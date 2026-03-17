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Gynäkologie in der Praxis

Fertilität als Faktor für Männergesundheit?

  • 01.03.2026
  • Reproduktionsmedizin
Erschienen in:
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Eisenmenger
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis | Ausgabe 1/2026

Auszug

Trotz ungeschützten Geschlechtsverkehrs sind 15 % der Paare nach einem Jahr noch immer kinderlos. Die männliche Infertilität betrifft schätzungsweise 7 % der Männer weltweit und ist für die Kinderlosigkeit von 30 bis 50 % der Paare verantwortlich. Neben (Mumps‑)Orchitis, Kryptorchismus und genetischen Faktoren haben zahlreiche Lebensstilerkrankungen, wie Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch Auswirkungen auf die männliche Fertilität. Eine italienische Studie zeigte, dass infertile Männer mehr Komorbiditäten aufwiesen als fertile. Wenn die Zahl der Erkrankungen zunahm, sank die Qualität der Spermien. Kann aber die männliche Fertilität als Marker für die aktuelle und künftige Gesundheit des Mannes dienen? …
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Titel
Fertilität als Faktor für Männergesundheit?
Verfasst von
Prof. Dr. Michael Eisenmenger
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-026-00404-1
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