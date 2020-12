Freizeit & Leben

In vielen LÄndern, die KÜsten zum Atlantik oder zum Mittelmeer haben, ist sie eine sehr beliebte Bereicherung der meist wesentlich gesÜnderen ErnÄhrung als in unseren Breiten. Und sie wird in vielfÄltigen Zubereitungsarten serviert: Die Sardine. Als Delikatesse hat sie sich interessanterweise — unter der Voraussetzung einer hochqualitativen Verarbeitung — in Form der Dosensardine einen Platz geschaffen. Da gibt es sogenannte Jahrgangssardinen und besonders gepriesene Manufakturen und seit kurzem und nur fÜr kurze Zeit ein Pop-up-Store der bei uns ziemlich bekannten — und ungerecht unterschÄtzten — Nuri-Sardinen. Die Dosensardine wird gefeiert! ...