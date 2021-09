Freizeit & Leben

Buchempfehlung: R. Egger, H. Zwick, Shi Yong Chuan, S. Knoll Mehr Energie durch Shaolin-Qi Gong Die Übungen der Mönche für Stressabbau und Leistungssteigerung Springer Verlag Wien 2006, 192 S. Mit zahlr. z. T. farb. Abb.. Softcover ISBN 978-3-211-33549-9, Preis: 35,97 € eBook, ISBN 978-3-211-69359-9, Preis: 26,96 € Geschichte, Wirkung und Erklärungen zum Qi Gong der Shaolin-Mönche mit Übungsanleitungen — wobei kundige Anleitung zum Einstieg empfohlen wird.

Körper und Geist reinigen, eine harmonische Einheit des Körpers, des Geistes und der Seele erzielen und erschöpfte oder blockierte Energie wieder in den natürlichen Fluss bringen — das sind die Wirkungen, die mit Qi Gong, der asiatischen Kombination aus Atem-, Bewegungs- und Meditationsübungen, erreicht werden können. Sie sind für viele Menschen vor allem in China Teil der täglichen Routine, die oft in Parks in Gruppen in den Morgenstunden durchgeführt wird. Die Ursprünge dieses Übungssystems können bis weit vor unsere christliche Zeitrechnung zurückverfolgt werden. Dass es sich so lange gehalten hat, ist ein ziemlich überzeugendes Zeichen für seine wohltuenden Eigenschaften. Im Laufe der Jahrtausende haben sich verschiedene Formen des Qi Gong, auf den Grundprinzipien beruhend, entwickelt. Gerade in Phasen, in denen große äußere und innere Belastungen das Wohlbefinden beeinträchtigen, ist Qi Gong ein Instrument, mit dem jeder selbst aktiv gegensteuern kann....