Bei älteren Frauen wohl riskant Frühes Endometriumkarzinom: Hormone statt Hysterektomie? 01.12.2025 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz | Ausgabe 4/2025 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Menopause kein Beschleuniger der MS-Progression Metadaten Titel Bei älteren Frauen wohl riskant Frühes Endometriumkarzinom: Hormone statt Hysterektomie? Publikationsdatum 01.12.2025 Verlag Springer Vienna Erschienen in Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz / Ausgabe 4/2025 Print ISSN: 1995-6924 Elektronische ISSN: 2520-8500 DOI https://doi.org/10.1007/s41975-025-00422-w