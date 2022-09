Zurück zum Zitat Costello MF, Misso ML, Balen A, Boyle J, Devoto L et al (2019) Evidence summaries and recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome: assessment and treatment of infertility. Hum Reprod 2019(1):hoy21. https://​doi.​org/​10.​1093/​hropen/​hoy021 CrossRef