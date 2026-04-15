Fortschritte in der ästhetischen Dermatologie
Einblicke in vier zentrale therapeutische Bereiche
- Open Access
- 14.04.2026
- Originalie
Zusammenfassung
Narben sind ein wichtiges dermatologisches Problem mit gelegentlich funktionellen und immer ästhetischen und psychosozialen Beeinträchtigungen. Grundsätzlich werden atrophe, hypertrophe und keloidale Narben unterschieden, die unterschiedliche Behandlungsstrategien benötigen. Aktuelle Studien zeigen, dass bei hypertrophen Narben und Keloiden ein frühzeitiger Therapiebeginn mit multimodalen Behandlungskonzepten zu den besten Ergebnissen führt. Zur Erstlinientherapie zählen Silikongele oder -pflaster sowie intraläsionale Kortikosteroidinjektionen mit Triamcinolonacetonid oder die Kombination von Triamcinolonacetonid mit Hyaluronidase oder 5‑Fluorouracil. Die Kombinationstherapien zeigen eine höhere Wirksamkeit und geringere Rezidivrate. Auch laserbasierte Verfahren sind ein wichtiger Bestandteil moderner Narbentherapien. Insbesondere ablative fraktionierte CO2- und Er:YAG-Laser zeigen bei atrophen Narben eine hohe Wirksamkeit. Bei hypertrophen Narben können auch vaskuläre Laser eingesetzt werden. Ergänzend gewinnen minimalinvasive Verfahren wie Microneedling zunehmend an Bedeutung. In Kombination mit Platelet-Rich Plasma (PRP) lassen sich regenerative Prozesse zusätzlich verstärken.
Mittels laserassistierter Wirkstoffapplikation lässt sich die Penetration topischer Medikamente deutlich verbessern. Neuere Lasersysteme wie Thulium- oder DFG-Laser zeigen hierbei vielversprechende Ergebnisse.
Bei Hyperpigmentierungen und Melasma wird ein multimodaler Ansatz empfohlen. Grundlage jeder Therapie ist ein konsequenter Breitbandschutz vor UV- und sichtbarem Licht. Als „golden standard“ der Erstbehandlung gilt eine hydrochinonbasierte Triplekombination, die jedoch nur zeitlich begrenzt angewendet werden sollte. Alternativen sind energiebasierte Verfahren (Laser), Peelings sowie topische oder orale Tranexamsäure. Insgesamt zeigt sich, dass kombinierte Therapieansätze den größten klinischen Nutzen bieten und das therapeutische Ergebnis verbessern.
Die ästhetische Dermatologie hat in den letzten Jahren dank innovativer Technologien und evidenzbasierter Verfahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Neue minimalinvasive Behandlungsmethoden bieten individuell zugeschnittene und teils präzisere und sichere Therapieansätze für anspruchsvolle Patient:innen, und das alles mit deutlich geringerer „Ausfallzeit“. Hinzu kommen Fortschritte in den laser- und energiebasierten Therapien.
Die ästhetische Dermatologie wird immer weniger als vorwiegend wirtschaftlich motivierte Zusatzqualifikation betrachtet oder kritisiert, sondern zunehmend als essenzieller Bestandteil einer umfassenden dermatologischen Versorgung anerkannt. Im Fokus steht die fundierte, individuelle Beratung sowie die gezielte Behandlung von Patient:innen mit Hauterkrankungen und damit einhergehenden ästhetischen Beeinträchtigungen. Bei fundierter Ausbildung im ästhetischen Bereich ist es möglich, funktionelle und ästhetische Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen. Dadurch können nicht nur sichtbare Verbesserungen erzielt, sondern auch die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig gesteigert werden.
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Die folgenden vier Themenbereiche zeigen exemplarisch, wie technologische und therapeutische Innovationen die Möglichkeiten der ästhetischen Dermatologie erweitern und zu fortschrittlicheren und effektiveren Behandlungen führen.
Nichtoperative Narbenbehandlung
Narben stellen ein häufiges und klinisch relevantes dermatologisches Problem dar, das neben funktionellen Einschränkungen insbesondere durch seine ästhetische und psychosoziale Bedeutung eine effiziente Herangehensweise erfordert.
Es gibt verschiedene Arten von Narben und dementsprechend auch verschiedene therapeutische Optionen. Unterschieden werden atrophe (oft Gesichtsnarben nach einer Akne), hypertrophe und keloidale Narben. Die neuesten Daten zeigen klar, dass kombinierte Therapien und ein frühzeitiger Therapiebeginn bei hypertrophen Narben und Keloiden zu den besten Ergebnissen führen [1, 2].
Bei hypertrophen und keloidalen Narben zählen in erster Linie Silikongele oder Silikonpflaster mit lokalen Triamcinolonacetonid-Injektionen (10–40 mg/ml) zur Therapie der Wahl. Insbesondere bei Verbrennungsnarben sind Druckpflaster oder spezifische Druckbandagen oder eine eigens verordnete Kompressionsbekleidung wichtig zur Reduktion der Kollagensynthese [1, 2].
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Ein systematischer Review hat gezeigt, dass Kombinationen von lokal eingebrachten Medikamenten deutlich effizienter sind als eine Monotherapie mit Triamcinolonacetonid. Die intraläsionale Anwendung von Triamcinolonacetonid in Kombination mit 5‑Fluorouracil (5-FU) zeigte im Vergleich zur Monotherapie eine überlegene Wirksamkeit, mit signifikanten Verbesserungen der Narbenstruktur, des Erythems und der Patientenzufriedenheit [1, 2]. Triamcinolonacetonid mit 5‑Fluoruracil zeigte die besten Ergebnisse mit den geringsten Rezidiven im Vergleich zu allen anderen Kombinationen [1, 2]. Zusätzlich wurde in einigen Studien auch Botulinumtoxin A in Kombination mit Triamcinolonacetonid lokal injiziert. Dabei erwies sich Onabotulinumtoxin A im Vergleich zur Kortikosteroid-Monotherapie als effektiver hinsichtlich des klinischen Erscheinungsbilds und der Schmerzreduktion, wobei Dosierungen von 2 bis 5 Einheiten pro Injektionsstelle untersucht wurden [3]. Botulinumtoxin als Therapie bei hypertrophen oder keloidalen Narben ist aufgrund der Kosten zumeist keine alltägliche Behandlungsoption.
Bei hartnäckigen, bereits mit Triamcinolon-Injektionen behandelten Keloiden und ohne die Möglichkeit der Anwendung von Lasertherapien ist auch die Off-Label-Anwendung einer Kombination von Triamcinolon mit Hyaluronidase (1:1 Gabe, Triamcinolon mit 10 mg oder 40 mg) eine Therapieoption [4].
Diese Off-Label-Anwendung der Hyaluronidase umfasst insbesondere die intraläsionale Injektion bei hypertrophen Narben und Keloiden sowie bei epiduralem Narbengewebe nach Laminektomie mit dem Ziel, die extrazelluläre Matrix zu modulieren, die Diffusion des Triamcinolons zu verbessern und so die fibrotischen Prozesse zu reduzieren [4]. Randomisierte kontrollierte Studien haben gezeigt, dass die Injektion von Hyaluronidase zu einer deutlichen Verbesserung des Narbenvolumens und somit der Klinik führt, während der fraktionierte CO2-Laser in der frühen Narbenbehandlung im Vergleich aber weiterhin die höhere Wirksamkeit zeigt [5].
Ein rezenter Review hat die Therapieergebnisse aus 39 Studien mit 1262 Teilnehmer:innen ausgewertet [6]. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer:innen zeigten atrophe Narben (64,1 %), diese wurden typischerweise mit 3 Behandlungen in 4‑Wochen-Intervallen durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass ablative Laser-Systeme, vor allem der CO2- und Er:YAG-Laser am effizientesten waren, allerdings assoziiert mit längerer Ausfallszeit und Schmerzen während der Behandlung [6]. Im Vergleich der verschiedenen Laser-Kombinationen bei atrophen Narben stellte die CO2-Lasertherapie die effektivste nicht-chirurgische Behandlungsoption zur Reduktion der Narbendicke dar. Ablative Laser, einschließlich CO2- und Er:YAG-Laser, gelten als bevorzugte Therapie bei atrophen Narben [6].
Bei hypertrophen Narben und Keloiden sind sowohl ablative als auch nicht-ablative Laser (zum Beispiel Gefäßlaser wie ein Farbstofflaser oder KTP-Laser) wirksam. Die Auswahl des geeigneten Lasers sollte dabei stets den individuellen Hauttyp sowie das Risiko einer postinflammatorischen Hyperpigmentierung berücksichtigen.
Abb. 1 und 2 zeigen die Möglichkeiten der klinischen Verbesserung durch angewandte Kombinationsbehandlungen bei hypertrophen und keloidalen Narben.
Bei hypertrophen Narben und Keloiden verbessert eine frühe Kombinationstherapie das Ergebnis
Bei atrophen Narben wie Aknenarben sind Kombinationstherapien ebenfalls effektiver im Vergleich zu Monotherapien [1, 2, 6]. Auch bei vernarbender und noch teilweise entzündlicher Akne unter systemischer Isotretinoin-Therapie ist das Ergebnis Isotretinoin plus Lasertherapie besser im Vergleich zu Isotretinoin-Monotherapie ohne vermehrtes Auftreten von Nebenwirkungen wie Trockenheit, Hyperpigmentierung oder Wundheilungsstörung [7].
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Bei atrophen Narben sind, je nach Morphologie der atrophen Narben, abgesehen von fraktionierten ablativen Lasern folgende weitere lokale Therapien effektiv: Microneedling, chemische Peelings mit hochkonzentrierter Trichloressigsäure, Subzisionen und dermale Filler [8]. Dermale Filler geben Volumen und induzieren Neokollagenese, Beispiele dieser Filler sind Poly-L-Milchsäure, Hyaluronsäure oder auch Eigenfetttransplantationen [8, 9].
Eine alte und für Wundheilung bewährte Therapie, die sogenannte Low-Level-Laser-Therapie (LLLT), erfährt derzeit wieder einen neuen Hype in Bezug auf Narben und Wundheilung [10]. Heute wird diese Form der Lichttherapie Photobiomodulation (PBM) genannt. Das Licht in Wellenlängen zwischen 620 und 1440 nm (sichtbares rotes Licht bis nahes Infrarot) wird auf Gewebe gerichtet und von bestimmten Zellbestandteilen, insbesondere den Mitochondrien, aufgenommen. Dadurch wird die Adenosin-Triphosphat-Produktion (ATP-Produktion) erhöht, der intrazelluläre Kalziumspiegel verändert und reaktive Sauerstoffspezies (ROS) für die Zellregeneration angeregt [10]. Die Daten zeigen vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf die Wundheilung und Narbenbildung durch antiinflammatorische Effekte auf T‑Zellen, IL‑6 und TNF‑α [10]. Auch in Bezug auf andere Indikationen in der Dermatologie zeigt die PBM vielversprechende Ergebnisse: Strahlendermatitis, Mukositis, Lymphödeme, bei verschiedenen Ursachen des Haarverlustes, chronische Ulzera, Akne vulgaris und auch Gesichtshautverjüngung [11].
Die PBM ist nicht als Erstlinientherapie für tiefe Narben gedacht, sondern als Teil eines multimodalen Behandlungskonzepts, um auch bei ästhetischen Eingriffen das Ergebnis positiv zu beeinflussen [11].
Ein weiterer Fortschritt in der ästhetischen Dermatologie ist die Möglichkeit des Einbringens von Medikamenten in die Dermis, um sowohl Erkrankungen zu behandeln als auch ästhetische Ergebnisse zu verbessern.
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Laserassistierte Wirkstoffapplikation
Die Laserassistierte Wirkstoffapplikation dient der Verbesserung einer transdermalen Arzneistoffpenetration, einerseits um die Wirkung des Medikaments zu erhöhen und andererseits (durch die fraktionierten Laser und die Kollageninduktion) das ästhetische Ergebnis deutlich zu verbessern [12]. Die häufigsten dafür verwendeten Laser sind fraktionierte CO2- und Er:YAG-Laser, in den letzten Jahren auch zunehmend neuere Wellenlängen mit tieferer Gewebepenetration und weniger epidermalen thermischen Kollateralschäden wie Thullium-Laser [13] oder „Difference Frequency Generation“-Faserlaser (DFG-Faserlaser) [14].
Mit laserassistierter Applikation lässt sich die Wirkstoffpenetration deutlich verbessern
Der 1927-nm-Thullium-Laser hat in den letzten Jahren in einigen Studien vielversprechende Ergebnisse zur Behandlung unterschiedlicher dermatologischer Erkrankungen gezeigt [13]. Eine Übersichtsarbeit hat 17 Studien mit insgesamt 448 Teilnehmern und unterschiedlichen Hauterkrankungen inkludiert. Es zeigte sich eine Reduktion von Pigmentstörungen sowie eine Verbesserung bei Narben und Hautstruktur bei gleichzeitig akzeptablem Nebenwirkungsprofil [13]. Die positiven Resultate der einzelnen Studien sollten dennoch mit Vorsicht interpretiert werden, da unterschiedliche Anwendungshäufigkeiten und auch ungleiche technische Parameter verwendet wurden.
Der DFG-Faserlaser ist ein System, das auf dem physikalischen Prinzip der „Difference Frequency Generation“ basiert, wobei zwei Lasersysteme miteinander kombiniert werden und durch diese Wechselwirkung eine neue Lichtquelle entsteht und die Wellenlänge genau der Differenz der ursprünglichen Wellenlänge entspricht [14]. Die entstehende Wellenlänge ist länger und hat eine geringere Energie als die beiden verwendeten Laser.
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Die Indikationen sind zahlreich und umfassen unter anderem die Behandlung von Narben, aktinischen Keratosen, nicht-melanozytärem Hautkrebs, Vitiligo, Hyperpigmentierungen und Melasma sowie die Anwendung zur lokalen Anästhesie. Die kleinere Spotgröße und schmalere Koagulationszone von DFG-Lasern reduzieren die Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirkstoffabgabe [14]. DFG-Laser scheinen vielversprechende Ansätze für eine verbesserte Wirkstoffabgabe und ein etwas günstigeres Sicherheitsprofil zu bieten, ohne derzeit belastbare klinische Ergebnisdaten aufzuzeigen.
Im Vergleich der fraktionierten Laser (CO2 und Er:YAG) untereinander zeigen beide eine gleichwertige Wirksamkeit, wobei der Er:YAG-Laser aufgrund höherer Sicherheit und schnellerer Erholungszeit häufiger bevorzugt wird [14, 15].
Als alternative Behandlungsoption zu fraktionierten Lasertherapien hat in den vergangenen Jahren insbesondere das Microneedling zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Microneedling und Platelet-Rich-Plasma
Microneedling verursacht durch kleine Mikroverletzungen in der Dermis die Freisetzung von Wachstumsfaktoren und stimuliert die Kollagensynthese. Guten therapeutischen Erfolg zeigt die Microneedling-Therapie in der Behandlung von Akne, Narben, Alopezie und Melasma sowie bei der Hautverjüngung und Verbesserung der Hauttextur, welche durch aktinische Schäden hervorgerufen wurde [16]. Gleichzeitig kann es die transdermale Wirkstoffabgabe verbessern. Schwere oder dauerhafte Nebenwirkungen sind selten; häufiger treten vorübergehende Rötungen oder postinflammatorische Hyperpigmentierungen auf. Insgesamt gilt Microneedling als eine sichere und wirksame Therapieoption [16].
Obwohl Microneedling bereits signifikante regenerative Effekte auf die Hautstruktur zeigt, wird die Methode zur verbesserten Effektivität häufig mit weiteren biologischen Therapien oder Medikamenten kombiniert. Eine der am häufigsten untersuchten Kombinationstherapien ist Platelet-Rich-Plasma (PRP), dessen hohe Konzentration an Wachstumsfaktoren die Hautregeneration zusätzlich fördern und auch lokalisierte Entzündungen in der Haut verbessern kann, wie rezente Arbeiten gezeigt haben [17, 18].
Insgesamt gibt es derzeit bei androgenetischer Alopezie, Vitiligo, chronischen Wunden und Rosazea die stärkste Evidenz für den Einsatz von PRP bei entzündlichen Hauterkrankungen. Aktuelle randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) sowie Metaanalysen berichten dabei konsistent über eine gute Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheitsprofil dieser Therapie. [17‐20].
Dennoch wären weitere hochwertige prospektive, randomisierte und doppelt verblindete Studien erforderlich, um die Wirksamkeit und den klinischen Nutzen von PRP bei diesen dermatologischen Indikationen auf Grundlage einer belastbaren Evidenzbasis eindeutig zu belegen, gerade auch bei den verschiedenen Haarverlust-Erkrankungen bzw. entzündlichen Kopfhauterkrankungen.
Hyperpigmentierung und Melasma
Die internationalen Leitlinien, basierend auf der aktuellen Evidenz zur Behandlung von Hyperpigmentierung und Melasma, empfehlen einen multifaktoriellen Ansatz [21]. Dieser richtet sich in erster Linie nach dem Hauttyp, dem Schweregrad der Hyperpigmentierung und individuellen Patient:innenfaktoren [21]. Die grundlegende Maßnahme ist dabei immer ein breitbandiger Sonnenschutz (UV-Licht und sichtbares Licht). Als „golden standard“ der Ersttherapie gilt eine hydrochinonbasierte Triplekombinationscreme (Hydrochinon, Tretinoin, Fluocinolon oder Hydrokortison). Sie sollte jedoch nur zeitlich begrenzt und kontrolliert (zumeist 1–3 Monate maximal) eingesetzt werden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Nebenwirkungen einer unkontrollierten lokalen Hydrochinon-Therapie sind unter anderem Rötung, Schuppung, lokale Irritationen und bei hochprozentigen und jahrelangen Anwendungen auch die exogene Ochronose.
Alternativen oder Optionen für die Erhaltungstherapie nach einer erfolgten Hydrochinon-Therapie sind u. a. Azelainsäure, Kojisäure, Arbutin, Methimazol und topische Tranexamsäure ebenso wie topische Retinoide, die sich auch bei stärkerem Melasma und postinflammatorischer Hyperpigmentierung als wirksam erwiesen haben [21, 22]. Auch orale Tranexamsäure wird zunehmend als Zusatztherapie bei therapieresistentem Melasma eingesetzt und zeigt bei geeigneter Dosierung mit 2‑mal 250 mg Tranexamsäure/Tag p.o. eine gute Wirksamkeit und ein günstiges Sicherheitsprofil [23].
Grundlegende Maßnahme ist ein breitbandiger Sonnenschutz gegen UV- und sichtbares Licht
Tranexamsäure ist ein in den 1960er-Jahren entwickeltes Medikament, welches oral oder auch i.v. appliziert werden kann und ursprünglich zur Blutstillung entwickelt wurde. Es gehört zur Gruppe der Antifibrinolytika und verhindert den Abbau von Blutgerinnseln. Tranexamsäure blockiert die Aktivierung von Plasmin, einem Enzym, das Blutgerinnsel auflöst. Dadurch bleibt die Blutgerinnung stabiler und Blutungen werden reduziert.
Generell gilt, dass Kombinationsbehandlungen, auch mit Lasern oder chemischen Peelings, wirksamer sind als Monotherapien. Insbesondere die laserassistierte Wirkstoffapplikation (fraktionierte Systeme mit Einbringen von Tranexamsäure oder topischen Retinoiden) vermag die Effizienz deutlich zu steigern. Hier muss allerdings große Rücksicht auf den individuellen Hauttyp nach Fitzpatrick gelegt werden, um postinflammatorische Hyperpigmentierungen nach Laseranwendung zu vermeiden. Individuelles Vorgehen ist hier angebracht [21, 24].
Aus dem oben Ausgeführten ergibt sich, dass in der ästhetischen Dermatologie eine Reihe von relevanten Fortschritten zu verzeichnen sind. Für praktisch tätige Ärzt:innen ermöglichen diese Fortschritte eine gezieltere Umsetzung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und eine evidenzbasierte, patientenorientierte Therapie im wachsenden Bereich der ästhetischen Dermatologie.
Fazit für die Praxis
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Multimodale Therapieansätze und Kombinationsbehandlungen sind derzeitiger Standard bei komplexen Narben und Pigmentstörungen, insbesondere Kombinationen aus energiebasierten Verfahren und topischen Wirkstoffen.
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Mikrotraumen mit topisch eingebrachten Wirkstoffen – sei es durch laserassistierte Wirkstoffapplikation oder durch Microneedling – verbessern die Pharmakologie der Substanz in der Dermis deutlich. Dadurch wird die zugrunde liegende Hautproblematik effizienter therapiert. Zugleich verbessert sich das ästhetische Ergebnis.
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Bei allen energiebasierten Verfahren ist die präventive und therapeutische Berücksichtigung einer möglichen postinflammatorischen Hyperpigmentierung essenziell.
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Zukünftige klinische Studien sollten sich verstärkt auf Langzeitergebnisse, standardisierte Protokolle und individualisierte Behandlungsstrategien ausrichten, um die Datenlage zu konsolidieren.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
J. Valencak gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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