Gynäkologische Diagnosen zwischen medizinischer Indikation und Wunsch nach Selbstoptimierung

Einleitung

Das weibliche Genitale rückt zunehmend in den Fokus gesellschaftlicher, medialer und medizinischer Diskussionen. Während rekonstruktive Eingriffe seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Gynäkologie haben, hat sich das Spektrum in den letzten Jahren um eine Vielzahl ästhetischer Verfahren erweitert. Niedergelassene Ärzt*innen werden dabei immer häufiger mit Wünschen konfrontiert, die primär nicht aus medizinischen Beschwerden, sondern aus einem subjektiven Unzufriedenheitserleben resultieren.

Der Begriff der „Selbstoptimierung“ beschreibt dabei den Versuch, den eigenen Körper an wahrgenommene Ideale anzupassen. Im Bereich der Intimregion ist dieser Wunsch besonders sensibel, da er eng mit Sexualität, Körperbild und Partnerschaft verknüpft ist. Für die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt ergeben sich daraus erhebliche Herausforderungen in der Beurteilung der Indikation, der Aufklärung und der ethisch-rechtlichen Verantwortung.