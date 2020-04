Genderaspekte im Gesundheitsverhalten, bei Krankheitsbewältigung und sozialer Unterstützung

Zurück zum Zitat Strametz-Juranek J, Skoumal M, Steinböck S, Hoffer-Pober A. Gender medicine in cardiovascular diseases: past, present, and future. Gender medicine—what else? In: Legato MJ, Glezerman M, Hrsg. The international society for gender medicine. History and highlights. London, San Diego, Cambridge, Oxford: Elsevier; 2017. S. 33–42. CrossRef