Gefährdung des Kindeswohls am Beispiel des Wiener Amts für Jugend und Familie

Einleitung

Die Europäische Menschenrechtskonvention Art. 8, Schutz des Privat- und Familienlebens, und die UN Kinderrechtskonvention, Wahrung der Einheit der Familie, garantieren das Recht auf Familie, den Schutz des Familienlebens und die persönliche Integrität von Eltern und Kindern sowie den Schutz vor unrechtmäßiger Trennung. Familienmitglieder haben das Recht, gemeinsam zu leben, und Kinder sollen bei ihren Eltern aufwachsen. Eine Trennung von Kindern von ihrer Familie ist nur zum Schutz des Kindes, bei Gefährdung des Kindeswohls, z. B. durch Vernachlässigung oder Missbrauch, zulässig.

1 ] verpflichtet, Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung (Gefährdungsmeldungen) [ 2 ] durch Vernachlässigung, Gewalt/Misshandlung, sexuelle Gewalt oder sonstige Gefährdungen (sic!) nachzugehen, d. h. durch Gespräche, Hausbesuche, psychologische, fachärztliche Befunde oder Gutachten zur Risikoeinschätzung und Einführung von Schutzmaßnahmen, z. B. Erziehungshilfe, Familienunterstützung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen etc. und bei akuter Gefährdung des Kindes die Fremdunterbringung, zunächst in einem Krisenzentrum, zu veranlassen. Die Fremdunterbringung sollte die ultimative Maßnahme nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel sein, gebunden entweder an die freiwillige Zustimmung und Übertragung der Obsorge der Erziehungsberechtigten an das AJF oder durch ein kinder-/jugendgerichtliches Urteil, das die akute Gefährdung des Kindewohls feststellen muss. Die Abklärung einer Gefährdung des Kindeswohls ist eine komplexe Aufgabe, die rechtliche, klinisch-psychologische, ethische, fachärztliche (pädiatrische, kinder-/jugendpsychiatrische) und soziale Faktoren berücksichtigen muss. In Österreich ist das Amt für Jugend und Familie (AJF), in Wien die Magistratsabteilung 11 (MA 11), gesetzlich [] verpflichtet, Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung (Gefährdungsmeldungen) [] durch Vernachlässigung, Gewalt/Misshandlung, sexuelle Gewalt oder sonstige Gefährdungen (sic!) nachzugehen, d. h. durch Gespräche, Hausbesuche, psychologische, fachärztliche Befunde oder Gutachten zur Risikoeinschätzung und Einführung von Schutzmaßnahmen, z. B. Erziehungshilfe, Familienunterstützung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen etc. und bei akuter Gefährdung des Kindes die Fremdunterbringung, zunächst in einem Krisenzentrum, zu veranlassen. Die Fremdunterbringung sollte die ultimative Maßnahme nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel sein, gebunden entweder an die freiwillige Zustimmung und Übertragung der Obsorge der Erziehungsberechtigten an das AJF oder durch ein kinder-/jugendgerichtliches Urteil, das die akute Gefährdung des Kindewohls feststellen muss.

Die Kindesabnahme, zunächst als Unterbringung in einem Krisenzentrum, im Prinzip für maximal 6 Wochen, in denen die Effizienz und Begründung der Fremdunterbringung (im Wesentlichen die Erziehungssorgfalt und -fähigkeit der bisher Sorgeberechtigten), die Möglichkeit einer Rückführung in das bisherige Setting, mit oder ohne Unterstützung der Erziehung (UdE) oder andere Maßnahmen, z. B. eine alternative Betreuung, z. B. durch Verwandte, oder eine längerfristige Fremdunterbringung in einer Wohngemeinschaft geprüft werden sollen.

Die „probeweise“ Fremdunterbringung im Krisenzentrum stellt bereits eine große Belastung für das betroffene Kind und seine Sorgeberechtigten dar, weil das Kind aus seiner bisherigen Umgebung gerissen wird und es plötzlich seine wichtigsten Bezugsperson(en) zumindest temporär verliert. Es muss sich von heute auf morgen mit wechselnden Betreuungspersonen, neuen Regeln und meist dem zumindest vorübergehenden Verlust seiner bisherigen sozialen Beziehungen auseinandersetzen. Die Sorgeberechtigten müssen sich mit der Angst vor einer längerfristigen Fremdunterbringung auseinandersetzen und gute Miene zur Maßnahme vorgeben, andererseits eine schwere Belastung im Berufsleben in Kauf nehmen, da das AJF während der Krisenunterbringung eine Anpassung an ihre Zeitvorgaben verlangt. Dies alles erscheint bei Gefahr im Verzug (z. B. Gewalttätigkeit, Missbrauch, Vernachlässigung) natürlich sinnvoll, in anderen Fällen (z. B. medizinischen Problemen, wie Schulverweigerung im Rahmen von Angststörungen, Autismus etc.) ist diese Maßnahme aber vorwiegend kontraproduktiv und traumatisierend. Das Problem dabei ist oft die nicht ausreichende Abklärung vor der Fremdunterbringung, andererseits die relativ uneingeschränkte Vollzugsgewalt des AJF, der die Betroffenen ausgeliefert sind, da das AJF meist gut vernetzt ist mit Schulen, Gerichten und anderen Behörden, und bei Protest üblicherweise mit einer Verschärfung der Maßnahmen reagiert.

Die Fremdunterbringung erst nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden Mittel

1. Feststellung der Gefährdung des Kindeswohls 2. Abklärung der Erziehungsfähigkeit der Sorgeberechtigten 3. Dreifachrolle des AJF als Verfahrensleiter, als Berater und Unterstützer der Familien sowie als Antragsteller und Ausführender bei einer Fremdunterbringung Im Folgenden wird der Prozess der Abklärung einer Gefährdung des Kindeswohls analysiert, wobei große Unterschiede zwischen Soll und Realität und auch regional bestehen, da Kapazitäten und die Empathiefähigkeit des AJF oft begrenzt sind: