Frühzeitige Lipid-Rescue-Therapie bei therapierefraktärer Bupropion-Intoxikation

In unserem Fall wurde ein 1941 geborener Patient mit einer Mischintoxikation von der Klinik für Notfallmedizin in unseren intensivmedizinischen Notfallinterventionsraum (ICU-vorgelagert) übernommen. Es wurde aufgrund leerer Medikamentenblister angenommen, dass der Patient in suizidaler Absicht maximal 30 Tabletten Bisoprolol 2,5 mg, 21 Tabletten Pregabalin 50 mg, 10 Tabletten Paracetamol 500 mg sowie 30 Tabletten Bupropion 150 mg eingenommen hat. Aufgrund der bekannten Pharmakologie war bezüglich der Dosis und der bekannten Pharmakodynamik von einer dominierenden klinischen Toxizität des Bupropions auszugehen, insbesondere hinsichtlich potenzieller kardialer und neurologischer Komplikationen.

Bei Aufnahme zeigte sich der Patient somnolent, jedoch anfänglich gut erweckbar. Die Einnahme der Medikamente wurde vom Patienten bestätigt, wobei vorwiegend Bupropion eingenommen worden sei. Es bestand eine Sinusbradykardie mit 40 b/min und eine beginnende Schocksymptomatik mit 84/47 mm Hg. Laborchemisch fanden sich neben einer neu aufgetretenen Nierenschädigung mit leicht erhöhtem Kreatinin von 1,83 mg/dL und einem Laktat von 4,7 mmol/L keine weiteren relevanten Pathologien. Die Paracetamol- und auch die Lyrica-Intoxikation erschien klinisch eine untergeordnete Rolle zu spielen. Der Fokus lag daher auf der Bupropion- und Betablockerwirkung mit Gefahr progredienter kardiotoxischer und neurotoxischer Effekte.

Eine Gabe von Aktivkohle war aufgrund der zunehmenden Somnolenz und des damit einhergehenden nicht sicheren Atemwegs nicht möglich.

Eine Atropingabe zeigte keinerlei Verbesserung der Bradykardie. Trotz adäquater Volumentherapie kam es rasch zu einer progredienten hämodynamischen Instabilität. Zudem zeigten sich im weiteren Verlauf Halluzinationen, schwere Dystonien und rezidivierende Krampfanfälle. Die Pupillen waren beidseits weit und nicht lichtreagibel. Das Laktat stieg auf 8 mmol/L an. Aufgrund der fortschreitenden neurologischen Symptomatik erfolgte eine RSI. Zudem kam es zweimalig zu einer Periarrestsituation mit einem systolischen Blutdruck von 40 mm Hg, die mit Adrenalin-Boli behandelt werden musste.

Über die nächsten Stunden konnte trotz einer adäquaten Volumen- und maximalen Katecholamintherapie mit Dobutamin, Noradrenalin, Vasopressin und in weiterer Folge Adrenalin keine hämodynamische Stabilität erreicht werden. Zudem zeigte der Patient eine zunehmende Hyperthermie, die mit externer Kühlung behandelt wurde, und eine Hyperkaliämie, die mit Insulin/Glucosegabe behandelt wurde.

Aufgrund der therapierefraktären Situation entschieden wir uns für eine Lipid-Rescue-Therapie (LRT). Die Entscheidung erfolgte bewusst vor einer weiteren Eskalation auf extrakorporale Kreislaufunterstützung (ECLS), in Anlehnung an publizierte Fallberichte und pathophysiologische Überlegungen zur lipophilen Kardiotoxizität von Bupropion.

Unmittelbare, deutliche Stabilisierung der Hämodynamik

Unmittelbar nach Bolus (1,5 ml/kgKG) und begonnener Infusion (1,5 ml/kg/h) einer 20 %-Lipidemulsion zeigte sich eine rasche und deutliche Stabilisierung der Hämodynamik. Sowohl der Katecholaminbedarf als auch die Chronotropie verbesserten sich innerhalb kurzer Zeit signifikant. Somit konnte eine weitere Therapieeskalation auf ein ECLS mit VA-ECMO verhindert werden.

Der weitere Verlauf zeigte eine kontinuierliche Besserung ohne erneute hämodynamische Dekompensation. Am zweiten Tag nach Aufnahme konnte der Patient extubiert werden. Neurologisch zeigten sich keine bleibenden Defizite, sodass der Patient symptomfrei und respiratorisch sowie hämodynamisch stabil in unsere psychiatrische Abteilung verlegt werden konnte.

1 Abb. 1 Therapievorschlag bei Lokalanästhetika-Intoxikation 20%ige Lipidlösung 1,5 mL/kgKG i.v. als Bolusgabe über 1 min, wiederholte Gabe nach 5 min bei persistierenden Symptomen. Im Anschluss: 0,25 mL/kgKG/min über 15–20 min bis zum Erreichen der Maximaldosis von 12 mL/kgKG oder bis zum Erreichen stabiler Kreislaufverhältnisse über 10 min Bild vergrößern Dieser Fall unterstreicht die Bedeutung der frühzeitigen Erwägung der LRT (Abb.) bei schwerer Intoxikation mit lipophilen Substanzen, insbesondere wenn eine konventionelle Katecholamintherapie rasch an ihre Grenzen stößt.

Diskussion Eine Mischintoxikation mit Psychopharmaka ist ein gängiges Krankheitsbild in der Notfallmedizin. Hierbei ist Bupropion aufgrund seiner Fähigkeit, einen schweren kardiogenen Schock auszulösen, im Vergleich mit anderen häufig verwendeten Antidepressiva besonders gefährlich. Bupropion und aktive Metaboliten (v. a. Hydroxybupropion) führen zu einer Natriumkanalblockade und beeinflussen zudem indirekt L‑Typ-Kalziumkanäle sowie die sarkoplasmatische Ca2-Freisetzung, was zur myokardialen Depression beiträgt. 1 ]. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu überwiegend positiven Fallberichten und sprechen für einen relevanten Selektions- und Timing-Bias. So wurde LRT nur in 0,7 % der Bupropion-Intoxikationen verabreicht (9 von 1274 Fällen). Zudem wurde der zeitliche Zusammenhang der Symptomatik und der LRT nicht betrachtet. Außerdem wurde LRT häufig erst im Stadium des Herz-Kreislauf-Stillstands eingesetzt (3 von 9). Eine retrospektive Analyse des Illinois Poison Center zeigte eine hohe Mortalität und Komplikationsrate nach LRT []. Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu überwiegend positiven Fallberichten und sprechen für einen relevanten Selektions- und Timing-Bias. So wurde LRT nur in 0,7 % der Bupropion-Intoxikationen verabreicht (9 von 1274 Fällen). Zudem wurde der zeitliche Zusammenhang der Symptomatik und der LRT nicht betrachtet. Außerdem wurde LRT häufig erst im Stadium des Herz-Kreislauf-Stillstands eingesetzt (3 von 9). Die Lipid-Rescue-Therapie kann wirksam sein, wenn sie frühzeitig und in moderater Dosis eingesetzt wird 2 ]. In einem systematischen Literaturreview von 2016 wurde versucht, Empfehlungen für eine Lipidemulsiongabe bei Intoxikationen auszugeben. Hierbei heißt es, dass LRT bei schwerer Bupropion-Intoxikation mit kardiogenem Schock wirksam sein kann, insbesondere wenn sie frühzeitig und in moderater Dosierung eingesetzt wird. Die Empfehlung beruht auf pathophysiologischer Plausibilität, Fallberichten und einer kritischen Neubewertung der bisherigen „Last-resort-Strategie“. Die Autor:innen geben an, dass diese Empfehlung auf sehr schwacher Evidenz und Expertenkonsens basiert, da nur wenige Fallberichte existieren und die Wirkung nicht isoliert von der Lipidgabe betrachtet werden konnte []. Anzeige Aufgrund der spärlichen wissenschaftlichen Datenlage ist die Wirksamkeit und Sicherheit von LRT bei Bupropion-Intoxikation unzureichend belegt und es besteht klarer Bedarf an besserer systematischer Untersuchung. In Analogie zu bereits publizierten Fallberichten führte auch in unserem Fall die frühzeitige Gabe einer moderat dosierten LRT zu einer raschen hämodynamischen Stabilisierung und markierte einen entscheidenden Wendepunkt bei der therapierefraktären Bupropion-Intoxikation. 3 ], legen nahe, dass nicht allein die Gabe von LRT, sondern insbesondere der Zeitpunkt der Applikation entscheidend für den klinischen Erfolg sein könnte. In beiden Fällen erfolgte die LRT bei bestehender hämodynamischer Instabilität, jedoch vor Kreislaufstillstand oder extrakorporaler Kreislaufunterstützung und unter Verwendung moderater Gesamtdosen. Dies steht im Kontrast zu Illinois-Poison-Center-Daten, in denen LRT häufig erst in extrem fortgeschrittenen Krankheitsstadien eingesetzt wurde. Sowohl der hier beschriebene Fall als auch andere Fallberichte, wie etwa der von Herrman et al. beschriebene [], legen nahe, dass nicht allein die Gabe von LRT, sondern insbesondere der Zeitpunkt der Applikation entscheidend für den klinischen Erfolg sein könnte. In beiden Fällen erfolgte die LRT bei bestehender hämodynamischer Instabilität, jedoch vor Kreislaufstillstand oder extrakorporaler Kreislaufunterstützung und unter Verwendung moderater Gesamtdosen. Dies steht im Kontrast zu Illinois-Poison-Center-Daten, in denen LRT häufig erst in extrem fortgeschrittenen Krankheitsstadien eingesetzt wurde. Zusammen mit zuvor publizierten detaillierten Fallberichten unterstützt unsere Beobachtung eine Neubewertung der traditionellen Rolle der LRT als reine Ultima-Ratio-Maßnahme bei schwerer Bupropion-Intoxikation und spricht für einen frühzeitigen, rational dosierten Einsatz bei ausgewählten Patient:innen. Anzeige

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt M. Knöll und M. Dünser geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patient/-innen zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern/Vertreterinnen eine schriftliche Einwilligung vor.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License