Freizeit & Leben

Joseph Beuys vor der Kunstakademie Düsseldorf bei der Arbeit an den Intuitionskisten Photo: nino barbieri, 1970er-jahre © vg bild-kunst, bonn, 2021

Mit seinem umfassenden geradezu mystischen Denkansatz zu Leben und Kunst glich der Gesamtkünstler Joseph Beuys einem Schamanen im besten Sinne. Auch wenn er oft in seiner Radikalität aneckte, war er von einer positiven und heilenden Sichtweise geprägt — und er handelte danach. Mitunter ohne Rücksicht auf Verluste und auf sein Ansehen. „Jeder ist ein Künstler“, lautete die Überzeugung des einflussreichen und vieldiskutierten Aktionskünstlers aus gutbürgerlichem Haus, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Zu diesem Anlass widmen sich zahlreiche Ausstellungen seinem Werk, so auch im Belvedere 21 in Wien, und eine eigene Internetseite mit Schwerpunkt auf Beuys‘ unmittelbaren Lebensraum in Nordrhein-Westfalen fasst auch die Aktivitäten weltweit zusammen — von Australien über Japan und Spanien bis in die Türkei: https://beuys2021.de/...