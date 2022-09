Freizeit & Leben

Auszug

Das Stammhaus in der Dorotheergasse gleich um die Ecke vom Graben. Photos 3x: © Trzesniewski

×

Begonnen hat der Siegeszug der „unaussprechlich guten Brötchen“ am Tiefen Graben in Wien, wo der aus der polnischen Stadt Krakau stammende Franciszek Trzesniewski eine praktische Version der belegten Brötchen anbot, indem er den andernorts oft kunstvoll aufgebauten, aber nicht immer ganz einfach zu verzehrenden Brotbelag zu Aufstrichen zerkleinerte. Das war vor 120 Jahren und deshalb feiert „der Trzesniewski“ heuer ein schönes Firmenjubiläum — nicht zuletzt mit der Eröffnung neuer Filialen z.B. am Hauptbahnhof. Und endlich gibt es auch am Flughafen Wien-Schwechat wieder eine Anlaufstelle für kulinarisch Wien-wehmütige An- und Abreisende.