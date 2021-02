Freizeit & Leben

Seit 1985 wird jedes Jahr eine bzw. werden zwei europäische Städte, die oft etwas abseits des touristischen Hauptfokus liegen, zur Kulturhauptstadt gewählt — und entsprechend geschmückt und bespielt. 2021 hätten dies sogar drei Städte sein sollen — Timişoara in Rumänien, Elefsina in Griechenland und Novi Sad im EU-Kandidatenland Serbien. Vorbereitet hatte man sich wohl — Corona hat auch hier einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht und die Auswirkungen ziehen sich ausgiebig bis in 2021. — So werden nun also die die beiden Kulturhauptstädte 2020 — Rijeka in Kroatien und Galway in Irland — soweit möglich ihren Status und ihr Programm zumindest bis Ende April 2021 fortsetzen dürfen. Und die drei aktuellen Kandidaten werden 2022 und 2023 folgen. ...