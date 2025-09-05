Eine latente Hypothyreose ist definiert durch eine über dem Referenzbereich liegende Konzentration des Thyroidea-stimulierenden Hormons (TSH) im Blut (in der Regel > 4,5 mIU/L) bei gleichzeitig normaler Konzentration von freiem Thyroxin (fT4). Der Referenzbereich für TSH basiert dabei auf dem 95 %-Konfidenzintervall der Verteilung der Werte in einer Population ohne bekannte Schilddrüsenerkrankung und gibt nicht unbedingt an, wo sich der optimale therapeutische Bereich befindet.

1 , 2 ], da ein moderater TSH-Anstieg ein Teil der Physiologie des normalen Alterns ist [ 3 , 4 ]. Es wird daher bei älteren Menschen (über 65 Jahre) schwieriger, eine latente Schilddrüsenunterfunktion von einem physiologischen Anstieg des TSH zu unterscheiden [ 5 ]. Werden nun die üblichen TSH-Grenzwerte bei Erwachsenen bei allen Altersgruppen angewendet, kommt es zu einer Übertherapie bei älteren Menschen [ 6 ‐ 8 ], da der physiologische Anstieg des TSH bei fixierten TSH-Grenzwerten nicht berücksichtigt wird. Metaanalysen zeigen, dass es bei Menschen über 65 Jahren mit TSH-Werten im Bereich von 4,5–7,0 mIU/L zu keiner Verschlechterung der kardiovaskulären, muskuloskelettalen und kognitiven Ergebnisse im Vergleich zu euthyreoten Kontrollindividuen kommt [ 5 ]. Zusätzlich brachte eine Levothyroxintherapie bei älteren Menschen mit subklinischer Hypothyreose keine offensichtlichen Vorteile [ 9 ], was von Metaanalysen bestätigt wird [ 10 ]. Die Laborkonstellation einer latenten Hypothyreose ist generell häufig (ca. 1–5 % der Bevölkerung) und steigt mit dem Alter [], da ein moderater TSH-Anstieg ein Teil der Physiologie des normalen Alterns ist []. Es wird daher bei älteren Menschen (über 65 Jahre) schwieriger, eine latente Schilddrüsenunterfunktion von einem physiologischen Anstieg des TSH zu unterscheiden []. Werden nun die üblichen TSH-Grenzwerte bei Erwachsenen bei allen Altersgruppen angewendet, kommt es zu einer Übertherapie bei älteren Menschen [], da der physiologische Anstieg des TSH bei fixierten TSH-Grenzwerten nicht berücksichtigt wird. Metaanalysen zeigen, dass es bei Menschen über 65 Jahren mit TSH-Werten im Bereich von 4,5–7,0 mIU/L zu keiner Verschlechterung der kardiovaskulären, muskuloskelettalen und kognitiven Ergebnisse im Vergleich zu euthyreoten Kontrollindividuen kommt []. Zusätzlich brachte eine Levothyroxintherapie bei älteren Menschen mit subklinischer Hypothyreose keine offensichtlichen Vorteile [], was von Metaanalysen bestätigt wird [].

11 ‐ 13 ]. Andererseits können nicht indizierte Therapien mit Schilddrüsenhormonen nicht nur unnötige Kosten verursachen, sondern auch negative gesundheitliche Auswirkungen wie vermehrte Frakturen auf Grund erniedrigter Knochendichte, gesteigertes Risiko für Vorhofflimmern und erhöhte kardiovaskuläre Mortalität haben [].

14 ]. Internationale Studien bestätigen diese Beobachtungen [ 6 , 7 ]. Es scheint daher, dass die durch gute Evidenz abgesicherten internationalen Empfehlungen [ 5 ] nur unzureichend in der Praxis umgesetzt werden und trotz gegenteiliger Empfehlungen bei physiologisch leicht erhöhten TSH-Werten bei älteren Menschen häufig Schilddrüsenhormone substituiert werden. Krankenversicherungsdaten zeigen, dass die Rate für Neuverschreibungen von Schilddrüsenhormonen mit dem Alter deutlich ansteigt. Eine Studie aus Österreich mit Gesundheitsdaten von > 9 Mio. Versicherten zeigt beispielsweise, dass das mittlere Alter für Personen mit einer Levothyroxinverschreibung bei 66 Jahren liegt. Weiters lag die Neuverschreibungsrate von Schilddrüsenhormonen bei über 80-jährigen 3–8× höher im Vergleich zu 20- bis 30-jährigen Individuen []. Internationale Studien bestätigen diese Beobachtungen []. Es scheint daher, dass die durch gute Evidenz abgesicherten internationalen Empfehlungen [] nur unzureichend in der Praxis umgesetzt werden und trotz gegenteiliger Empfehlungen bei physiologisch leicht erhöhten TSH-Werten bei älteren Menschen häufig Schilddrüsenhormone substituiert werden.

Um nicht indizierten Neuverschreibungen von Schilddrüsenhormonen bei älteren Menschen entgegenzuwirken, sollte daher den TSH-Laborbefunden bei Patient*innen > 65 Jahren mit TSH-Werten zwischen dem oberen Referenzwert und 7 mU/L folgender Kommentar beigefügt werden:

„Der Beginn einer Levothyroxintherapie wird bei leicht erhöhtem TSH-Wert bis zu 7 mU/L und im Normbereich liegendem freiem T4 bei Personen > 65 Jahren meist nicht empfohlen.“

15 ]. Weiters würden es unsere Gesellschaften begrüßen, wenn alters- und populationsspezifische TSH-Grenzwerte erstellt werden würden, um Fehldiagnosen und Übertherapien mit Schilddrüsenhormonen, die auch potenziell gefährliche Folgen haben können, zu verhindern [].

1 Abb. 1 Entscheidungsbaum „Therapieindikation bei latenter Hypothyreose beim älteren Menschen“. TSH Thyroidea-stimulierendes Hormon, fT4 freies Thyroxin, TPO Thyreoperoxidase Bild vergrößern Ein entsprechender Entscheidungsbaum für die Praxis zur Indikationsstellung einer Levothyroxintherapie beim älteren Menschen ist in Abb.abgebildet. Hier werden auch adäquate Kontrollintervalle angegeben, um auch Patient*innen zu identifizieren, die möglicherweise eine progrediente Verschlechterung der Schilddrüsenfunktion aufweisen und eine manifeste Hypothyreose entwickeln.

