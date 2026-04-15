Fortschritte in der ästhetischen Dermatologie

Die ästhetische Dermatologie hat in den letzten Jahren dank innovativer Technologien und evidenzbasierter Verfahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Neue minimalinvasive Behandlungsmethoden bieten individuell zugeschnittene und teils präzisere und sichere Therapieansätze für anspruchsvolle Patient:innen, und das alles mit deutlich geringerer „Ausfallzeit“. Hinzu kommen Fortschritte in den laser- und energiebasierten Therapien.

Die ästhetische Dermatologie wird immer weniger als vorwiegend wirtschaftlich motivierte Zusatzqualifikation betrachtet oder kritisiert, sondern zunehmend als essenzieller Bestandteil einer umfassenden dermatologischen Versorgung anerkannt. Im Fokus steht die fundierte, individuelle Beratung sowie die gezielte Behandlung von Patient:innen mit Hauterkrankungen und damit einhergehenden ästhetischen Beeinträchtigungen. Bei fundierter Ausbildung im ästhetischen Bereich ist es möglich, funktionelle und ästhetische Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen. Dadurch können nicht nur sichtbare Verbesserungen erzielt, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig gesteigert werden.

Die folgenden vier Themenbereiche zeigen exemplarisch, wie technologische und therapeutische Innovationen die Möglichkeiten der ästhetischen Dermatologie erweitern und zu fortschrittlicheren und effektiveren Behandlungen führen.

Nichtoperative Narbenbehandlung

Narben stellen ein häufiges und klinisch relevantes dermatologisches Problem dar, das neben funktionellen Einschränkungen insbesondere durch seine ästhetische und psychosoziale Bedeutung eine effiziente Herangehensweise erfordert.

1 , 2 ]. Es gibt verschiedene Arten von Narben und dementsprechend auch verschiedene therapeutische Optionen. Unterschieden werden atrophe (oft Gesichtsnarben nach einer Akne), hypertrophe und keloidale Narben. Die neuesten Daten zeigen klar, dass kombinierte Therapien und ein frühzeitiger Therapiebeginn bei hypertrophen Narben und Keloiden zu den besten Ergebnissen führen [].

1 , 2 ]. Bei hypertrophen und keloidalen Narben zählen in erster Linie Silikongele oder Silikonpflaster mit lokalen Triamcinolonacetonid-Injektionen (10–40 mg/ml) zur Therapie der Wahl. Insbesondere bei Verbrennungsnarben sind Druckpflaster oder spezifische Druckbandagen oder eine eigens verordnete Kompressionsbekleidung wichtig zur Reduktion der Kollagensynthese [].

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1 , 2 ]. Triamcinolonacetonid mit 5‑Fluoruracil zeigte die besten Ergebnisse mit den geringsten Rezidiven im Vergleich zu allen anderen Kombinationen [ 1 , 2 ]. Zusätzlich wurde in einigen Studien auch Botulinumtoxin A in Kombination mit Triamcinolonacetonid lokal injiziert. Dabei erwies sich Onabotulinumtoxin A im Vergleich zur Kortikosteroid-Monotherapie als effektiver hinsichtlich des klinischen Erscheinungsbilds und der Schmerzreduktion, wobei Dosierungen von 2 bis 5 Einheiten pro Injektionsstelle untersucht wurden [ 3 ]. Botulinumtoxin als Therapie bei hypertrophen oder keloidalen Narben ist aufgrund der Kosten zumeist keine alltägliche Behandlungsoption. Ein systematischer Review hat gezeigt, dass Kombinationen von lokal eingebrachten Medikamenten deutlich effizienter sind als eine Monotherapie mit Triamcinolonacetonid. Die intraläsionale Anwendung von Triamcinolonacetonid in Kombination mit 5‑Fluorouracil (5-FU) zeigte im Vergleich zur Monotherapie eine überlegene Wirksamkeit, mit signifikanten Verbesserungen der Narbenstruktur, des Erythems und der Patientenzufriedenheit []. Triamcinolonacetonid mit 5‑Fluoruracil zeigte die besten Ergebnisse mit den geringsten Rezidiven im Vergleich zu allen anderen Kombinationen []. Zusätzlich wurde in einigen Studien auch Botulinumtoxin A in Kombination mit Triamcinolonacetonid lokal injiziert. Dabei erwies sich Onabotulinumtoxin A im Vergleich zur Kortikosteroid-Monotherapie als effektiver hinsichtlich des klinischen Erscheinungsbilds und der Schmerzreduktion, wobei Dosierungen von 2 bis 5 Einheiten pro Injektionsstelle untersucht wurden []. Botulinumtoxin als Therapie bei hypertrophen oder keloidalen Narben ist aufgrund der Kosten zumeist keine alltägliche Behandlungsoption.

4 ]. Bei hartnäckigen, bereits mit Triamcinolon-Injektionen behandelten Keloiden und ohne die Möglichkeit der Anwendung von Lasertherapien ist auch die Off-Label-Anwendung einer Kombination von Triamcinolon mit Hyaluronidase (1:1 Gabe, Triamcinolon mit 10 mg oder 40 mg) eine Therapieoption [].

4 ]. Randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass die Injektion von Hyaluronidase zu einer deutlichen Verbesserung des Narbenvolumens und somit der Klinik führt, während der fraktionierte CO 2 -Laser in der frühen Narbenbehandlung im Vergleich aber weiterhin die höhere Wirksamkeit zeigt [ 5 ]. Diese Off-Label-Anwendung der Hyaluronidase umfasst insbesondere die intraläsionale Injektion bei hypertrophen Narben und Keloiden sowie bei epiduralem Narbengewebe nach Laminektomie mit dem Ziel, die extrazelluläre Matrix zu modulieren, die Diffusion des Triamcinolons zu verbessern und so die fibrotischen Prozesse zu reduzieren []. Randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass die Injektion von Hyaluronidase zu einer deutlichen Verbesserung des Narbenvolumens und somit der Klinik führt, während der fraktionierte CO-Laser in der frühen Narbenbehandlung im Vergleich aber weiterhin die höhere Wirksamkeit zeigt [].

6 ]. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen zeigten atrophe Narben (64,1 %), diese wurden typischerweise mit 3 Behandlungen in 4‑Wochen-Intervallen durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass ablative Laser-Systeme, vor allem der CO 2 - und Er:YAG-Laser am effizientesten waren, allerdings assoziiert mit längerer Ausfallszeit und Schmerzen während der Behandlung [ 6 ]. Im Vergleich der verschiedenen Laser-Kombinationen bei atrophen Narben stellte die CO 2 -Lasertherapie die effektivste nicht-chirurgische Behandlungsoption zur Reduktion der Narbendicke dar. Ablative Laser, einschließlich CO 2 - und Er:YAG-Laser, gelten als bevorzugte Therapie bei atrophen Narben [ 6 ]. Ein rezenter Review hat die Therapieergebnisse aus 39 Studien mit 1262 Teilnehmer:innen ausgewertet []. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen zeigten atrophe Narben (64,1 %), diese wurden typischerweise mit 3 Behandlungen in 4‑Wochen-Intervallen durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass ablative Laser-Systeme, vor allem der CO- und Er:YAG-Laser am effizientesten waren, allerdings assoziiert mit längerer Ausfallszeit und Schmerzen während der Behandlung []. Im Vergleich der verschiedenen Laser-Kombinationen bei atrophen Narben stellte die CO-Lasertherapie die effektivste nicht-chirurgische Behandlungsoption zur Reduktion der Narbendicke dar. Ablative Laser, einschließlich CO- und Er:YAG-Laser, gelten als bevorzugte Therapie bei atrophen Narben [].

Bei hypertrophen Narben und Keloiden sind sowohl ablative als auch nicht-ablative Laser (zum Beispiel Gefäßlaser wie ein Farbstofflaser oder KTP-Laser) wirksam. Die Auswahl des geeigneten Lasers sollte dabei stets den individuellen Hauttyp sowie das Risiko einer postinflammatorischen Hyperpigmentierung berücksichtigen.

1 2 Abb. 1 a Hypertrophe Aknenarben und Keloide. b Nach mehrmaliger Behandlung mit einem Gefäßlaser (Farbstofflaser) und 2‑mal Triamcinolon 40 mg intraläsional Bild vergrößern Abb. 2 a Hypertrophe Narbe nach Basaliom-Operation. b Nach mehrmaliger Behandlung mit einem Gefäßlaser (Farbstofflaser) und 2‑mal CO 2 -Laser Bild vergrößern Abb.undzeigen die Möglichkeiten der klinischen Verbesserung durch angewandte Kombinationsbehandlungen bei hypertrophen und keloidalen Narben.

Bei hypertrophen Narben und Keloiden verbessert eine frühe Kombinationstherapie das Ergebnis

1 , 2 , 6 ]. Auch bei vernarbender und noch teilweise entzündlicher Akne unter systemischer Isotretinoin-Therapie ist das Ergebnis Isotretinoin plus Lasertherapie besser im Vergleich zu Isotretinoin-Monotherapie ohne vermehrtes Auftreten von Nebenwirkungen wie Trockenheit, Hyperpigmentierung oder Wundheilungsstörung [ 7 ]. Bei atrophen Narben wie Aknenarben sind Kombinationstherapien ebenfalls effektiver im Vergleich zu Monotherapien []. Auch bei vernarbender und noch teilweise entzündlicher Akne unter systemischer Isotretinoin-Therapie ist das Ergebnis Isotretinoin plus Lasertherapie besser im Vergleich zu Isotretinoin-Monotherapie ohne vermehrtes Auftreten von Nebenwirkungen wie Trockenheit, Hyperpigmentierung oder Wundheilungsstörung [].

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8 ]. Dermale Filler geben Volumen und induzieren Neokollagenese, Beispiele dieser Filler sind Poly-L-Milchsäure, Hyaluronsäure oder auch Eigenfetttransplantationen [ 8 , 9 ]. Bei atrophen Narben sind, je nach Morphologie der atrophen Narben, abgesehen von fraktionierten ablativen Lasern folgende weitere lokale Therapien effektiv: Microneedling, chemische Peelings mit hochkonzentrierter Trichloressigsäure, Subzisionen und dermale Filler []. Dermale Filler geben Volumen und induzieren Neokollagenese, Beispiele dieser Filler sind Poly-L-Milchsäure, Hyaluronsäure oder auch Eigenfetttransplantationen [].

10 ]. Heute wird diese Form der Lichttherapie Photobiomodulation (PBM) genannt. Das Licht in Wellenlängen zwischen 620 und 1440 nm (sichtbares rotes Licht bis nahes Infrarot) wird auf Gewebe gerichtet und von bestimmten Zellbestandteilen, insbesondere den Mitochondrien, aufgenommen. Dadurch wird die Adenosin-Triphosphat-Produktion (ATP-Produktion) erhöht, der intrazelluläre Kalziumspiegel verändert und reaktive Sauerstoffspezies (ROS) für die Zellregeneration angeregt [ 10 ]. Die Daten zeigen vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Wundheilung und Narbenbildung durch antiinflammatorische Effekte auf T‑Zellen, IL‑6 und TNF‑α [ 10 ]. Auch in Bezug auf andere Indikationen in der Dermatologie zeigt die PBM vielversprechende Ergebnisse: Strahlendermatitis, Mukositis, Lymphödeme, bei verschiedenen Ursachen des Haarverlustes, chronische Ulzera, Akne vulgaris und auch Gesichtshautverjüngung [ 11 ]. Eine alte und für Wundheilung bewährte Therapie, die sogenannte Low-Level-Laser-Therapie (LLLT), erfährt derzeit wieder einen neuen Hype in Bezug auf Narben und Wundheilung []. Heute wird diese Form der Lichttherapie Photobiomodulation (PBM) genannt. Das Licht in Wellenlängen zwischen 620 und 1440 nm (sichtbares rotes Licht bis nahes Infrarot) wird auf Gewebe gerichtet und von bestimmten Zellbestandteilen, insbesondere den Mitochondrien, aufgenommen. Dadurch wird die Adenosin-Triphosphat-Produktion (ATP-Produktion) erhöht, der intrazelluläre Kalziumspiegel verändert und reaktive Sauerstoffspezies (ROS) für die Zellregeneration angeregt []. Die Daten zeigen vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Wundheilung und Narbenbildung durch antiinflammatorische Effekte auf T‑Zellen, IL‑6 und TNF‑α []. Auch in Bezug auf andere Indikationen in der Dermatologie zeigt die PBM vielversprechende Ergebnisse: Strahlendermatitis, Mukositis, Lymphödeme, bei verschiedenen Ursachen des Haarverlustes, chronische Ulzera, Akne vulgaris und auch Gesichtshautverjüngung [].

11 ]. Die PBM ist nicht als Erstlinientherapie für tiefe Narben gedacht, sondern als Teil eines multimodalen Behandlungskonzepts, um auch bei ästhetischen Eingriffen das Ergebnis positiv zu beeinflussen [].

Ein weiterer Fortschritt in der ästhetischen Dermatologie ist die Möglichkeit des Einbringens von Medikamenten in die Dermis, um sowohl Erkrankungen zu behandeln als auch ästhetische Ergebnisse zu verbessern.