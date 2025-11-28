Zum Inhalt
Erweiterte Suche
Anmelden
Nach oben
psychopraxis. neuropraxis

Daten der BENEFIT-​Studie Fertignahrung scheint MS zu verschlimmern

  • 01.12.2025
  • Aktuell
Erschienen in:
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 6/2025
Vorheriger Artikel Panorama
Nächster Artikel Neue Medikamente und Versorgungspfade
Titel
Daten der BENEFIT-​Studie
Fertignahrung scheint MS zu verschlimmern
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 6/2025
Print ISSN: 2197-9707
Elektronische ISSN: 2197-9715
DOI
https://doi.org/10.1007/s00739-025-01136-1

Weitere Artikel der Ausgabe 6/2025

Erratum zu: Die Behandlung von ADHS mit Amphetamin bei Erwachsenen

  • Open Access
  • Erratum

Neue Medikamente und Versorgungspfade

  • Aktuell

Biomarker im Blut

Temsirolimus zeigt positive Resultate bei Glioblastom

  • Aktuell

Der Leib als Brückenbegriff

  • Open Access
  • Psychiatrie

ICD-Diagnosen als Psychotherapieindikation in Österreich

  • Open Access
  • Psychiatrie