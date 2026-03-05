Gefährdung des Kindeswohls am Beispiel des Wiener Amts für Jugend und Familie
- Open Access
04.03.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Die EMRK und die UNO Kinderrechtskonvention garantieren das Recht des Kindes auf Familie. Aufgrund eigener kinder- und jugendpsychiatrischer Erfahrungen im Umgang des Jugendamts (AJF) mit „schwierigen“ Kindern und Familien versucht dieses – unter dem Titel Gefährdung des Kindeswohls – Kinder, bei denen weder Gewaltanwendung noch Vernachlässigung, sondern medizinische Gründe (wie z. B. Schulverweigerung von autistischen Kindern) vorliegen, ohne entsprechende Abklärung fremdunterzubringen. Dabei ist die Dreifachrolle des AJF (Verfahrensleitung, Beratung und Unterstützung der betroffenen Familien und Durchführung der Fremdunterbringungen) ein Konstrukt, das hoheitliche Rechte ohne entsprechende Kontrolle ermöglicht. Das Anliegen dieses Artikels ist, diese Aufgaben zu entflechten, um die Hauptfunktion der Beratung und Unterstützung zu stärken, die Abklärung von Erziehungsfähigkeit auf eine erweiterte und teambasierte Grundlage zu stellen und die oft traumatisierende Entscheidung zu einer Fremdunterbringung primär auf strafbare und vernachlässigende Kindesgefährdungen zu beschränken und den Kinder- und Jugendgerichten zuzuordnen sowie medizinische Probleme in Kooperation mit den medizinischen Versorgungseinrichtungen zu lösen. Dies würde die Hauptaufgabe des AJF, die Beratung und Unterstützung betroffener Familien verbessern und die Arbeit der AJF-Mitarbeiter:innen wesentlich effizienter gestalten.
Einleitung
Die Europäische Menschenrechtskonvention Art. 8, Schutz des Privat- und Familienlebens, und die UN Kinderrechtskonvention, Wahrung der Einheit der Familie, garantieren das Recht auf Familie, den Schutz des Familienlebens und die persönliche Integrität von Eltern und Kindern sowie den Schutz vor unrechtmäßiger Trennung. Familienmitglieder haben das Recht, gemeinsam zu leben, und Kinder sollen bei ihren Eltern aufwachsen. Eine Trennung von Kindern von ihrer Familie ist nur zum Schutz des Kindes, bei Gefährdung des Kindeswohls, z. B. durch Vernachlässigung oder Missbrauch, zulässig.
Die Abklärung einer Gefährdung des Kindeswohls ist eine komplexe Aufgabe, die rechtliche, klinisch-psychologische, ethische, fachärztliche (pädiatrische, kinder-/jugendpsychiatrische) und soziale Faktoren berücksichtigen muss. In Österreich ist das Amt für Jugend und Familie (AJF), in Wien die Magistratsabteilung 11 (MA 11), gesetzlich [1] verpflichtet, Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung (Gefährdungsmeldungen) [2] durch Vernachlässigung, Gewalt/Misshandlung, sexuelle Gewalt oder sonstige Gefährdungen (sic!) nachzugehen, d. h. durch Gespräche, Hausbesuche, psychologische, fachärztliche Befunde oder Gutachten zur Risikoeinschätzung und Einführung von Schutzmaßnahmen, z. B. Erziehungshilfe, Familienunterstützung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen etc. und bei akuter Gefährdung des Kindes die Fremdunterbringung, zunächst in einem Krisenzentrum, zu veranlassen. Die Fremdunterbringung sollte die ultimative Maßnahme nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel sein, gebunden entweder an die freiwillige Zustimmung und Übertragung der Obsorge der Erziehungsberechtigten an das AJF oder durch ein kinder-/jugendgerichtliches Urteil, das die akute Gefährdung des Kindewohls feststellen muss.
Die Kindesabnahme, zunächst als Unterbringung in einem Krisenzentrum, im Prinzip für maximal 6 Wochen, in denen die Effizienz und Begründung der Fremdunterbringung (im Wesentlichen die Erziehungssorgfalt und -fähigkeit der bisher Sorgeberechtigten), die Möglichkeit einer Rückführung in das bisherige Setting, mit oder ohne Unterstützung der Erziehung (UdE) oder andere Maßnahmen, z. B. eine alternative Betreuung, z. B. durch Verwandte, oder eine längerfristige Fremdunterbringung in einer Wohngemeinschaft geprüft werden sollen.
Die „probeweise“ Fremdunterbringung im Krisenzentrum stellt bereits eine große Belastung für das betroffene Kind und seine Sorgeberechtigten dar, weil das Kind aus seiner bisherigen Umgebung gerissen wird und es plötzlich seine wichtigsten Bezugsperson(en) zumindest temporär verliert. Es muss sich von heute auf morgen mit wechselnden Betreuungspersonen, neuen Regeln und meist dem zumindest vorübergehenden Verlust seiner bisherigen sozialen Beziehungen auseinandersetzen. Die Sorgeberechtigten müssen sich mit der Angst vor einer längerfristigen Fremdunterbringung auseinandersetzen und gute Miene zur Maßnahme vorgeben, andererseits eine schwere Belastung im Berufsleben in Kauf nehmen, da das AJF während der Krisenunterbringung eine Anpassung an ihre Zeitvorgaben verlangt. Dies alles erscheint bei Gefahr im Verzug (z. B. Gewalttätigkeit, Missbrauch, Vernachlässigung) natürlich sinnvoll, in anderen Fällen (z. B. medizinischen Problemen, wie Schulverweigerung im Rahmen von Angststörungen, Autismus etc.) ist diese Maßnahme aber vorwiegend kontraproduktiv und traumatisierend. Das Problem dabei ist oft die nicht ausreichende Abklärung vor der Fremdunterbringung, andererseits die relativ uneingeschränkte Vollzugsgewalt des AJF, der die Betroffenen ausgeliefert sind, da das AJF meist gut vernetzt ist mit Schulen, Gerichten und anderen Behörden, und bei Protest üblicherweise mit einer Verschärfung der Maßnahmen reagiert.
Die Fremdunterbringung erst nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel
Im Folgenden wird der Prozess der Abklärung einer Gefährdung des Kindeswohls analysiert, wobei große Unterschiede zwischen Soll und Realität und auch regional bestehen, da Kapazitäten und die Empathiefähigkeit des AJF oft begrenzt sind:
1.
Feststellung der Gefährdung des Kindeswohls
2.
Abklärung der Erziehungsfähigkeit der Sorgeberechtigten
3.
Dreifachrolle des AJF als Verfahrensleiter, als Berater und Unterstützer der Familien sowie als Antragsteller und Ausführender bei einer Fremdunterbringung
Feststellung der Gefährdung des Kindeswohls
Eine Gefährdung des Kindeswohls entsteht durch physische oder emotionale Vernachlässigung, körperliche, psychische oder sexuelle Gewaltanwendung, oder wenn das Kindeswohl in anderer Weise gefährdet ist (z. B. Miterleben von Gewalt, uneinsichtige, psychisch kranke, nicht kindgerecht handelnde Erziehungsberechtigte, ohne Einsicht in ihr Fehlverhalten etc.). Im Prinzip ist jede Person berechtigt, eine Kindeswohlgefährdung an das AJF zu melden [3]. Es besteht sogar Mitteilungspflicht an das AJF [4], wenn:
-
ein begründeter Verdacht vorliegt, dass ein konkretes Kind misshandelt, sexuell missbraucht, vernachlässigt wird oder wurde oder sonst erheblich gefährdet ist,
-
die Gefährdung nicht durch eigenes (fachliches) Tätigwerden abgewendet werden kann,
-
die Wahrnehmung der Gefährdung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erfolgt (z. B. Gerichte, Behörden, Organe der öffentlichen Aufsicht, Einrichtungen zur Betreuung oder zum Unterricht von Kindern und Jugendlichen, psychosoziale Beratungseinrichtungen, private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Einrichtungen der Krankenpflege, Angehörigen von gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen).
Die Abklärung dient als Entscheidungsgrundlage (Gefährdungseinschätzung), ob ausreichende Erziehungskompetenz gewährleistet oder das Kindeswohl gefährdet ist [5]. Folgende Schritte sind dazu notwendig [6]:
-
Die Sicherung des Kindeswohls steht im Vordergrund [7], um Entscheidungen über Sorgerecht oder Umgang zu treffen.
-
Untersucht werden emotionale Zuwendung, Forderung, Schutz vor Gefahren sowie die Fähigkeit, das Kind in seiner Entwicklung bestmöglich zu unterstützen [8].
-
Neben Eltern und Kind werden oft Lehrer:innen, Erzieher:innen oder andere mit dem Kind befasste Personen einbezogen.
-
Die Kosten für ein familienpsychologisches Gutachten liegen allerdings etwa in einem Bereich von € 4000–5000.
§ 37 des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 [9] schreibt vor:
„Als Erkenntnisquellen kommen insbesondere Gespräche mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, deren Eltern oder sonst mit Pflege und Erziehung betrauten Personen und Personen, in deren Betreuung sich die Kinder und Jugendlichen regelmäßig befinden, Besuche des Wohn- oder Aufenthaltsortes der Kinder und Jugendlichen, Stellungnahmen, Berichte und Gutachten von Fachleuten sowie schriftliche (erg.: auch anonyme!) Gefährdungsmitteilungen in Betracht.“
Die Realität sieht meist anders aus: Von den theoretischen Vorgaben wird meist nur ein minimaler Teil erfüllt. Sinnvoller wäre z. B. LoA (Lebensweltorientierte Abklärung der Caritas im Auftrag der MA 11) [10], bei der erhebungsrelevante Fragestellungen in der Lebenswelt der Familien über einen längeren Zeitraum durch akademisch ausgebildete Mitarbeiter:innen erfasst und gleichzeitig auch erste Interventionen gesetzt werden können. Warum dieses sinnvolle Angebot nur sehr beschränkt vom AJF eingesetzt bzw. nicht weiter ausgebaut wird, ist unklar, obwohl dieses Verfahren kostengünstiger und meist schonender als unnötige Fremdunterbringungen ist.
Abklärung der Erziehungsfähigkeit nach ABGB § 160
Die Abklärung der Erziehungsfähigkeit [11] umfasst die Fähigkeit der Sorgeberechtigten, die Bedürfnisse eines Kindes alters- und entwicklungsentsprechend zu erkennen, zu erfüllen und seine Entwicklung, ihren Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten entsprechend, zu fördern. Diese Fähigkeit sollte durch ein familienpsychologisches Gutachten erfasst werden, das im Auftrag des Familiengerichts prüft, ob Eltern den Bedürfnissen ihres Kindes gerecht werden können. Dabei werden Erziehungskompetenzen, Bindungsfähigkeit und mögliche Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit festgestellt [12].
Als Methoden werden Gespräche, Verhaltensbeobachtungen, Testverfahren und Einbeziehen Dritter (Jugendamt, Kindergarten, Schule, Psycholog:innen, Fachärzt:innen und sonstige, der Familie nahestehende Personen, z. B. erweiterte Familie, Freund:innen etc.) verwendet. In komplexen Fällen empfiehlt sich die Einbindung von Kinderschutzgruppen, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Heilpädagogische bzw. Psychosomatische Ambulanzen und Stationen, und, bei akuter bzw. drohender Gefährdung insbesondere im Rahmen von Missbrauch, Vernachlässigung, drohender Gewaltanwendung oder zur Gewaltprävention eine notfallmäßige Unterbringung in einem Kinderschutzzentrum.
In diesem Zusammenhang ist das interdisziplinäre Modell „Barnahus“ [13] richtungsweisend. Dieses Konzept wurde nach einem amerikanischen Modell [14] in Skandinavien erprobt und beherbergt Maßnahmen des Strafrechts, der Medizin und des Kinderschutzes unter einem Dach.
Wichtige Aspekte der Abklärung:
-
Die Abklärung von psychischen und psychosozialen Problemen sollte von AJF-unabhängigen Expert:innen ohne Beeinflussung durch das AJF (Akteneinsicht kann natürlich hilfreich sein) durchgeführt werden.
-
Rücksichtsvolles und kindschonendes Vorgehen erscheint selbstverständlich, die gelindesten effizienten Mittel sind anzuwenden. Insbesondere gravierende Maßnahmen (z. B. die Entscheidung über eine Fremdunterbringung) sollten – mit Ausnahme von Notfallmaßnahmen bei existenzieller Gefährdung – nicht ohne sorgfältige Abklärung (s. oben, z. B. familienpsychologisches und evtl. fachmedizinisches Gutachten) von einem multiprofessionellen Team (bestehend nicht nur aus Angehörigen des AJF und dem Jugendgericht) getroffen werden. Anzustreben ist jedenfalls eine Kooperation mit den Sorgeberechtigten auf Augenhöhe, mit dem Ziel, gemeinsam das beste Ergebnis für das Kind zu erarbeiten. Das „erforderlichenfalls“ anzuwendende Vieraugenprinzip ist meist eine Formalität, da das AJF hierarchisch organisiert ist, und widersprüchliche Einschätzungen selten ausdiskutiert werden.
-
Migrationssensibler Kinderschutz [15] beinhaltet „keine Überbetonung von (vermeintlichen) Differenzen und gleichzeitig kein Ignorieren von möglicherweise bedeutsamen Unterschieden“, und, „Bewusstsein dafür schaffen, dass sich Migrationsprozesse auf das Familiensystem und die einzelnen Personen auswirken“ [16].
-
Stufenweise Beobachtung, Abklärung und Beratung sollten die Regel sein. Die Verantwortung darf jedenfalls nicht bei den Kindern liegen, die insbesondere bei intrafamiliären Problemen oft überfordert sind, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht mit Rücksicht auf ihre intellektuelle Entwicklung und ihre Problemeinsichtsfähigkeit angehört werden müssen! Die „übliche“ 14-Jahres-Altersgrenze für die Anhörung eines Kindes ist viel zu spät, da die meisten Kinder bereits viel früher – oft schon vor dem 9. Lebensjahr – wissen, in welchem Setting sie sich am wohlsten fühlen. Ist ein Kind intellektuell und sozial nicht in der Lage, für sich selbst zu entscheiden, benötigt es unbedingt einen eigenen, von der Familie oder vom AJF unabhängigen Kinderanwalt oder -vertreter (z. B. von der Kinder- und Jugendanwaltschaft). Die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die Maßnahmen des AJF hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit und Angemessenheit prüfen darf, sollte umfassendere Befugnisse und Zuständigkeiten erhalten und nicht erst nach dem Schieflaufen eines Abklärungsprozesses involviert werden.
-
Insbesondere bei Gewaltanwendung und sexualisierter Gewalt, die zu 85 % im intrafamiliären und dem engsten familiären Umfeld geschieht [17], ist es meist besonders schwierig, menschenrechtswidrige Umstände aufzuklären, da der familiäre Zusammenhalt und das „Unter-den-Teppich-Kehren“ oft existenzielle Nachteile bedingt, die als wichtiger gewertet werden als präventive Aspekte. Die Täter:innen sind meist nicht unrechtsbewusst, nicht geständig und auch wenig veränderungsbereit. Das Leugnen sexueller Übergriffe verschafft einen hohen „Schutz“ vor gerichtlicher Verurteilung – „im Zweifel für den Angeklagten“. Verurteilungen wegen sexueller Übergriffe sind eher selten [18]. Die Konsequenzen für die Familie sind oft schwerwiegend, und Schuldzuweisungen an das oder die Opfer die Regel.
-
Bei medizinisch relevanten Problemen (z. B. Angststörungen, Autismus, Angst- und Zwangsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Folgen sexuellen Missbrauchs etc.) ist die Beteiligung und Anhörung fachärztlicher, psychologischer oder psychotherapeutischer Expert:innen unabdingbar! Kinder- und jugendpsychiatrische Störungen können nicht allein durch soziale, sondern primär und vordringlich durch medizinische und psychologisch-psychotherapeutische Expert:innen abgeklärt und behandelt werden. Soziale Unterstützung der Familie (Eltern- bzw. Familienberatung) ist konsensuell (d. h. ohne Maßnahmenandrohung!) auch bereits während des Abklärungsprozesses sinnvoll, da oft einfache Maßnahmen, wie sorgfältige Gefährdungsabklärung, Konfliktmanagementberatung, organisatorische oder finanzielle Unterstützung, oder einfach eine andere Sicht der Umstände eventuell teurere und eingreifendere Maßnahmen ersparen können.
-
Vorurteile und voreilige Maßnahmen sowie das Festhalten an simplen, reduktionistischen Erklärungsmodellen und Schuldzuweisungen (z. B. „Schuld ist die Erziehungsunfähigkeit der Mutter“) sind kontraproduktiv, da scheinbar unlösbare Probleme meist komplexe Ursachen haben, die nur mit Hilfe eines interdisziplinären Teams in Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten abgeklärt werden können. Derart erarbeitete Konzepte haben eine wesentlich größere Chance auf Akzeptanz und Erfolg als wenig reflektierte hoheitliche Anordnungen.
Dreifachrolle des AJF
Ein wichtiger Aspekt des AJF ist seine Dreifachrolle als Verfahrensleiter, Berater und Unterstützer der Familien sowie als Antragsteller und Ausführender einer Fremdunterbringung.
Die Rolle als Verfahrensleiter gibt dem AJF „von Amts wegen“ umfassende Rechte, in das Familienleben und die Aufgaben von Erziehungsberechtigten einzugreifen. Dies beinhaltet z. B. auch unangekündigte Wohnungsbesuche, „Entführung“ von Kindern in ein Krisenzentrum, hoheitsrechtliche Befugnisse, die ein Über- bzw. Unterordnungsverhältnis begründen (z. B. Anwendung von Zwangsmitteln). Diese Maßnahmen mögen in Ausnahmefällen berechtigt sein, um kriminelle und kindschädigende Ereignisse oder gravierende Vernachlässigung, Verwahrlosung, Misshandlung oder Missbrauch aufzudecken oder zu verhindern. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle sind Fremdunterbringungsmaßnahmen aber nicht gerechtfertigt und könnten durch Kooperation und entsprechende Vereinbarungen vermieden werden. Dies würde das Vertrauensverhältnis zwischen AJF und den Familien wesentlich verbessern und die unterstützende Arbeit der AJF Mitarbeiter:innen erleichtern. Ein beträchtlicher Anteil der Fremdunterbringungen wird dadurch begründet, dass die Kommunikation zwischen AJF und den Familien nicht gelingt, was oft durch eine verzerrte Darstellung der Erziehungsunfähigkeit der Sorgeberechtigten nachträglich bemäntelt wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine „Katastrophenfälle“ gibt, wie z. B. das Kind, das von seiner Mutter strafweise in eine Hundebox eingesperrt wurde.
Die Ausbildung der AJF-Mitarbeiter:innen in Rechtsfragen ist nicht rechtsstaatlich verantwortet
Als alternative Vorgehensweisen könnten in Notfällen, Misshandlungen oder Bedrohungsszenarien, durch die Einbindung besonders geschulter Sicherheitsorgane, Wegweisungen, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft oder die Einbindung untersuchungsrichterlicher Erhebungen gelöst werden, da es sich in diesen Fällen ohnehin um anzeigepflichtige Vergehen oder Verbrechen handelt. Dies würde die frühzeitliche Einbindung der Exekutive, der Staatsanwaltschaft bzw. des Strafgerichts bei der Aufklärung strafrechtlich relevanter Tatbestände erleichtern und Routinefälle entkriminalisieren. Die Ausbildung der AJF-Mitarbeiter:innen in Rechtsfragen entspricht nicht dem rechtsstaatlichen Verantwortungsbereich und wird im Nachhinein oft mit der Begründung einer notwendigen Notmaßnahme gerechtfertigt. Solche Maßnahmen können dann oft nur mühsam und kostenintensiv vor Gericht bekämpft werden, meist unter der Androhung von Zwangsmaßnahmen des AJF an die betroffenen Familien.
Beratung und Unterstützung können vernünftigerweise nicht mit der Bedrohung durch Zwangsmaßnahmen verknüpft werden. Dies würde eine Einschränkung der hoheitlichen Rechte des AJF mit Ausnahme strafrechtlich relevanter Fälle bedingen und nachträgliche Rechtfertigungen durch einseitige Darstellungen fehlgeschlagener Unterstützungsmaßnahmen bzw. übertriebener Gefährdungen des Kindeswohls verhindern. In nicht strafrechtlich relevanten Fällen sollte vor der Fremdunterbringung ein ordentliches Gerichtsverfahren mit objektiver Beweisprüfung auch der erfolgten sorgfältigen Abklärung und der erfolgten Unterstützungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dabei sollte die Vertretung des Kindes durch eine eigene, für die Familien kostenlose „Kinderanwält:in“ unabdinglich werden. Dies könnte die Anzahl nicht notwendiger Fremdunterbringungen reduzieren und die Erfolge der Familienunterstützung als eigentliche Aufgabe des AJF verbessern.
Schlussfolgerung
Aus den geschilderten Gründen, die auf persönlichen Erfahrungen in der Betreuung von Kindern, die vom AJF „unterstützt“ wurden, und ohne die Verdienste vieler extrem engagierter AJF Mitarbeiter:innen zu schmälern, ist es an der Zeit, die hoheitlichen Rechte und die oft traumatisierende Vorgehensweise des AJF zu überprüfen und durch ein rechtlich, fachlich und sachlich verbessertes Beratungs- und Unterstützungssystem auch mit Einbindung medizinischer, psychologisch-psychotherapeutischer Expert:innen zu ersetzen. Dies beginnt bei der Abklärung der Erziehungsfähigkeit mittels längerfristiger Beobachtung und Unterstützung, mit wissenschaftlich abgesicherten Methoden und psychologisch, ethisch sowie transkulturell aus- und weitergebildeten Mitarbeiter:innen. Konsensbasierte Zusammenarbeit und nicht Konfrontation mit autoritär auftretenden AJF-Mitarbeiter:innen könnte in vielen Fällen zu langfristig besseren Ergebnissen führen. Vor allem restriktiverer Umgang mit Fremdunterbringungen, die kriminellen und vernachlässigenden „Fällen“ vorbehalten sein sollten, würde einerseits Mittel für eine effizientere Unterstützung der Familien bereitstellen und helfen, die bestehenden personellen und räumlichen Engpässe in den Krisenzentren und Wohngemeinschaften zu reduzieren. Weitere notwendige Verbesserungen betreffen die allen Kindern und Erziehungsberechtigten entgegenzubringende Empathie, Unterstützung und Würdigung positiver Veränderungen sowie die Fortführung von Unterstützungsmaßnahmen für Eltern oder (primären) Bezugspersonen auch in jenen „Fällen“, in denen Kinder fremduntergebracht werden müssen. Dies kann nur durch eine Änderung des Jugendwohlfahrtsgesetzes, durch kontinuierliche Fortbildungen, Schulungen, erweiterte Fallkonferenzen und eine konstruktive Zusammenarbeit aller mit der Betreuung von „schwierigen“ Kindern und Familien befassten Personen ermöglicht werden.
