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Evolutionärer Pfusch? Die enge Passform bei der menschlichen Geburt

Barbara Fischer über Schädelflexibilität, Beckendynamik und die Rolle von medizinischer Intervention in der Evolution

  • 20.04.2026
  • Geburt
  • Redaktionstipp
  • Audio
Verfasst von
Susanne MacManus
Martin Krenek-Burger

 In dieser Podcast-Episode erklärt die Evolutionsbiologin Dr. Barbara Fischer die spannende Herausforderung der menschlichen Geburt: das Verhältnis von Kopfgröße Neugeborener zum mütterlichen Becken. Obwohl die Evolution erstaunliche Anpassungen hervorgebracht hat, ist der menschliche Geburtsprozess ein Kompromiss – kein perfektes Design. Neugeborene kommen mit flexiblen Schädelplatten zur Welt, die sich bei der Passage durch den Geburtskanal leicht komprimieren lassen, während das mütterliche Becken durch Gelenke minimal erweiterbar ist.

Komplikationen bei der Geburt sind beim Menschen keine Seltenheit. Ein Grund dafür ist, dass das weibliche Becken im Vergleich zum Neugeborenen relativ schmal ist. Die Frage, warum das weibliche Becken im Laufe der Evolution nicht breiter geworden ist, beschäftigt Anthropologen und Evolutionsbiologen schon seit Langem. 


Magdalena Fischer

Fischer erläutert, dass größere Köpfe evolutionär Vorteile für kognitive Fähigkeiten bringen, aber zu groß für den Geburtskanal werden können, was früher die Überlebenschancen reduzierte. Moderne Geburtshilfe, insbesondere Kaiserschnitte, ermöglicht es heute, diesen evolutionären Engpass zu überwinden. Gleichzeitig sind die Beckendimensionen ein Kompromiss zwischen Geburtsfähigkeit und Stabilität für den aufrechten Gang sowie für den Beckenboden, der für die Organfunktion entscheidend ist.

Medizinjournalistin Susanne Krejsa MacManus bei der Interviewvorbesprechung mit der Evolutionsbiologin Privatdoz. Dr. Barbara Fischer von der Universität Wien 


Martin Krenek-Burger

Die Expertin betont auch, dass äußere Schönheitsideale oder Körpergröße nur bedingt Rückschlüsse auf die inneren Beckendurchmesser zulassen. Evolutionäre Selektionsdrücke haben über Jahrtausende ein Gleichgewicht geschaffen, das teilweise durch medizinische Eingriffe ergänzt wird. Die Mobilität des Beckens und gezielte Übungen können den Geburtsprozess unterstützen, ersetzen aber nicht die Notwendigkeit von sicheren medizinischen Eingriffen, wenn die Natur an ihre Grenzen stößt.

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Bildnachweise
Bild/© Magdalena Fischer, Bild/© Martin Krenek-Burger, Logo, Hörgang MedUni Wien