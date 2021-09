Positionspapier: Mikroskopische Kolitis

Den Vorsitz des Meetings, das von Dr. Falk Pharma organisiert und am 7. Juli 2021 als Hybrid-Veranstaltung abgehalten wurde, hatten Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Madl, Vorstand der 4. Medizinischen Abteilung mit Zentrum für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen an der Klinik Landstraße Wien, und Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Gschwantler, Vorstand der 4. Medizinischen Abteilung mit Ambulanz und Endoskopie an der Klinik Ottakring Wien.