Frühkindliche Asymmetrien

Zurück zum Zitat Cheng JC, Wong MW, Tang SP, Chen TM, Shum SL, Wong EM (2001) Clinical determinants of the outcome of manual stretching in the treatment of congenital muscular torticollis in infants. A prospective study of eight hundred and twenty-one case. J Bone Joint Surg Am 83(5):679–687. https://​doi.​org/​10.​2106/​00004623-200105000-00006 CrossRefPubMed