeidung einer erektilen Dysfunktion, einer Inkontinenz oder einer Lebensverlängerung um ein paar Monate sind entscheidend, sondern der Erhalt der Funktionalität und der bestehenden Autonomie. Dies setzt die Charakterisierung des geriatrischen Patienten jenseits von TNM und Labor und eine spezifische Kenntnis des Nebenwirkungsprofils der geplanten Therapie im Hinblick auf die Funktionalität des Patienten voraus.