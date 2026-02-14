Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Wiener klinische Wochenschrift

Fortbildungen der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie

  • 01.02.2026
  • mitteilungen der österreichischen gesellschaft für pneumologie
Erschienen in:
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift | Ausgabe 3-4/2026
Vorheriger Artikel MUW researcher of the month: Dr. Raphael Wurm, PhD
Nächster Artikel Intime Mitbewohner – Das Mikrobiom als unterschätzter Faktor in Klinik und Praxis
Titel
Fortbildungen der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie
Publikationsdatum
01.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Wiener klinische Wochenschrift / Ausgabe 3-4/2026
Print ISSN: 0043-5325
Elektronische ISSN: 1613-7671
DOI
https://doi.org/10.1007/s00508-026-02705-z

Weitere Artikel der Ausgabe 3-4/2026

Arterial stiffness in women with gestational diabetes mellitus in pregnancy and postpartum

  • Open Access
  • original article

Intime Mitbewohner – Das Mikrobiom als unterschätzter Faktor in Klinik und Praxis

  • mitteilungen der gesellschaft der ärzte in wien

MUW researcher of the month: Dr. Raphael Wurm, PhD

  • MUW researcher of the month

Thirty years of high-voltage injuries: comparative analysis of train surfing and work-related cases with a focus on trauma-associated diagnoses

  • Open Access
  • original article

Clinical-Pathological Conference Series from the Medical University of Graz

  • Open Access
  • Clinical-Pathological Conference

Demographics and clinical outcomes of patients with acute heart failure

  • original article