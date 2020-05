Gender im Altenpflegeheim: „Frauenwelt“ Pflege

Zusammenfassung

Altenpflegeheime sind „Frauenwelten“. Sowohl die Menschen, die dort wohnen als auch jene, die dort arbeiten, sind großteils weiblich. Es stellt sich daher die Frage, welche Bedeutung Gender und Geschlechtergerechtigkeit in der Organisation Altenpflegeheim zukommt. Die Analyse der Ausgangslage in Bezug auf Geschlech — terverteilung verdeutlicht, dass Pflege nach wie vor ein „Frauenberuf“ ist. Welche Mechanismen dazu führen, dass das soziale Geschlecht immer wieder neu hergestellt wird, diskutieren wir an den empirischen Beispielen der gemischtgeschlechtlichen Teams und Frauen in Führungspositionen. Darauf aufbauend werden Forderungen an die Praxis und Gesellschaft formuliert.