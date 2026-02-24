Fatigue bei neurologischen Erkrankungen

Fatigue ist ein häufiges Symptom chronischer Erkrankungen und wurde bereits im späten 19. Jahrhundert beschrieben, damals unter dem Begriff Neurasthenia []. Es beschreibt ein subjektives Gefühl von körperlicher und/oder geistiger Erschöpfung, das unverhältnismäßig zu der vorangegangenen Anstrengung ist, nur durch Schlaf nicht zu lindern ist und von den Betroffenen oder den betreuenden Personen als hinderlich für Alltags- oder gewünschte Aktivitäten empfunden wird.

Die Beteiligung immunologischer Prozesse zeigt sich bei Erkrankungen wie Multipler Sklerose (MS) oder Parkinson-Syndromen unter anderem in dauerhaft erhöhten Zytokinspiegeln, die zur chronischen Fatigue beitragen könnten []. Dies ist vergleichbar mit der immunologischen Dysregulation mit erhöhten Zytokinspiegeln und veränderter T‑Zell-Funktion, die im postviralen Fatigue-Syndrom beschrieben wurde [].

Eine genetische Prädisposition für Fatigue könnte z. B. bei der Alzheimer-Krankheit und dem Sjögren-Syndrom bestehen []. Ebenso könnte bei Alzheimer-Neurodegeneration eine Rolle spielen. Eine Studie zeigt, dass kognitiv normale ältere Erwachsene mit pathologischen CSF-Biomarkern (hohes phosphoryliertes Tau/Aβ42 und Gesamt-Tau/Aβ42) ein höheres Risiko haben, Fatigue zu entwickeln als Erwachsenen mit normalen CSF-Biomarkern. Amyloid-Prozesse könnten somit an der Pathogenese von Fatigue beteiligt sein []. Fatigue im Rahmen einer autonomen Dysregulation kann vermutlich durch eine zerebrale Hypoperfusion erklärt werden [].

Die zugrunde liegende Pathophysiologie ist noch unvollständig erforscht. Dennoch werden ähnliche Mechanismen unabhängig vom primären Ursprung der Erkrankung diskutiert, auch bei Zuständen mit unklarer Ursache wie postviralen Syndromen oder dem chronischen Fatigue-Syndrom []. Diese Mechanismen umfassen genetische Prädisposition, neuroinflammatorische Prozesse, strukturelle Veränderungen im Gehirn, Veränderungen der Neurotransmission, Störungen im Energiestoffwechsel der Mitochondrien sowie Verhaltensänderungen.

Die Prävalenzraten weisen jedoch hohe Schwankungsbreiten zwischen den Studien auf, die sich unter anderem durch uneinheitliche Definitionen, das komplexe Erscheinungsbild von Fatigue, die Überlappung mit anderen Zuständen wie dem chronischen Fatigue-Syndrom oder postviraler Fatigue sowie eine Vielzahl von verwendeten Messinstrumenten erklären lassen.

MS war die erste neurologische Erkrankung, für die Fatigue als eigenständiges Symptom erforscht und durch ein Expertenkomitee definiert wurde. Auch bei einer Vielzahl anderer neurologischer Erkrankungen wird Fatigue als ein Begleitsymptom beschrieben, das signifikant häufiger auftritt als in der allgemeinen Bevölkerung. Metaanalysen errechneten globale Prävalenzraten von 59 % (95 %-KI: 56–62 %; 69 Studien;= 44.468) bei Personen mit MS [], 47 % (95 %-KI: 43–50 %; 66 Studien;= 11.697) nach Schlaganfall [], 50 % (95 %-KI: 44–56 %; 44 Studien;= 7427) bei Personen mit Morbus Parkinson [], 48 % (95 %-KI: 40–57 %; 11 Studien;= 1072) bei Personen mit amyotropher Lateralsklerose [], 47 % (95 %-KI: 43–50 %; 7 Studien,= 700) bei Personen mit Epilepsie [], 40 % (95%-KI: 27–54; 126 Studien;= 1.542.300) bei postviralen Beschwerden 6 Monate nach Covid-19 (Giussani, 2024 []) und Raten zwischen 35 % und 52 % je nach Messzeitpunkt nach einem Schädelhirntrauma (29 Studien;= 12.662) []. In einem systematischen Review waren die Fatigue-Scores bei Patienten mit POTS (posturalem orthostatischem Tachykardiesyndrom), bei älteren Patienten mit vasovagaler Synkope sowie bei Patienten mit orthostatischer Hypotonie im Vergleich zu gesunden Kontrollen erhöht. Besonders ausgeprägt war die Fatigue bei Patienten mit POTS [].

Diagnosestellung

Trotz der hohen Prävalenzraten besteht auch nach Jahren der Forschung weder ein Konsens über die Diagnosekriterien noch über die Messung von Fatigue, und es gibt keine eindeutigen Biomarker []. Fatigue beeinträchtigt jedoch das subjektive Gesundheitsbefinden, die Lebensqualität sowie die aktive Teilnahme an rehabilitativen Maßnahmen, was mit ungünstigeren Langzeitverläufen assoziiert ist.

Da Fatigue durch eine subjektive Erfahrung definiert wird, erfolgt die Messung zumeist mit Selbstauskunftsskalen. Eine Vielzahl von Instrumenten wurde entwickelt, um Fatigue zu messen. So identifizierte eine Review, die geeignete Messinstrumente für Post-Stroke-Fatigue suchte, mehr als 52 Instrumente []. Insgesamt nutzen Studien im Bereich der Neurologie am häufigsten die Fatigue Severity Scale (FSS), eine kurze Skala mit guten psychometrischen Eigenschaften, die aber unidimensional ist und ausschließlich körperliche und allgemeine Beeinträchtigungen abfragt. Da Fatigue definitionsgemäß körperliche, kognitive und psychologische Dimensionen umfasst, ist der Einsatz multidimensionaler Messinstrumente sinnvoll. Obwohl mittlerweile einige Skalen speziell für neurologische Erkrankungen entwickelt wurden, wie etwa der Neurological Fatigue Index (NFI)-MS, der NFI-Stroke, die Mental Fatigue Scale (MFS), die Detection List Fatigue (DLF), die Parkinson Fatigue Scale oder die TBI-QOL Fatigue Item Bank, wurde die Mehrzahl der verwendeten Fatigue-Skalen ursprünglich für andere Erkrankungen validiert. Entsprechend liegen bislang nur wenige Daten zu deren psychometrischen Eigenschaften bei neurologischen Krankheitsbildern vor.

Eine potenzielle Limitation beim Einsatz von allgemeinen Fatigue-Messinstrumenten bei neurologischen Erkrankungen ist die unzureichende Differenzierung zwischen neurogenen Folgen und Fatigue-bedingten Einschränkungen. So sind z. B. die energetischen Kosten für Gehen bei Personen mit MS oder nach einem Schlaganfall höher als bei Gesunden und somit mit mehr körperlicher Erschöpfung verbunden. In der weit verbreiteten FSS wird jedoch allgemein nach dem Zusammenhang zwischen Bewegung und Müdigkeit gefragt, mit Aussagen wie: „Körperliche Bewegung macht mich müde“. Abgesehen von körperlichen Beeinträchtigungen ist es häufig auch schwierig, Fatigue von anderen gleichzeitig auftretenden Folgen neurologischer Erkrankungen wie Depression, Apathie, Schlafstörungen, Störungen des autonomen Nervensystems, kognitiven Beeinträchtigungen oder Schmerz abzugrenzen. Zur differenzierten Abgrenzung des Fatigue-Syndroms gegenüber anderen Zuständen wird empfohlen, den Fokus auf die Initiierung und Aufrechterhaltung freiwilliger körperlicher oder geistiger Aktivitäten zu richten.

Einige Symptome treten häufig gemeinsam auf. Autonome Dysfunktionen sind beispielsweise häufige Begleiterkrankungen von anderen neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Demenz oder Parkinson und gehen oft gemeinsam mit Fatigue einher. Diagnostische Kriterien für die myalgische Enzephalomyelitis oder das chronische Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sowie für das Post-Covid-Syndrom nehmen Störungen des autonomen Nervensystems in ihre Kriterien auf.

Zudem gibt es komplexe Interaktionen zwischen unterschiedlichen Symptomen. So zeigt eine Metaanalyse, dass nach einem Schlaganfall sowohl depressive Symptome als auch das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigung mit Fatigue korrelieren [16], wobei ein paar Studien darauf hinweisen, dass die Assoziation zwischen Fatigue und körperlicher Beeinträchtigung durch die Depression moduliert sein könnte [17]. Die Ergebnisse einer weiteren Studie zeigten ein noch differenzierteres Bild. Die Post-Stroke-Fatigue war hier direkt mit einer Beeinträchtigung der unteren Extremitäten assoziiert. Dieser Zusammenhang wurde durch depressive Symptome moduliert. Andererseits waren aber depressive Symptome direkt mit Kognition assoziiert und diese Beziehung wurde wiederum durch Fatigue moduliert [18]. Eine Netzwerkanalyse, die den Zusammenhang verschiedener körperlicher und psychologischer Symptome im Verlauf von vier Jahren nach Schlaganfall untersuchte, zeigte, dass körperliche Beeinträchtigungen in der Folge mit Fatigue, Angst, depressiven Symptomen und Interessensverlust assoziiert waren [19]. Dies deutet darauf hin, dass viele psychologische Symptome die Folge von körperlichen Beeinträchtigungen sind. Es ist aber wenig über die Prävalenz von Fatigue vor dem Schlaganfall bekannt. Allerdings wird Fatigue ebenso wie Depression häufig bei Personen mit Diabetes, einem Risikofaktor für Schlaganfall und Demenz, beobachtet.