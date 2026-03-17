Fertilität als Faktor für Männergesundheit?

Trotz ungeschützten Geschlechtsverkehrs sind 15 % der Paare nach einem Jahr noch immer kinderlos. Die männliche Infertilität betrifft schätzungsweise 7 % der Männer weltweit und ist für die Kinderlosigkeit von 30 bis 50 % der Paare verantwortlich. Neben (Mumps‑)Orchitis, Kryptorchismus und genetischen Faktoren haben zahlreiche Lebensstilerkrankungen, wie Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch Auswirkungen auf die männliche Fertilität. Eine italienische Studie zeigte, dass infertile Männer mehr Komorbiditäten aufwiesen als fertile. Wenn die Zahl der Erkrankungen zunahm, sank die Qualität der Spermien. Kann aber die männliche Fertilität als Marker für die aktuelle und künftige Gesundheit des Mannes dienen? …