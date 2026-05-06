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Rheuma Plus / Schweiz

Gefangen im Fass – wenn die Arme versagen

Das „Person-in-the-barrel-Syndrom“ bei Riesenzellarteriitis

  • 05.05.2026
  • Kasuistik
Verfasst von
Fabian Brennecke
Samuel Rubeli
Sebastian Finkener
Sabine Adler
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz

Zusammenfassung

Hintergrund

Das Person-in-the-barrel-Syndrom (PIBS) beschreibt eine isolierte, meist symmetrische Schwäche der proximalen Armmuskulatur bei erhaltener Funktion der unteren Extremitäten und der Gesichtsmuskulatur. Das Syndrom stellt keinen eigenständigen Erkrankungskomplex dar, sondern einen topographisch definierten klinischen Phänotyp, der auf eine Schädigung entlang der motorischen Bahnen auf zerebraler, spinaler oder peripherer Ebene beruht. Eine Manifestation im Rahmen einer Riesenzellarteriitis (RZA) ist außerordentlich selten.

Fallbericht

Wir berichten über eine 77-jährige Patientin mit neu aufgetretener, beidseitiger proximaler Armparese vor dem Hintergrund systemischer Entzündungszeichen. Klinisch und elektromyographisch waren die Befunde mit einer bilateralen Plexopathie des Truncus superior (C5–C6) vereinbar, während die Sensibilität weitgehend erhalten war. Duplexsonographisch fanden sich typische Halo-Zeichen der Arteria temporalis, wodurch die Diagnose einer RZA bestätigt wurde.

Diskussion

Die Literatur zeigt, dass PIBS in der RZA überwiegend durch eine Vaskulitis der großen supraaortalen Gefäße mit konsekutiver ischämischer Plexopathie entsteht. Die Sensibilität kann, abhängig vom Ausmaß der Plexusbeteiligung, erhalten oder vermindert sein.

Schlussfolgerung

Bei Patienten mit RZA sollte eine neurologische Manifestation im Sinne eines PIBS als Ursache einer bilateralen Armparese in Betracht gezogen werden.
Titel
Gefangen im Fass – wenn die Arme versagen
Das „Person-in-the-barrel-Syndrom“ bei Riesenzellarteriitis
Verfasst von
Fabian Brennecke
Samuel Rubeli
Sebastian Finkener
Sabine Adler
Publikationsdatum
05.05.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Rheuma Plus / Schweiz
Print ISSN: 3004-9253
Elektronische ISSN: 3004-8931
DOI
https://doi.org/10.1007/s44332-026-00117-9
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