Gemeinsame Reverie und Imaginationen als förderliche Elemente in einem intersubjektiven Feld einer psychodynamisch orientierten Traumatherapie bei komplexer posttraumatischer Belastungsstörung

Die Therapie beginnt mit einer langen Phase der Stabilisierung und einem vorsichtigen Aufbau von Vertrauen – entgegen J.s Tendenzen Bindungen zu attackieren. Erst später können seine Traumatisierungen in den Blick genommen werden. Die Fallvignette wird mit einer Beschreibung konkreter klinischer Beispiele anhand von Stundenprotokollen zur Darstellung der Arbeit an der Umwandlung von Beta-Elementen in Alpha-Elemente mittels einer psychodynamisch orientierten Psychotherapie mit Imaginationen an späteren Stellen in diesem Beitrag weiter ausgeführt.

Im späteren Verlauf der Therapie berichtet er von Selbstverletzungen. In Gesprächen über seine Affekte zeigt sich eine stark ausgeprägte Alexithymie. Er ist von seiner Gefühlswelt abgekoppelt, spürt jedoch Erschöpfung, Angst, Panik und Selbsthass. Undefinierbare Emotionen überfluten ihn gelegentlich: „Dann schwappt alles über mir zusammen und ich gehe unter. Dann bekomme ich Panik und möchte nicht mehr sein.“ J.s Eltern trennten sich früh. Zu seinem Vater hat er nur bruchstückhafte Erinnerungen, der Kontakt brach ab, als J. zehn Jahre alt war. Seine Mutter war depressiv, alkoholabhängig und ließ ihn und seinen Bruder oft allein. Erinnerungen an nächtliche Besuche fremder Männer im Kinderzimmer bleiben vage, konkretere Erinnerungen fehlen. Diese Erlebnisse aus seiner Kindheit sind ihm wie die bruchstückhaften, vagen Erinnerungen zeigen schwer zugänglich. Er kann sie nicht denken, nicht in Worte fassen. Dies zeigt sich in der Therapie unter anderem in einer Stunde, in der er davon zu erzählen versucht, wie er als Kind im Volksschulalter mit seinem Bruder alleine zuhause war. „Wir waren oft alleine zuhause, nachts. Also ich glaube wir waren alleine. Ich war im Zimmer, wir waren im Zimmer. Natürlich wir haben im Kinderzimmer geschlafen. Wir müssen alleine gewesen sein.“ 1 An dieser Stelle bricht die Erzählung ab, J. blickt suchend im Zimmer umher und beginnt von etwas anderem zu erzählen. Auf eine Nachfrage zur unterbrochenen Erzählung reagiert er irritiert und scheint nicht zu wissen, wovon ich spreche. Seine Reaktion deutet auf einen Moment der Dissoziation während der Therapiestunde hin. Seine Traumatisierung zeigt sich hier diffus, geprägt durch Erinnerungsfragmente und unaussprechliche Erlebnisse.

Ein junger Mann (Herr J.) betritt meine Praxis. Er ist eine zierliche Gestalt mit leiser Stimme und berichtet, dass es ihm nicht gut geht. Als Jugendlicher war er aufgrund suizidaler Gedanken in therapeutischer und psychiatrischer Behandlung. Nach einer stabileren Phase fühlt er sich nun wieder schlecht und schwach. Aufgrund seiner sozialen Ängste und häufigen Krankenstände fällt es ihm schwer, eine Lehre abzuschließen oder Arbeit zu halten. Zum Zeitpunkt unserer Begegnung absolviert er eine Ausbildung an einem geschützten Arbeitsplatz. Auf Empfehlung eines Vorgesetzten hin beginnt er die Psychotherapie, ohne genau zu wissen, was er sich davon erhofft. J. berichtet von einer Kindheit ohne auffällige Vorkommnisse. Er versteht nicht, warum er sich im Leben schwer zurechtfindet. Er leidet unter starken, aber diffusen sozialen Ängsten und fühlt sich nur allein sicher. Häufige Bauchschmerzen zwingen ihn in den Krankenstand, den er isoliert verbringt.

J. leidet zu Beginn der Therapie unter einer Vielzahl dieser Symptome, u. a. einem ausgeprägtem Selbsthass. Zwischenmenschliche Beziehungen stellen für ihn eine massive Belastung dar, da er sich im Kontakt mit anderen Menschen permanent als mangelhaft und schuldig erlebt und sich gleichzeitig von anderen Menschen im Kontakt oft bedroht und verfolgt fühlt. Dies zeigt sich auch in der Therapie, in der es zu Beginn über einen langen Zeitraum hinweg in erster Linie darum geht, dass J. erleben kann, dass der therapeutische Rahmen hält, und dass er in der Therapie weder angegriffen noch verstoßen wird, wenn er seinerseits den Rahmen attackiert indem er zum Beispiel wiederholt, ohne abzusagen nicht in die Therapiestunde kommt. Dass es jedoch auch nicht gleichgültig ist, ob er kommt oder nicht, und dass er von mir auf sein Fernbleiben angesprochen wird.

Eine traumatische Erfahrung wird definiert als ein „Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer und Riedesser). Zu diesen Situationsfaktoren gehören belastende Ereignisse wie Verletzungen, Misshandlung, sexuelle Gewalt oder Konfrontation mit dem Tod. Die Literatur unterscheidet zwischen akzidentellen und interpersonellen Traumata, jeweils unterteilt in Typ-I-Traumata (kurzfristige Ereignisse) und Typ-II-Traumata (wiederholte oder langfristige Ereignisse). Typ-II-Traumata umfassen Naturkatastrophen, Kriegserleben, sexuellen Missbrauch in der Kindheit, politische Inhaftierung oder Folter (Maercker). Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) können als Folge des Erleidens, Miterlebens oder wiederholter Berichte über Traumata auftreten. Typische Symptome sind Nachhallerinnerungen, Flashbacks, Alpträume, emotionale Stumpfheit, Vermeidungsverhalten und vegetative Übererregtheit (Hyperarousal) (ICD-10, F43.1). Die Hauptsymptomgruppen werden als Trias aus Wiedererleben, Vermeidung und Überregung beschrieben (Augsburger und Maercker). Die Einführung der KPTBS als eigenständige Diagnose in der ICD-11 unterstreicht die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung komplexer Traumafolgestörungen (Reddemann und Wöller).

Komplexe posttraumatische Belastungsstörungen (KPTBS) haben neben den Psychischen auch schädliche Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem. Traumatische Erlebnisse setzen den Körper unter Stress und versetzen ihn in einen anhaltenden Alarmzustand. Van der Kolk () beschreibt, wie Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin freigesetzt werden, was zu nachhaltigen Veränderungen im Nervensystem und der Hirnphysiologie führen kann. Flashbacks aktivieren die rechte Hirnhemisphäre, was emotionale Reaktionen verstärkt, während die linke Hemisphäre, die für kohärentes Erzählen zuständig ist, deaktiviert wird (Van der Kolk). Die Aktivierung von Stresshormonen löst ein Hyperarousal aus, das langfristige Belastungen wie erhöhte Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme verursacht (Augsburger und Maercker). Van der Kolk () betont daher die Notwendigkeit körperbezogener Ansätze in der Traumatherapie. Leikert () unterstreicht ebenfalls die Bedeutung des Körpers, insbesondere in Verbindung mit einem Körpergedächtnis und der körperlichen Dimension des Unbewussten.

In der hier dargestellten Fallvignette deutet viel auf die Dynamik einer transgenerationalen Traumatisierung hin. Der Patient thematisiert nach einiger Zeit in Therapie einen verurteilten hochrangigen Täter des Nationalsozialismus in seiner Urgroßelterngeneration. Diese Täterschaft wurde in der Familie nie besprochen und blieb unbearbeitet. Teile seiner Familie zeigten Sympathien für den Nationalsozialismus, während andere sich politisch abgrenzten. In J.s Kernfamilie und durch seine Mutter wurde das Thema nie besprochen. Der Patient berichtet, dass seine Mutter jeder Nachfrage zu dem Thema ausweicht und auch auf keine Gespräche darüber eingeht, wie sich die Verurteilung des Nazi-Täters auf dessen Kinder (unter anderem J.s Großmutter) auswirkte. Die Täterschaft wird in der Familie auf der Faktenebene verleugnet und in ihren emotionalen Auswirkungen abgespalten beziehungsweise abgekapselt. J. stimmt in der Therapie meinen Deutungen zu, wenn ich anmerke, dass sein Selbsthass und seine häufigen Selbstbeschuldigungen in vielen Alltagssituationen als Verantwortungsübernahme – auch stellvertretend für die früheren Generationen in seiner Familie – verstanden werden könnten. Meine Deutungen scheinen ihn dabei aber nur rational, jedoch kaum emotional zu erreichen. Dies zeigt sich, wenn er sich in derselben Therapiestunde nur wenige Minuten später in Zusammenhang mit einer aktuellen konflikthaften Alltagssituation wieder stark selbst beschuldigt und keine Anteile seines Gegenübers am Konflikt spüren und erkennen kann.

The child is experiencing what the parents themselves cannot perceive and express.“

Obwohl viele Menschen traumatische Erlebnisse erfahren, liegt die Langzeitprävalenz der PTBS in Deutschland und Europa nur bei 1 bis 4 %. Frühe Traumatisierungen, Trennungserlebnisse sowie geringe Bildung und niedriger sozioökonomischer Status gelten als Risikofaktoren für PTBS und KPTBS (Hecker und Maercker). Eine intersektionale Perspektive zeigt, dass ein Zusammenspiel von niedrigem Bildungsstatus, sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Laufe der eigenen Biographie und im intergenerationalen Verlauf traumatischen Erlebnissen ausgesetzt zu sein, was in Folge mit einer wechselseitigen Verstärkung der Traumaexposition und der geringen intrapersonalen und sozialen Ressourcen zu einer Erhöhung des Risikos der Entwicklung einer KPTBS führen kann. Frauen und Männer unterscheiden sich dabei in der Art der erlittenen Traumata und den Bewältigungsressourcen.

Ansätze der Therapie komplexer posttraumatischer Belastungsstörungen mit intersubjektiv-psychoanalytisch/psychodynamischer Psychotherapie mit Imaginationen

„eine Stärkung der gesunden Strukturen und Funktionen der Persönlichkeit und des geschwächten Ichs zu erreichen“ (Steiner und Krippner 2006 , S. 84 ff.). Da die Trauma-Bearbeitung oft eine vorübergehende Schwächung des Ichs mit sich bringt, ist es essenziell, die Ich-Stabilität während der gesamten Therapie zu gewährleisten (Steiner und Krippner 2006 ). Dies schließt ein, Sicherheit in der therapeutischen Beziehung aktiv zu vermitteln und die Patient:innen nicht übermäßigem Stress auszusetzen (Stein 2003 ). Interventionen, die bei anderen hilfreich sind, können bei traumatisierten Menschen traumatische Ängste auslösen (Reddemann 2001 ). „Die traumatische Erfahrung kann nicht verändert werden, sondern nur das innere Bild davon. Ein wesentliches Ziel besteht darin, dass nicht das ganze Leben davon dominiert wird“ (Stein 2003 , S. 20). Die Katathym Imaginative Psychotherapie nutzt die Arbeit mit inneren Bildern zur Ich-Stabilisierung und um schwer aushaltbare Konflikte, Vorsprachliches und durch Traumatisierung verdrängte Erlebnisse denkbar zu machen. Es geht also darum, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und die Lebensqualität zu verbessern (Steil et al. 2021 ). Stabilisierungstechniken fördern dabei emotionale Regulation und schaffen einen sicheren Raum für die Verarbeitung. Laut Reddemann (2018) sind Imaginationen, wie der innere sichere Ort oder innere unterstützende Figuren, essenziell. Sie schaffen emotionale Distanz zu belastenden Erinnerungen und stärken die Handlungsfähigkeit der Betroffenen (Reddemann 2018). Die Voraussetzung und der Beginn jeder Traumatherapie ist die Ich-Stützung und Stabilisierung der Patient:innen. Dabei stellen wir uns in der Therapie als schützendes Objekt zur Verfügung, um der erlebten Hilflosigkeit zu begegnen und die Kontrolle über Affekte zu fördern. Ziel ist es, durch eine sichere therapeutische Beziehung und stabilisierende Imaginationstechniken emotionale Sicherheit herzustellen und(Steiner und Krippner, S. 84 ff.). Da die Trauma-Bearbeitung oft eine vorübergehende Schwächung des Ichs mit sich bringt, ist es essenziell, die Ich-Stabilität während der gesamten Therapie zu gewährleisten (Steiner und Krippner). Dies schließt ein, Sicherheit in der therapeutischen Beziehung aktiv zu vermitteln und die Patient:innen nicht übermäßigem Stress auszusetzen (Stein). Interventionen, die bei anderen hilfreich sind, können bei traumatisierten Menschen traumatische Ängste auslösen (Reddemann).(Stein, S. 20). Die Katathym Imaginative Psychotherapie nutzt die Arbeit mit inneren Bildern zur Ich-Stabilisierung und um schwer aushaltbare Konflikte, Vorsprachliches und durch Traumatisierung verdrängte Erlebnisse denkbar zu machen. Es geht also darum, die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und die Lebensqualität zu verbessern (Steil et al.). Stabilisierungstechniken fördern dabei emotionale Regulation und schaffen einen sicheren Raum für die Verarbeitung. Laut Reddemann (2018) sind Imaginationen, wie der innere sichere Ort oder innere unterstützende Figuren, essenziell. Sie schaffen emotionale Distanz zu belastenden Erinnerungen und stärken die Handlungsfähigkeit der Betroffenen (Reddemann 2018).

2006 ; Reddemann 2021 ). Sie dienen in der ersten Phase der Stabilisierung, gefolgt von einer Konfrontation mit dem Trauma und der Integration in die Biographie und das Selbstbild. Imaginationen sind therapeutisch begleitete innere Bilder und Szenen, die nach einer Entspannung und Motivvorgabe durch den/die Therapeut:in entstehen. Die Patient:innen berichten dabei dem/der Therapeut:in, was sie erleben, sodass dieser/diese die Imagination begleiten und gemeinsam mit dem/der Patient:in weiterentwickeln kann. Die Ideen und Entscheidungen für Interventionen entstehen in einem intersubjektiven Feld zwischen Patient:in und Therapeut:in und basieren auf Übertragung und Gegenübertragung in der therapeutischen Beziehung. Die während des Imaginierens aus dem Unbewussten auftauchenden bildhaften Szenen und Gefühlsbewegungen werden als „Bildersprache des Unbewussten“ verstanden und in der Folge auf einer tiefenpsychologischen psychotherapeutischen Gesprächsebene besprochen und durchgearbeitet. (vgl. ÖGATAP 2024 ). Die Übersetzung des Ausdrucks der Innenwelt der Patient:innen in Sprache erfolgt so in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt erfolgt eine Übersetzung der Innenwelt in eine Bildsprache mit Metaphern während des Prozesses der Imagination. In einem zweiten Schritt erfolgt die Besprechung der bildhaften Szenen direkt nach der Imagination. Nach der Imagination werden die Patient:innen darum gebeten ihre Imaginationen – oder Ausschnitte davon – zu zeichnen. In einem dritten Schritt der Übersetzung in Sprache werden diese Zeichnungen gemeinsam besprochen und gedeutet. Die Imaginationen selbst werden dabei in unregelmäßigen Abständen, auf Basis der Einschätzung des therapeutischen Prozesses und des Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens vorgeschlagen und als therapeutische Technik eingesetzt. Traumata zeigen sich in Imaginationen oft symbolisch, etwa durch fragmentarische Bilder oder überwältigende Szenen wie Meereswellen, die die Patient:innen zu überfluten drohen, oder in Szenen, in denen Patient:innen sich diffus verfolgt und bedrängt fühlen, ohne dass das verfolgende Element direkt Gestalt annehmen kann. In der psychodynamischen Traumatherapie werden Imaginationen in diesem Sinne als therapeutisches Werkzeug genutzt (Steiner und Krippner; Reddemann). Sie dienen in der ersten Phase der Stabilisierung, gefolgt von einer Konfrontation mit dem Trauma und der Integration in die Biographie und das Selbstbild. Imaginationen sind therapeutisch begleitete innere Bilder und Szenen, die nach einer Entspannung und Motivvorgabe durch den/die Therapeut:in entstehen. Die Patient:innen berichten dabei dem/der Therapeut:in, was sie erleben, sodass dieser/diese die Imagination begleiten und gemeinsam mit dem/der Patient:in weiterentwickeln kann. Die Ideen und Entscheidungen für Interventionen entstehen in einem intersubjektiven Feld zwischen Patient:in und Therapeut:in und basieren auf Übertragung und Gegenübertragung in der therapeutischen Beziehung. Die während des Imaginierens aus dem Unbewussten auftauchenden bildhaften Szenen und Gefühlsbewegungen werden als „Bildersprache des Unbewussten“ verstanden und in der Folge auf einer tiefenpsychologischen psychotherapeutischen Gesprächsebene besprochen und durchgearbeitet. (vgl. ÖGATAP). Die Übersetzung des Ausdrucks der Innenwelt der Patient:innen in Sprache erfolgt so in mehreren Schritten. In einem ersten Schritt erfolgt eine Übersetzung der Innenwelt in eine Bildsprache mit Metaphern während des Prozesses der Imagination. In einem zweiten Schritt erfolgt die Besprechung der bildhaften Szenen direkt nach der Imagination. Nach der Imagination werden die Patient:innen darum gebeten ihre Imaginationen – oder Ausschnitte davon – zu zeichnen. In einem dritten Schritt der Übersetzung in Sprache werden diese Zeichnungen gemeinsam besprochen und gedeutet. Die Imaginationen selbst werden dabei in unregelmäßigen Abständen, auf Basis der Einschätzung des therapeutischen Prozesses und des Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens vorgeschlagen und als therapeutische Technik eingesetzt. Traumata zeigen sich in Imaginationen oft symbolisch, etwa durch fragmentarische Bilder oder überwältigende Szenen wie Meereswellen, die die Patient:innen zu überfluten drohen, oder in Szenen, in denen Patient:innen sich diffus verfolgt und bedrängt fühlen, ohne dass das verfolgende Element direkt Gestalt annehmen kann.

2012 ). Therapeut:innen müssen sich in die archaischen Ich-Zustände der Patient:innen einfühlen und nicht-sprachliche Verständigung, einschließlich Körpersprache, berücksichtigen. Während der Imagination unterstützt der/die Therapeut:in durch Struktur, Halt und Ermutigung zur Exploration sensorischer Wahrnehmungen. Diese Arbeit erfordert Erfahrung in der Anleitung und Begleitung von Imaginationen. Weiterführende Motivvorgaben finden sich bei Reddemann ( 2021 ) sowie Steiner und Krippner ( 2006 ). Die katathym imaginative Psychotherapie (KIP) bietet Möglichkeiten, vorsprachliche Störungen der Alpha-Funktion und Bindungsfähigkeit in einem sicheren intersubjektiven Raum zu bearbeiten. Besonders die implizite Technik der Imagination ermöglicht die Bearbeitung sensorischer Empfindungen und fördert die Symbolisierungsfähigkeit (Dieter). Therapeut:innen müssen sich in die archaischen Ich-Zustände der Patient:innen einfühlen und nicht-sprachliche Verständigung, einschließlich Körpersprache, berücksichtigen. Während der Imagination unterstützt der/die Therapeut:in durch Struktur, Halt und Ermutigung zur Exploration sensorischer Wahrnehmungen. Diese Arbeit erfordert Erfahrung in der Anleitung und Begleitung von Imaginationen. Weiterführende Motivvorgaben finden sich bei Reddemann () sowie Steiner und Krippner ().

Anzeige

Für die Behandlung der KPTBS werden integrative Ansätze empfohlen, die traumafokussierte Techniken mit Maßnahmen zur Emotionsregulation und Verbesserung von Beziehungsstörungen kombinieren. Dies bedeutet konkret in der Arbeit mit den Imaginationen und im psychodynamisch orientierten therapeutischen Gespräch mit einer Pendelbewegung zwischen Stabilisierung und Konfrontation zu arbeiten und dabei die Kontakt- und Beziehungsfähigkeit zu fördern. In den Imaginationen zeigt sich dies im Einsatz impliziter Techniken, bei denen die Emotionsregulation und Kontaktfähigkeit gefördert wird, in dem konkret nach erlebten Sinnesqualitäten gefragt wird, wie sich zum Beispiel der Boden unter den Füßen der/des Patient:in anfühlt, ob ein spitzer Dorn vorsichtig berührt werden kann, ob der Druck der Berührung erhöht und verringert werden kann und wie sich das anfühlt. Im Kontakt mit Symbolgestalten kann angeregt werden den Abstand zu verringern oder zu vergrößern und mit der Symbolgestalt in Kontakt zu treten. Im Prozess des gemeinsamen Verstehens und der Deutung der Imagination geht es darum, darüber zu sprechen, für welche aktuellen Bezugspersonen – wie auch der/die Psychotherapeut:in – und für welche innere Objekte – als Abbild früherer Bezugspersonen – die Symbolgestalten stehen könnten. Die Deutung der Imaginationen ähnelt damit der Traumdeutungsarbeit. Im Laufe der Therapie kann auch daran gearbeitet werden, innere sichere Orte zu entwickeln und aufzubauen. Hier ist jedoch anzumerken, dass viele – gerade sehr früh und wiederholt traumatisierte Menschen – zu Beginn der Therapie über keinen solchen inneren sicheren Ort verfügen. Dies wahrzunehmen kann mit einem Schrecken verbunden sein, der von der/dem Therapeut:in gehalten und ausgehalten werden muss, um in Folge einen inneren sicheren Ort entwickeln zu können. Dieses Aushalten im Sinne eines Containments muss sich auch im Prozess der Begleitung der Imagination zeigen.

preverbal trauma […] as the experience of overwhelming emotion, prolonged into timeless terror, suffered without escape and without help“ (Orange 1995 , S. 91). Sie betont, dass ein Dialog der Metaphern im intersubjektiven therapeutischen Geschehen helfen kann, Worte für das im verkörperten Gedächtnis gespeicherte Erleben zu finden (Orange 2011 ). Donna Orange beschreibt das „(Orange, S. 91). Sie betont, dass ein Dialog der Metaphern im intersubjektiven therapeutischen Geschehen helfen kann, Worte für das im verkörperten Gedächtnis gespeicherte Erleben zu finden (Orange).

Dies kann auf der imaginativen Ebene und in den Gesprächen über die Imaginationen umgesetzt werden, indem der verkörperte Schrecken in einem ersten Schritt in der Imagination einen Ausdruck in Symbolform findet, zum Beispiel wenn ein Wiese plötzlich trocken und unangenehm in der Berührung wird, wenn das Wetter schlecht wird – ein Sturm aufzieht, wenn eine bedrohliche aber vorerst schwer zu erkennende Gestalt erscheint, oder auch wenn zum Beispiel ein freundlicher Hund in der Imagination zu wachsen beginnt und immer gefährlicher erscheint. Als Dialog der Metaphern kann in der Arbeit mit Imaginationen verstanden werden, wenn der/die Therapeut:in auf Ebene der Metaphern antwortet, also im Prozess der Imagination zum Beispiel nachfragt, wie sich das Unangenehme in Berührung der Wiese anfühlt. In der genauen Beschreibung der Wiese, des Gefühls auf der Haut, der wechselnden Intensität des Gefühls können – vorerst noch im Schutz des Symbols – Worte für das unangenehme Gefühl, für den Schrecken gefunden werden. Was und wie sich der/die Therapeut:in während der Imagination einbringt basiert einerseits auf theoretischem Wissen, um die Spezifika der Arbeit mit Imaginationen mit traumatisierten Menschen und entsteht andererseits in einem intersubjektiven Raum mit den unmittelbaren Prozessen der aktuellen Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik zwischen Therapeut:in und Patient:in. In der Nachbesprechung und teilweise zu späteren Zeitpunkten der Therapie können die nun verbalisierten Metaphern gedeutet und mit dem erlebten Trauma in Verbindung gebracht werden.

In der Therapie mit Herrn J. tauchten eine Zeit lang immer wieder dunkle Burgen auf, die ihn in der Nachbesprechung an Mordor aus Herr der Ringe erinnerte. Ich bringe mich in der Begleitung ein, in dem ich anrege sich der Burg anzunähern – so weit wie es sich für J. ausreichend sicher anfühlt, und indem ich nachfrage, wie genau die Burg aussieht, nach der Textur der Steine, aus denen sie besteht. Die zu Beginn völlig leblos und bedrohlich erscheinende Burg beginnt sich im Laufe der Zeit an manchen Stellen mit Moos zu überziehen, ein natürliches und in Ansätzen lebendiges Element. Zu einem späteren Zeitpunkt, als die Burg wieder in einer Imagination auftaucht, ist der Himmel nicht mehr ganz schwarz und J. kann in der Ferne Stimme hören. In der Begleitung versuche ich eng in Kontakt zu bleiben, in dem ich häufig nachfrage, und auch, wenn er schweigt, mit „mhm“ für ihn spürbar anwesend bleibe. Wenn es für ihn unangenehm wird, ermutige ich J., noch kurz zu bleiben und das unangenehme Gefühl zu beschreiben – als Körpergefühl oder in der Berührung von Objekten in der Imagination.

Anzeige