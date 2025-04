In den letzten Jahren ist eine teilweise polarisierend geführte Debatte über den angemessenen Umgang mit geschlechtsinkongruenten Jugendlichen entbrannt. Es wird vor vorschnellen Entscheidungen für medizinische Behandlung bei Jugendlichen gewarnt. Das Phänomen eines Auftretens von Geschlechtsinkongruenz im Jugendalter wird auf den Konsum entsprechender Inhalte im Internet und Peerkontakte zurückgeführt und als Rapid Onset Gender Dysphorie (ROGD) bezeichnet [], wobei sich die entsprechende Studie nur auf Elternangaben beruft. Die in den Niederlanden etablierte und seither in verschiedenen Zentren weltweit durchgeführte Diagnostik von Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz mit anschließend möglichen gestuften medizinischen Behandlungsschritten [] wird meist nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern es wird zu Vorsicht hinsichtlich der Auswahl der Jugendlichen für diese Behandlungsschritte aufgerufen []. Es wird darauf hingewiesen, dass die aktuell verfügbare Evidenz für medizinische Behandlungen begrenzt ist []. Im Lichte der Evidenzbewertung sowie der Berücksichtigung ethischer Prinzipen wurde von der European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) ein Statement verfasst, in welchem die Berücksichtigung ethischer Prinzipien in der Behandlung von geschlechtsinkongruenten Jugendlichen gefordert wird: Gemäß dem Prinzip des Nichtschadens sollen neue Behandlungen nur in wohlausgewogenen Forschungssettings oder mit sorgfältiger klinischer Dokumentation durchgeführt werden. Gemäß dem Prinzip der Fürsorge sollen nutzbringende Behandlungen angewandt werden und eine sorgfältige Abwägung einer Behandlung gegenüber einer Nichtbehandlung erfolgen. Gemäß dem Prinzip der Autonomie sollen Kinder und Jugendliche, aber auch deren Eltern, informiert und in die Entscheidungsprozesse involviert werden. Gemäß dem Prinzip der Gerechtigkeit sollen ausreichend Versorgungsangebote für diese vulnerable Gruppe bereitgestellt werden []. Der Deutsche Ethikrat erklärte in einer Ad-hoc-Stellungnahme, dass sowohl eine medizinische Behandlung als auch die Unterlassung einer solchen Behandlung bei Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz irreversible Konsequenzen haben kann und daher ein sorgfältiges Abwägen im Einzelfall erforderlich ist []. Die Nationale Ethikkommission der Schweiz empfiehlt ebenfalls eine sorgfältige Abklärung und Abwägung im Einzelfall mit informiertem Konsens durch die urteilsfähigen (in Österreich: entscheidungsfähigen) Jugendlichen bzw. im Fall nicht urteilsfähiger Jugendlicher bei Pubertätsblockade durch die Eltern []. Diese ethisch begründeten Stellungnahmen machen deutlich, dass eine polarisierende und vereinfachende Herangehensweise an die Thematik nicht am Platz ist. Jugendliche mit Geschlechtsinkongruenz benötigen Fachpersonen, welche sich der Thematik mit Vorsicht und Respekt nähern. Was sie eindeutig nicht brauchen, sind verallgemeinernde Schlussfolgerungen. Weder kann eine sich im Jugendalter im Rahmen der Pubertät erstmalig nach außen zeigende Geschlechtsinkongruenz vorschnell auf den Konsum von Medieninhalten oder auf Peerkontakte zurückgeführt werden, noch kann in einem solchen Fall eine rasche medizinische Behandlung als einzige Lösung der Geschlechtsdysphorie betrachtet werden.