rheuma plus

Fracture Liaison Service (FLS)

Versorgungslücken, Implementierung und Perspektiven der sekundären Frakturprävention in Österreich

  • 28.01.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. Aaron Pfender
Dr. Daniel Mattes
Assoc.-Prof. PD DDr. Roland Kocijan
Erschienen in
rheuma plus

Zusammenfassung

Osteoporotische Fragilitätsfrakturen stellen eine wesentliche Ursache für Morbidität, Mortalität und erhebliche Gesundheitskosten dar. Trotz klarer Leitlinien bleibt die Versorgung nach Erstfrakturen in Österreich unzureichend, da nur ein kleiner Teil der Betroffenen eine spezifische antiosteoporotische Therapie erhält. Das Fracture Liaison Service (FLS) bietet einen strukturierten, interdisziplinären Ansatz zur systemischen Sekundärprävention. Es ermöglicht die standardisierte Identifikation, Abklärung, Therapieeinleitung und Nachsorge von Patient*innen nach Fragilitätsfrakturen und kann dadurch Refrakturen sowie Folgekosten deutlich reduzieren. Im Jahr 2020 etablierte das Hanusch-Krankenhaus ein modernes, IT-gestütztes FLS, das die systematische Erfassung von Patient*innen mit Fragilitätsfrakturen über das Krankenhausinformationssystem, eine standardisierte osteologische Diagnostik und eine strukturierte Anamnese mithilfe elektronischer Erhebungsformulare erfasst. Durch die interdisziplinäre Abstimmung im FLS-Team sowie ein über 52 Wochen geplantes Follow-up wird eine leitliniengerechte und nachhaltige Versorgung gewährleistet. Die Implementierung solcher Versorgungsstrukturen erfordert organisatorische und personelle Ressourcen, bietet jedoch erhebliche klinische und gesundheitsökonomische Vorteile. Ein flächendeckender Ausbau von FLS-Systemen könnte die bestehende Versorgungslücke in Österreich nachhaltig schließen und die sekundäre Frakturprävention entscheidend verbessern.
