Fatigue bei neurologischen Erkrankungen
- 23.02.2026
- Neurologie
Zusammenfassung
Fatigue beschreibt ein subjektives Gefühl von körperlicher und/oder geistiger Erschöpfung, das als hinderlich für gewünschte Aktivitäten empfunden wird und einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität hat. Je nach Krankheitsbild sind 35–59 % der Personen mit neurologischen Erkrankungen betroffen. Die pathophysiologischen Mechanismen der Fatigue sind nicht vollständig erforscht. Eine Vielzahl von Definitionen und Messskalen wurden für Fatigue im Allgemeinen sowie im Zusammenhang mit spezifischen neurologischen Erkrankungen entwickelt. Fatigue tritt häufig zusammen mit anderen psychologischen, kognitiven und körperlichen Folgen neurologischer Erkrankungen auf und steht in komplexen Wechselwirkungen mit diesen. All dies und die Komplexität der beschriebenen Symptome tragen zu einer Heterogenität bei, die eine Diagnose und damit auch die Entwicklung von spezifisch wirksamen Interventionen erschweren. Neuere Ansätze schlagen interdisziplinäre, transdiagnostische Versorgungsansätze sowie eine Klassifizierung der Symptome in Cluster oder Phänotypen vor, um angepasste Therapien entwickeln zu können.
Einleitung
Fatigue ist ein häufiges Symptom chronischer Erkrankungen und wurde bereits im späten 19. Jahrhundert beschrieben, damals unter dem Begriff Neurasthenia [1]. Es beschreibt ein subjektives Gefühl von körperlicher und/oder geistiger Erschöpfung, das unverhältnismäßig zu der vorangegangenen Anstrengung ist, nur durch Schlaf nicht zu lindern ist und von den Betroffenen oder den betreuenden Personen als hinderlich für Alltags- oder gewünschte Aktivitäten empfunden wird.
Es gibt eine Vielzahl von Definitionen wie z. B. MG22 unter ICD-11 (internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme), allerdings keine klaren Diagnosekriterien.
Pathophysiologie
Die zugrunde liegende Pathophysiologie ist noch unvollständig erforscht. Dennoch werden ähnliche Mechanismen unabhängig vom primären Ursprung der Erkrankung diskutiert, auch bei Zuständen mit unklarer Ursache wie postviralen Syndromen oder dem chronischen Fatigue-Syndrom [2]. Diese Mechanismen umfassen genetische Prädisposition, neuroinflammatorische Prozesse, strukturelle Veränderungen im Gehirn, Veränderungen der Neurotransmission, Störungen im Energiestoffwechsel der Mitochondrien sowie Verhaltensänderungen.
Eine genetische Prädisposition für Fatigue könnte z. B. bei der Alzheimer-Krankheit und dem Sjögren-Syndrom bestehen [2, 3]. Ebenso könnte bei Alzheimer-Neurodegeneration eine Rolle spielen. Eine Studie zeigt, dass kognitiv normale ältere Erwachsene mit pathologischen CSF-Biomarkern (hohes phosphoryliertes Tau/Aβ42 und Gesamt-Tau/Aβ42) ein höheres Risiko haben, Fatigue zu entwickeln als Erwachsenen mit normalen CSF-Biomarkern. Amyloid-Prozesse könnten somit an der Pathogenese von Fatigue beteiligt sein [3]. Fatigue im Rahmen einer autonomen Dysregulation kann vermutlich durch eine zerebrale Hypoperfusion erklärt werden [4].
Die Beteiligung immunologischer Prozesse zeigt sich bei Erkrankungen wie Multipler Sklerose (MS) oder Parkinson-Syndromen unter anderem in dauerhaft erhöhten Zytokinspiegeln, die zur chronischen Fatigue beitragen könnten [2]. Dies ist vergleichbar mit der immunologischen Dysregulation mit erhöhten Zytokinspiegeln und veränderter T‑Zell-Funktion, die im postviralen Fatigue-Syndrom beschrieben wurde [5].
Epidemiologie
MS war die erste neurologische Erkrankung, für die Fatigue als eigenständiges Symptom erforscht und durch ein Expertenkomitee definiert wurde. Auch bei einer Vielzahl anderer neurologischer Erkrankungen wird Fatigue als ein Begleitsymptom beschrieben, das signifikant häufiger auftritt als in der allgemeinen Bevölkerung. Metaanalysen errechneten globale Prävalenzraten von 59 % (95 %-KI: 56–62 %; 69 Studien; n = 44.468) bei Personen mit MS [6], 47 % (95 %-KI: 43–50 %; 66 Studien; n = 11.697) nach Schlaganfall [7], 50 % (95 %-KI: 44–56 %; 44 Studien; n = 7427) bei Personen mit Morbus Parkinson [8], 48 % (95 %-KI: 40–57 %; 11 Studien; n = 1072) bei Personen mit amyotropher Lateralsklerose [9], 47 % (95 %-KI: 43–50 %; 7 Studien, n = 700) bei Personen mit Epilepsie [10], 40 % (95%-KI: 27–54; 126 Studien; n = 1.542.300) bei postviralen Beschwerden 6 Monate nach Covid-19 (Giussani, 2024 [11]) und Raten zwischen 35 % und 52 % je nach Messzeitpunkt nach einem Schädelhirntrauma (29 Studien; n = 12.662) [12]. In einem systematischen Review waren die Fatigue-Scores bei Patienten mit POTS (posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom), bei älteren Patienten mit vasovagaler Synkope sowie bei Patienten mit orthostatischer Hypotonie im Vergleich zu gesunden Kontrollen erhöht. Besonders ausgeprägt war die Fatigue bei Patienten mit POTS [13].
Die Prävalenzraten weisen jedoch hohe Schwankungsbreiten zwischen den Studien auf, die sich unter anderem durch uneinheitliche Definitionen, das komplexe Erscheinungsbild von Fatigue, die Überlappung mit anderen Zuständen wie dem chronischen Fatigue-Syndrom oder postviraler Fatigue sowie eine Vielzahl von verwendeten Messinstrumenten erklären lassen.
Diagnosestellung
Trotz der hohen Prävalenzraten besteht auch nach Jahren der Forschung weder ein Konsens über die Diagnosekriterien noch über die Messung von Fatigue, und es gibt keine eindeutigen Biomarker [14]. Fatigue beeinträchtigt jedoch das subjektive Gesundheitsbefinden, die Lebensqualität sowie die aktive Teilnahme an rehabilitativen Maßnahmen, was mit ungünstigeren Langzeitverläufen assoziiert ist.
Da Fatigue durch eine subjektive Erfahrung definiert wird, erfolgt die Messung zumeist mit Selbstauskunftsskalen. Eine Vielzahl von Instrumenten wurde entwickelt, um Fatigue zu messen. So identifizierte eine Review, die geeignete Messinstrumente für Post-Stroke-Fatigue suchte, mehr als 52 Instrumente [15]. Insgesamt nutzen Studien im Bereich der Neurologie am häufigsten die Fatigue Severity Scale (FSS), eine kurze Skala mit guten psychometrischen Eigenschaften, die aber unidimensional ist und ausschließlich körperliche und allgemeine Beeinträchtigungen abfragt. Da Fatigue definitionsgemäß körperliche, kognitive und psychologische Dimensionen umfasst, ist der Einsatz multidimensionaler Messinstrumente sinnvoll. Obwohl mittlerweile einige Skalen speziell für neurologische Erkrankungen entwickelt wurden, wie etwa der Neurological Fatigue Index (NFI)-MS, der NFI-Stroke, die Mental Fatigue Scale (MFS), die Detection List Fatigue (DLF), die Parkinson Fatigue Scale oder die TBI-QOL Fatigue Item Bank, wurde die Mehrzahl der verwendeten Fatigue-Skalen ursprünglich für andere Erkrankungen validiert. Entsprechend liegen bislang nur wenige Daten zu deren psychometrischen Eigenschaften bei neurologischen Krankheitsbildern vor.
Eine potenzielle Limitation beim Einsatz von allgemeinen Fatigue-Messinstrumenten bei neurologischen Erkrankungen ist die unzureichende Differenzierung zwischen neurogenen Folgen und Fatigue-bedingten Einschränkungen. So sind z. B. die energetischen Kosten für Gehen bei Personen mit MS oder nach einem Schlaganfall höher als bei Gesunden und somit mit mehr körperlicher Erschöpfung verbunden. In der weit verbreiteten FSS wird jedoch allgemein nach dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Müdigkeit gefragt, mit Aussagen wie: „Körperliche Bewegung macht mich müde“. Abgesehen von körperlichen Beeinträchtigungen ist es häufig auch schwierig, Fatigue von anderen gleichzeitig auftretenden Folgen neurologischer Erkrankungen wie Depression, Apathie, Schlafstörungen, Störungen des autonomen Nervensystems, kognitiven Beeinträchtigungen oder Schmerz abzugrenzen. Zur differenzierten Abgrenzung des Fatigue-Syndroms gegenüber anderen Zuständen wird empfohlen, den Fokus auf die Initiierung und Aufrechterhaltung freiwilliger körperlicher oder geistiger Aktivitäten zu richten.
Einige Symptome treten häufig gemeinsam auf. Autonome Dysfunktionen sind beispielsweise häufige Begleiterkrankungen von anderen neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Demenz oder Parkinson und gehen oft gemeinsam mit Fatigue einher. Diagnostische Kriterien für die myalgische Enzephalomyelitis oder das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sowie für das Post-Covid-Syndrom nehmen Störungen des autonomen Nervensystems in ihre Kriterien auf.
Zudem gibt es komplexe Interaktionen zwischen unterschiedlichen Symptomen. So zeigt eine Metaanalyse, dass nach einem Schlaganfall sowohl depressive Symptome als auch das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigung mit Fatigue korrelieren [16], wobei ein paar Studien darauf hinweisen, dass die Assoziation zwischen Fatigue und körperlicher Beeinträchtigung durch die Depression moduliert sein könnte [17]. Die Ergebnisse einer weiteren Studie zeigten ein noch differenzierteres Bild. Die Post-Stroke-Fatigue war hier direkt mit einer Beeinträchtigung der unteren Extremitäten assoziiert. Dieser Zusammenhang wurde durch depressive Symptome moduliert. Andererseits waren aber depressive Symptome direkt mit Kognition assoziiert und diese Beziehung wurde wiederum durch Fatigue moduliert [18]. Eine Netzwerkanalyse, die den Zusammenhang verschiedener körperlicher und psychologischer Symptome im Verlauf von vier Jahren nach Schlaganfall untersuchte, zeigte, dass körperliche Beeinträchtigungen in der Folge mit Fatigue, Angst, depressiven Symptomen und Interessensverlust assoziiert waren [19]. Dies deutet darauf hin, dass viele psychologische Symptome die Folge von körperlichen Beeinträchtigungen sind. Es ist aber wenig über die Prävalenz von Fatigue vor dem Schlaganfall bekannt. Allerdings wird Fatigue ebenso wie Depression häufig bei Personen mit Diabetes, einem Risikofaktor für Schlaganfall und Demenz, beobachtet.
Bei Personen mit MS tritt Fatigue ebenso wie Schmerz, Schlafstörungen, Angst und Depression bereits im prodromalen Stadium auf und wird daher zusammen mit anderen Symptomen als Indikator für eine Früherkennung in Betracht gezogen [20]. Auch bei Personen mit Morbus Parkinson scheint Fatigue ebenso wie andere Nicht-Motorsymptome signifikant häufiger als bei Gesunden und Jahre vor den Motorsymptomen aufzutreten [21].
Therapie
Das komplexe Erscheinungsbild von Fatigue, die unterschiedlichen Messinstrumente und Cut-offs sowie die Komorbiditäten erschweren die Beurteilung der Wirksamkeit von Therapiemaßnahmen. Im Bereich der neurologischen Erkrankungen wurden die meisten pharmakologischen Behandlungsstudien zur Fatigue an Personen mit MS durchgeführt. Es zeigten sich weder bei MS [22] noch bei Schlaganfall [23] oder Morbus Parkinson [24] klare Vorteile von Medikamenten zur Verbesserung der Fatigue.
Eine Reihe nicht-pharmakologischer Interventionen wurde auf ihre Wirksamkeit bei Fatigue im Rahmen von neurologischen Erkrankungen getestet. Die Studien waren sehr heterogen, zumeist klein und weisen methodische Einschränkungen auf. Insgesamt zeigen sich aber positive Effekte von unterschiedlichen körperlichen Bewegungstrainingsansätzen und von psychologischen Ansätzen wie kognitiver Verhaltenstherapie oder Maßnahmen, die das Wissen im Zusammenhang mit Müdigkeit fördern [24‐28]. Transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) scheint bei Personen mit Schlaganfall und MS die Fatigue zu verbessern, allerdings sind auch hier die Studien heterogen und die Stichproben klein [25, 29].
Zusammenfassend tritt Fatigue häufig im Kontext von neurologischen Erkrankungen auf, vermindert die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen und ist mit hohen sozioökonomischen Kosten verbunden. Das komplexe Erscheinungsbild der Fatigue mit einer Vielzahl von Symptomen, uneinheitlichen Definitionen, einer Vielzahl von Messinstrumenten, einer unklaren Pathologie sowie einer Reihe damit assoziierter subjektiver und krankheitsbedingter Faktoren trägt zu einer Heterogenität bei, die eine Diagnose und damit auch die Entwicklung von spezifisch wirksamen Interventionen erschwert. Neuere Ansätze schlagen interdisziplinäre, transdiagnostische Versorgungsansätze sowie eine Klassifizierung der Symptome in Cluster oder Phänotypen vor, um angepasste Therapien entwickeln zu können.
Fallbeispiel
Eine 21-jährige Frau wird in der autonomen Ambulanz mit kognitiver Dysfunktion und ausgeprägter Fatigue vorstellig, die ihre alltäglichen Aktivitäten stark einschränkt. Zusätzlich berichtet sie über vermehrte Synkopen, Schwitzen, Schwindel sowie eine Zunahme von Migräneattacken. Die Patientin gibt an, dass sich die Symptomatik nach der COVID-19-Pandemie deutlich verschlechtert habe.
Vorerkrankungen.
Im Februar 2023 erlitt die Patientin eine COVID-19-Infektion. In der Vorgeschichte sind zudem eine chronische Urtikaria sowie vasovagale Synkopen bekannt. In der Familienanamnese berichten sowohl die Mutter als auch die Großmutter über Synkopen.
Diagnostik.
Die Patientin wurde umfassend multidisziplinär abgeklärt. In der kardiologischen Diagnostik zeigten sich keine pathologischen Befunde. Auch die psychiatrische Begutachtung ergab keine relevante Auffälligkeit. Im Rahmen der immunologischen Abklärung wurde ein Mastzellaktivierungssyndrom mit EBV-Reaktivierung diagnostiziert. Diese Befunde konnten jedoch nicht alle klinischen Manifestationen, insbesondere die ausgeprägte Fatigue, ausreichend erklären. Bei der neurologischen Abklärung mittels Bildgebung und Laboruntersuchungen zeigte sich eine leichte Leukenzephalopathie. Der COMPASS-31-Score betrug 53/100 (validierte Skala zur Quantifizierung autonomer Dysfunktionen) und spricht für eine schwere autonome Dysfunktion. Die Ergebnisse des Schellong-Tests unterstützten ebenfalls die Verdachtsdiagnose eines posturalen Tachykardiesyndroms (POTS). In der Kipptischuntersuchung konnte die Diagnose POTS bestätigt werden. Zudem zeigte sich in der sympathischen Hautantwort eine distal betonte fehlende Reaktion, was auf einen neuropathischen Subtyp hindeutet.
Fazit aus dem Fallbeispiel.
Insgesamt wurde die Diagnose eines POTS in Kombination mit postviraler Fatigue gestellt. Entsprechende therapeutische Maßnahmen zur Behandlung des POTS wurden eingeleitet. Es besteht eine große Überlappung zwischen postviraler Fatigue und Fatigue im Rahmen einer autonomen Dysfunktion. Deshalb ist eine sorgfältige und leitliniengerechte Abklärung wichtig, damit die Beschwerden richtig eingeordnet werden und Patientinnen und Patienten nicht vorschnell „etikettiert“ werden.
Fazit für die Praxis
-
Die Pathophysiologie der Fatigue ist noch nicht vollständig geklärt. Mehrere Mechanismen werden diskutiert, darunter genetische, neurodegenerative und immunologische Faktoren.
-
Trotz der hohen Prävalenzraten besteht auch nach Jahren der Forschung weder ein Konsens über die Diagnosekriterien noch über die Messung von Fatigue, und es gibt keine eindeutigen Biomarker.
-
Fatigue kann bereits in der prodromalen Phase neurologischer Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose (MS) oder dem Morbus Parkinson auftreten, noch vor den klassischen Diagnosekriterien vorhanden sein und somit zur Diagnosestellung beitragen.
-
Fatigue kann Folge einer autonomen Dysfunktion sein; umgekehrt sind autonome Symptome diagnostische Kriterien bei myalgischer Enzephalomyelitis/chronischem Fatigue-Syndrom (ME/CFS) und den postviralen Zuständen.
-
Pharmakologische Therapien sind bisher nicht evidenzbasiert wirksam; nicht-medikamentöse, verhaltensorientierte Ansätze sind vielversprechend.
-
Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDCS) scheint bei Personen mit Schlaganfall und MS die Fatigue zu verbessern.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
Y. Teuschl, D. Al-Mamoori und W. Struhal geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
