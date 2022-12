Gemeinsame Perspektiven Humanistischer Psychotherapien in Covid-Zeiten

Die Ausgangslage

Ein Autor*innenkollektiv aus den fünf Schulen humanistischer Psychotherapien (Gestalt, Psychodrama, Personzentrierte PT, Logotherapie und Existenzanalyse, Integrative Therapie) versucht in diesem Beitrag, Antworten auf die Herausforderungen der Pandemie aus der Sicht ihrer eigenen Schulen und darauf aufbauend gemeinsame humanistische Perspektiven zu entwickeln. Ein solches Vorhaben ist ein erstmaliger, innovativer Schritt in der Geschichte der humanistischen Verfahren in Österreich – die Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen, um gemeinsame Perspektiven für eine Identität eines humanistischen Clusters zu entwickeln.

Der vorliegende Beitrag, der aus diesen Diskussionen entstanden ist, stellt hier einen ersten Versuch dar. Wir haben dafür die Vorgangsweise gewählt, den Versuch der Entwicklung gemeinsamer Perspektiven an einem aktuellen und für die Psychotherapie relevanten Thema zu bearbeiten. Es war daher naheliegend, sich mit der Covid-19 Pandemie zu beschäftigen, die ja für jede/n einzelne/n und für die Gesellschaft mit zahlreichen Bedrohungen und Herausforderungen verbunden ist. Psychotherapie kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, indem einerseits Erklärungsansätze zum Verständnis problematischer individueller, aber auch gesellschaftlicher Entwicklungen erarbeitet und andererseits Antworten auf diese Herausforderungen gefunden werden können.

2021 ; Teufel et al. 2022 ). Nach zahlreichen empirischen Befunden werden insbesondere bei Kindern und Jugendlichen teilweise ausgeprägte Zunahmen von klinischen Störungsbildern verzeichnet (z. B. Ravens-Sieverer et al. 2021 ). Die Pandemie hat neben den direkten gesundheitlichen Konsequenzen der Erkrankung zahlreiche darüber hinaus gehende negative Auswirkungen. Viele Menschen leiden unter den ökonomischen Folgen der Pandemie. Internationale Studien verweisen auf Zunahmen von Ängsten, Schlafstörungen und weiteren psychischen Auswirkungen der Krise in weiten Teilen der Bevölkerung (z. B. Li et al.; Teufel et al.). Nach zahlreichen empirischen Befunden werden insbesondere bei Kindern und Jugendlichen teilweise ausgeprägte Zunahmen von klinischen Störungsbildern verzeichnet (z. B. Ravens-Sieverer et al.).

2021 ). In der Pandemie wurden für viele Menschen Sicherheiten und bisher vertraute Lebensgewohnheiten mit einem Schlag außer Kraft gesetzt. Gewissheiten, die bis dahin für selbstverständlich gehalten wurden, wie der Atemluft vertrauen oder einen Freund mit einer Umarmung begrüßen zu können, waren plötzlich zerstört (Spagnuolo-Lobb).

In der therapeutischen Praxis finden diese Ängste ihren Platz. Wir können beobachten, dass Patient*innen gedanklich mit Pro- und Kontraargumenten hinsichtlich gesundheitspolitischer Maßnahmen (Impfung, Lockdown, Masken …) beschäftigt sind. Wir begegnen Patient*innen aus einander entfremdeten Lagern, die sich von den jeweils anderen gemobbt und bedroht fühlen, deren Freundschaften zerbrechen, in deren Familien Gräben aufreißen. Welche Hilfestellung haben wir im Rahmen der Psychotherapie hier zur Verfügung? Und wie lässt sich in der psychotherapeutischen Arbeit ein dialogischer Ansatz verwirklichen, wenn die Positionen verhärtet sind – insbesondere da die eigene unmittelbare existenzielle Betroffenheit der Therapeut*in ebenfalls Teil der Situation ist. Psychotherapeut*innen sind gleichermaßen bedroht von Corona, von den einengenden Maßnahmen, dem Verlust einer gesicherten, gesunden Atemluft, selbst in der therapeutischen Situation – und inzwischen auch vom immer größeren Bedrohungsgefühl durch den Krieg in Europa.

Die humanistischen Psychotherapieverfahren weisen sowohl in ihrer Praxeologie als auch in ihren theoretischen Fundierungen klare Unterschiede auf, durch die sie sich nicht selbstverständlich in einem einzigen übergreifenden Ansatz verorten lassen. Im ersten Teil unseres Beitrages beschreiben wir kurz Zugänge zu diesen Themenstellungen aus der Sicht der fünf humanistischen Psychotherapieverfahren und zeigen jeweils spezifische Zugänge. Im zweiten Teil versuchen wir gemeinsame Antworten auf die Herausforderungen der Pandemie aus einer schulen-übergreifenden humanistischen Perspektive zu entwickeln. Diese gemeinsamen Antworten wurden in Diskussionen innerhalb der Arbeitsgruppe entwickelt.