Kurzfassung

Der Artikel beleuchtet die veränderten Anforderungen an Führungskräfte in der Pflege durch die wachsende Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI). KI bietet erhebliche Entlastungspotenziale — insbesondere bei Dokumentation und organisatorischen Tätigkeiten — wirft jedoch zugleich ethische, rechtliche und persönliche Herausforderungen auf. Zentral ist die Führungsverantwortung: Führungskräfte müssen nicht nur die technische Umsetzung unterstützen, sondern auch für Akzeptanz, ethische Orientierung und Teamkultur sorgen. Es werden neue Leadership-Kompetenzen benötigt, die technologische, ethische und zwischenmenschliche Dimensionen verbinden. Der Beitrag unterstreicht, dass ein überlegter Einsatz von KI nur gelingen kann, wenn Führungskräfte als Vermittler zwischen Mensch und Maschine agieren und sowohl die Chancen als auch die Risiken proaktiv adressieren. KI soll Pflege nicht ersetzen, sondern gezielt unterstützen.
Titel
Führen mit KI in der Pflege
Chancen erkennen, Verantwortung übernehmen
Verfasst von
Dr.in Judith Goldgruber
Wolfgang Kratky
Publikationsdatum
01.09.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
PRO CARE / Ausgabe 5-6/2025
Print ISSN: 0949-7323
Elektronische ISSN: 1613-7574
DOI
https://doi.org/10.1007/s00735-025-1994-7
