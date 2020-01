Head-to-Head-Studie unterstreicht Nutzen von Vedolizumab vs. Adalimumab bei mittelschwer bis schwer aktiver Colitis ulcerosa

VARSITY ist die erste Head-to-Head-Studie mit direktem Vergleich zweier Biologika-Therapien bei Colitis ulcerosa. VARSITY zeigt die überlegene Wirksamkeit des darmselektiv wirkenden α4β7-Integrin-Antagonisten Vedolizumab (Entyvio®) gegenüber dem TNFα-Blocker Adalimumab (Humira®) beim Erreichen des primären Endpunktes klinische Remission† in Woche 52 bei erwachsenen Patienten mit mittelschwer bis schwer aktiver Colitis ulcerosa.1 Eine klinische Remission in Woche 52 erreichten mit 31,3 % signifikant mehr Vedolizumab-Patienten im Vergleich zu 22,5 % der Adalimumab-Patienten (p = 0,006).1 Diese und weitere Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in The New England Journal of Medicine (NEJM) publiziert. 1