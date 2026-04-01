Es ist zu hoffen, dass die rasante Entwicklung molekulargenetischer Analysenmethoden, die Untersuchungen größerer Patient:innen- und Normalkollektive und die Anwendungen von Artificial Intelligence (AI) weitere neue Erkenntnisse und Optionen hinsichtlich Diagnostik, Risikostratifizierung und zielgerichteter Therapie bringen.

Die Gruppe der FNMTCs kann hinsichtlich syndromaler und nichtsyndromaler Formen unterschieden werden, wobei für Erstere genetische Auslöser identifiziert werden konnten, während für die nichtsyndromalen Formen (95 %) lediglich sogenannte Suszeptibilitätsgene bekannt sind.

Während das familiäre medulläre Schilddrüsenkarzinom (FMTC) eine Teilsymptomatik der multiplen endokrinen Neoplasie (MEN) darstellt und auf pathogenen konstitutionellen RET -Protoonkogen-Varianten beruht, weist das familiäre nichtmedulläre Schilddrüsenkarzinom (FNMTC) einen bei Weitem komplexeren und heterogeneren Hintergrund – nicht nur die Genetik, sondern auch die klinische Ausprägung betreffend – auf. Das familiäre medulläre Schilddrüsenkarzinom wurde bereits in einem früheren Beitrag (MEN-Syndrome) näher behandelt.

Schilddrüsenkarzinome (thyroid cancer, TC) sind häufige Krebserkrankungen, die eine steigende Prävalenz aufweisen. Der Großteil der Schilddrüsenkarzinome ist sporadisch, dies bedeutet, dass im Laufe des Lebens erworbene somatische pathogene Genvarianten die Ursache der Erkrankung darstellen. Diesen gegenüber stehen sogenannte familiäre Formen von Schilddrüsenkarzinomen, denen pathogene konstitutionelle Genvarianten (vormals als Keimbahnmutationen bezeichnet) zugrunde liegen, die hereditär sind, also vererbt werden können.

Um sporadische Schilddrüsenkrebsfälle innerhalb von Familien von hereditären Formen möglichst gut trennen zu können, wird daher wie folgt empfohlen:

Mathematische Modellierungen epidemiologischer Datensätze [] weisen aber darauf hin, dass bei Familien mit zwei betroffenen Familienangehörigen 62–69 % der NMTCs als sporadische Fälle einzuordnen sind, während bei mehr als drei betroffenen Familienangehörigen weniger als 6 % einen sporadischen Fall darstellen. Allerdings wurden mehr als 90 % der familiären Krebsarten in Familien mit zwei betroffenen Mitgliedern festgestellt.

Allgemein haben erstgradige Familienangehörige von Patient:innen mit Dünndarm‑, Schilddrüsen- oder Prostatakarzinom das höchste Risiko, die gleiche Krebsart zu entwickeln. Ist ein Elternteil von einem Schilddrüsenkarzinom betroffen, besteht für die Kinder ein dreifach erhöhtes Risiko für diese Tumorentität [].

Wie schon oben erwähnt, stellen nichtsyndromale FNMTC-Formen mit 95 % den Großteil aller FNMTCs dar. Häufig wird das Auftreten einer Tumorentität in zwei Familienmitgliedern als Definition für eine familiäre (hereditäre) Form dieses Tumors bzw. Tumorsyndroms angesehen.

Symptome und Tumoren variieren stark, sodass eine engmaschige Überwachung wichtig, eine Definition des zu screenendes Tumorspektrums aber schwierig ist. Hinsichtlich der Schilddrüsenkarzinome sollte das Screening alle drei Jahre eine Sonografie (8–40 Jahre) bzw. eine jährliche Halspalpation (8–20 Jahre) beinhalten.

Als kausal gelten konstitutionelle pathogene Varianten im DICER1 -Gen (lokalisiert auf Chromosom 14q32.13), dem eine Schlüsselrolle bei der miRNA-Prozessierung zukommt. Da lediglich bis zu 50 % der weiblichen Anlageträgerinnen eine Tumorerkrankung entwickeln, männliche Anlageträger sogar in noch geringerem Ausmaß, ist die Penetranz des Syndroms nicht vollständig. Aufgrund der Seltenheit des Syndroms und der damit verbundenen geringen Zahl betroffener Familien bzw. Patient:innen gibt es dazu keine zuverlässigen Zahlen.

Dieses sehr seltene angeborene autosomal-dominant vererbte Tumorsyndrom [] geht mit einem erhöhten Risiko vor allem für pleuropulmonale Blastome des Kindesalters, zystische Nephrome der Niere, ovarielle Keimstrangtumoren (insbesondere Sertoli-Leydig-Zell-Tumoren), Schilddrüsentumore (meist gutartige Struma multinodosa, selten auch Karzinome) und embryonale Rhabdomyosarkome (vor allem der Niere, der Vagina und der Cervix uteri) einher. Bei den Schilddrüsenkarzinomen (beschrieben wurden PTCs wie auch FTCs) liegt häufig eine vorhergehende Exposition (Strahlen- oder Chemotherapie) der betroffenen Patient:innen vor. Auch zusätzliche auftretende somatische-Mutationen könnten zur Pathogenese beitragen.

Da es sich um eine schwerwiegende Erkrankung mit starker Einschränkung der Lebensqualität handelt, könnte in solchen Fällen an eine Präimplantationsdiagnostik gedacht werden, wobei dies für jeden Fall individuell von entsprechend spezialisierten Einrichtungen bzw. dem zuständigen Ministerium evaluiert und geprüft werden muss.

Ursache der Erkrankung sind pathogene Varianten im WRN -Gen, das eine Helikase kodiert, die in die Aufrechterhaltung der DNA-Reparaturmechanismen und DNA-Stabilität involviert ist. Die Erkrankung wird autosomal rezessiv vererbt, d. h., dass, wenn beide Elternteile Anlageträger (heterozygot, klinisch unauffällig) für das Werner-Syndrom sind, für gemeinsame Kinder eine 25 %ige Wahrscheinlichkeit besteht, von der Erkrankung betroffen zu sein.

Das autosomal-rezessiv vererbte Werner-Syndrom [], bei dem erste Symptome typischerweise in der Adoleszenz bzw. im frühen Erwachsenenalter zu beobachten sind, führt zu einer vorzeitigen Alterung (Progerie). Die Hauptmerkmale sind Kleinwuchs, frühes Ergrauen und Ausdünnen der Haare, Katarakte (Grauer Star) und Hautveränderungen (Hautatrophien, sklerodermieähnliche Veränderungen). Andere Manifestationen stellen Diabetes, Hypogonadismus und Atherosklerose und ein erhöhtes Krebsrisiko dar. Studien zufolge wurden in 16 % eines Patient:innenkollektivs mit Werner-Syndrom Schilddrüsenkarzinome gefunden, wobei sowohl follikuläre, papilläre als auch anaplastische Karzinome beobachtet wurden. Die Begleitung (Screening) und Behandlung dieser Patient:innen ist aufgrund der mannigfaltigen und schwerwiegenden Symptomatik herausfordernd, insbesondere auch das erhöhte Risiko für diverse Neoplasien. Eine multidisziplinäre Expertise ist notwendig.

Bei einem klinischen Verdacht auf Carney-Komplex sollte auf pathogene-Varianten getestet werden. Das-Gen kodiert die regulatorische Untereinheit Alpha der Proteinkinase A, wird als Tumorsuppressor eingestuft [] und der Großteil (82 %) der pathogenen Varianten führt zu einem nicht translatierten bzw. nicht funktionierenden Protein (Loss-of-Function-Mutation). Abhängig vom untersuchten Patient:innenkollektiv weisen zwischen 40 und 70 % eine konstitutionelle pathogene-Variante auf, die als ursächlich für die klinische Carney-Komplex-Symptomatik angesehen werden kann. Die Penetranz ist mit 97,5 % hoch. Wenn bei ausgeprägter klinischer Symptomatik und einschlägiger Familienanamnese kein positiver-Nachweis gelingt, könnten auch andere Loci (2p16, 17q22-24 oder) in Betracht gezogen werden.

Von der Diagnose Carney-Komplex kann ausgegangen werden, wenn mindestens zwei der oben angeführten Manifestationen vorhanden sind, bzw. wenn ein charakteristisches Symptom vorliegt und bei einem Verwandten ersten Grades eine konstitutionelle PRKAR1A -Mutation nachgewiesen wurde.

Wie beim Gardner-Syndrom sollte auch bei Patient:innen mit Carney-Komplex, selbst wenn die absolute Wahrscheinlichkeit von Schilddrüsenkarzinomen lediglich bei ca. 5 % liegt, auf Schilddrüsenkarzinome gescreent werden.

Dieses sehr seltene autosomal dominant vererbte Tumorsyndrom [], von dem die PPNAD (primär pigmentierte noduläre adrenokortikale Erkrankung) eine Manifestation darstellt, ist gekennzeichnet durch Hautveränderungen, die in Form von kleinfleckigen, sommersprossenähnlichen Pigmentmalen (Lentigines) an Lippen, Augenlidern (siehe Abb.) und Genitalien beobachtet werden. Charakteristisch sind auch bläuliche Muttermale (Naevi) und Myxome, wobei Letztere nicht nur in der Haut, sondern auch im Herzen oder der Brust auftreten können. Weiters gehören auch Hypophysenadenome (Akromegalie), Schwannome, Sertoli-Zell-Tumoren und Schilddrüsenkarzinome (1,5 % PTCs, 2,5 % follikuläre Adenome) zu den möglichen Manifestationen.

Das vom-Gen kodierte Protein spielt eine wichtige Rolle im Abbau des β‑Catenins, das ein Schlüsselmolekül des Wnt-Signalwegs darstellt. In Form eines Abbaukomplexes wird β‑Catenin mit Hilfe vonüber Proteasome abgebaut, wodurch Zellwachstum und -teilung hintangehalten werden. Pathogene Varianten, die das-Gen inaktivieren, bewirken einen Verlust des β‑Catenin-Abbaukomplexes, sodass es durch den fehlenden Abbau des β‑Catenins und seine Translokation in den Kern zu einer gesteigerten Gentranskription und Proliferation kommt [].

Beim Gardner-Syndrom handelt es sich um einen Subtyp der FAP, bei dem die betroffenen Patient:innen extrakolonische Manifestationen aufweisen. Dazu gehören Osteome und Epidermoidzysten der Haut, Weichteiltumoren (Fibrome, Desmoidtumoren, Neurofibrome, Lipome oder Leiomyome) oder auch eine Hyperdontie.

Verursacht durch inaktivierende pathogene Varianten des am Chromosom 5q21 gelegenen(„adenomatous polyposis coli“)-Gens ist die potenziell maligne Erkrankung bereits in jungen Jahren durch das Auftreten multipler adenomatöser Polypen im Gastrointestinaltrakt (siehe Abb.) gekennzeichnet []. Schilddrüsenkarzinome, üblicherweise papillärer Natur, weisen in 20–40 % die einzigartige cribriforme Histologie auf und werden insbesondere in Frauen unter 30 Jahren beobachtet. Ein wichtiger Aspekt ist, dass ein PTC die erste Manifestation eines FAP sein kann, auch wenn das absolute Risiko, im Rahmen der FAP ein Schilddrüsenkarzinom zu entwickeln, lediglich bei 0,4–2 % liegt, wobei natürlich auch die verwendeten Untersuchungsmethoden (z. B. Schilddrüsenscreening mittels Ultraschall) relevant sind bzw. ob es sich um retrospektive Erhebungen in entsprechenden Registern handelt.

Endoskopische Bilder vom Kolon () bzw. Duodenum () bei Patienten mit familiärer adenomatöser Polyposis und gesicherter Keimbahnmutation im Gen. (Aus [], mit Genehmigung. © 2020, Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature)

Bei bekannt pathogenen konstitutionellen PTEN -Varianten sollte die Schilddüsensonografie bereits ab einem Alter von 6 Jahren durchgeführt werden, bei pathogenen Varianten in anderen Cowden-Syndrom-assoziierten Genen ab 18 Jahren oder 5 Jahre vor Manifestation im jüngsten Familienmitglied.

Hamartome werden um Nase und Mund, ebenso wie im Darm oder in der Haut in Form von Hyperkeratosen oder Trichilemmomen beobachtet. Maligne Ausprägungen sind Mamma- oder Endometriumkarzinome, Melanome bzw. in 10–15 % der Fälle ein Schilddrüsenkarzinom, wobei das klassische papilläre (PTC) die häufigste Variante (55 %) darstellt, während das follikulläre PTC ca. 19,5 % und das follikulläre SD-Karzinom ca. 10 % einnimmt.

Beim Cowden-Syndrom handelt es sich um ein Tumorsyndrom [], dessen Erstmanifestation meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr liegt.

Die oben angeführten hereditären Syndrome sind selten, daher ist die Diagnose häufig spezialisierten Einrichtungen vorbehalten. Gerade für diese syndromalen Formen ist eine frühzeitige Diagnose aber wichtig, da damit weitere Manifestationen erkannt und therapiert werden können. Aufgrund der Kenntnis des genetischen Hintergrunds, d. h. der Identifikation krankheitsverursachender pathogener Genvarianten (siehe Tab.), können Familienmitglieder anhand des molekulargenetischen Befunds auch dann diagnostiziert werden, wenn sie noch asymptomatisch sind. So kann eine frühzeitige und bestmögliche Betreuung gewährleistet werden.

Lediglich einen kleinen Anteil (5 %) aller FNMTCs stellen syndromale Formen dar, für die sogenannte Driver–Mutationen bekannt sind und die neben nichtmedullären Schilddrüsenkarzinomen eine Reihe weiterer unterschiedlicher Manifestationen aufweisen (siehe Tab.).

Ob die familiären Formen der nichtmedullären Schilddrüsenkarzinome (NMTCs) bzw. papillären Schilddrüsenkarzinome (PTCs) tatsächlich einen aggressiveren Verlauf als die sporadischen Formen aufweisen und daher eine radikalere Therapie benötigen, wird in der Fachliteratur aufgrund der nicht eindeutigen Datenlage sehr kontroversiell diskutiert [].

Lediglich 3,9 % aller Schilddrüsenkarzinome sind auf FNMTC zurückzuführen, wobei das PTC (papilläres Schilddrüsenkarzinom) den häufigsten (85–91 %) Subtyp darstellt, während follikuläre (6–9,7 %), anaplastische (1–2 %) und Hürthle-Zell-Karzinome viel seltener zu beobachten sind [].

Das autosomal dominant vererbte familiäre nichtmedulläre Schilddrüsenkarzinom (FNMTC) ist definiert durch das Auftreten der Erkrankung bei mehr als zwei Verwandten ersten Grades, ohne dass andere bekannte familiäre Syndrome oder auslösende Umweltfaktoren vorliegen.

Genetik

Bei den syndromalen FNMTC-Formen sind, wie bereits erwähnt, konstitutionelle pathogene Genvarianten bekannt. Daher kann Indexpatient:innen wie auch Anverwandten ersten Grades nach umfassender genetischer Beratung eine molekulargenetische Diagnostik angeboten werden. Bei einer einschlägigen Symptomatik (Hinweis auf eine besondere syndromale Form) und vor allem nach Identifikation der kausalen Variante in symptomatischen Patient:innen kann eine zielgerichtete genetische Testung veranlasst werden. In Familienmitgliedern ersten Grades werden durch die Testung ausschließlich der familiären Variante Neben- bzw. Zusatzbefunde weitgehend ausgeschlossen.

Diesbezüglich wird wieder darauf hingewiesen, dass die humangenetische Beratung, die VOR der Veranlassung einer genetischen Analyse wie auch NACH der Analyse unabdingbar ist, ausschließlich von entsprechendem Fachpersonal durchgeführt werden darf. Das Ergebnis der genetischen Analyse muss in schriftlicher Form mitgeteilt und mit einer genetischen Beratung abgeschlossen werden. Die Patient:in kann die Zustimmung zur Durchführung der Analyse bzw. zur Mitteilung des Ergebnisses zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

17 ]. Die weiter unten angeführten Screening-Empfehlungen, die auch in einer Reihe kritischer Reviews immer wieder angeführt werden, basieren auf einer NIH-Studie [ 18 ]. Der genetische Hintergrund der nichtsyndromalen Formen ist komplex, da im Gegensatz zu den syndromalen Formen gesichert pathogene Genvarianten bislang noch nicht identifiziert werden konnten und zudem von einer inkompletten Penetranz und einer variablen Ausprägung der Erkrankung ausgegangen werden muss. Daher gibt es seitens der ATA (American Thyroid Association) aktuell keine Empfehlung für bzw. gegen das Screening von Angehörigen von FNMTC-Patient:innen aufgrund einer niedrigen Evidenz []. Die weiter unten angeführten Screening-Empfehlungen, die auch in einer Reihe kritischer Reviews immer wieder angeführt werden, basieren auf einer NIH-Studie [].

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Derzeit wird eine polygene/multifaktorielle Genese angenommen, wobei zusätzlich von einer niedrigen bzw. inkompletten Penetranz und einer variablen Expression der Erkrankung ausgegangen werden kann.

19 ‐ 24 ] für seltene familiäre SD-Karzinome mit typischer Histologie bzw. SD-Krebsentitäten sind in Tab. 2 Lokus Gen Krebsart 9q22.33 FOXE1 PTC PTC und FTC 10q25.3 HABP2 PTC FA TCO (19q13.2) Unbekannt PTC mit Oxyphilie; Hürthle-Zellen; Struma multinodosa fPTCI PRN (1q21) Unbekannt PTC FTEN (8p23.1-p22) Unbekannt PTC Struma multinodosa NMTC1 (2q21) Unbekannt PTC (klass. und follik. Variante) MNG1 (14q32) Unbekannt PTC Struma multinodosa 6q22 Unbekannt PTC 8q24 Unbekannt PTC 12q14 SRGAP1 PTC 14q13 TITF -1/ NKX2.1 PTC Struma multinodosa Die wichtigsten derzeit bekannten Suszeptibilitätsloci und -gene [] für seltene familiäre SD-Karzinome mit typischer Histologie bzw. SD-Krebsentitäten sind in Tab.angeführt:

Beim FOXE1 -Gen könnte es sich um ein Suszeptibilitätsgen mit niedriger Penetranz handeln, wobei weitere Daten und Studien notwendig sind, bevor ein genetisches Screening auf FOXE1 in FNMTC-Patient:innen empfohlen werden kann. Ebenso wird ein genetisches Screening auf HABP2 derzeit nicht befürwortet, da es sich bei den beschriebenen HABP2 -Mutationen tragenden Fällen möglicherweise um sogenannte „private“ Mutationen handeln könnte oder diese privaten Mutationen in einem Linkage-Disequilibrium (Kopplungsungleichgewicht) mit einer nicht identifizierten kausalen Variante stehen.

25 , 26 ]. Als „private Mutationen“ werden pathogene Varianten bezeichnet, die lediglich in einer Familie mit der Erkrankung kosegregieren, in anderen von der Erkrankung betroffenen Familien aber nicht nachgewiesen werden können. Kontroversiell sind auch die Daten hinsichtlich Telomeren bzw. Telomerase-Komplex, da der Befund, dass die Telomerenlängen in FNMTC (hauptsächlich PTC) Fällen kürzer waren als in sporadischen NMTC-Fällen, in anderen Studien nicht bestätigt werden konnte [].

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In Summe existieren für die chromosomalen Loci bzw. in der Nähe liegende Gene primär Linkage-Analysen in verschiedenen Patient:innenkohorten, die nicht vergleichbar sind und keine Kontrollgruppen oder lediglich einzelne Familien beinhalten.

Dennoch ist als positiv zu erwähnen, dass es der rasanten Entwicklung der Sequenziertechniken („next and third generation sequencing“ (NGS/TGS)) und bioinformatischen Tools zu verdanken ist, dass neben krankheitsverursachenden Driver-Mutationen in den syndromalen Formen auch die oben erwähnten Risiko-Loci und Suszeptibilitätsgene für die nichtsyndromalen FNMTCs via Kopplungsanalysen und genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) identifiziert werden konnten. Derzeit wird großteils „whole exome sequencing“ (WES) verwendet, sodass pathogene Varianten in intronischen bzw. regulatorischen Regionen nicht erfasst werden und somit auch nicht identifiziert werden können. „Whole genome sequencing“, das auch die vorher erwähnten Bereiche abdecken kann, oder „nanopore sequencing“ sind für einen großflächigen bzw. routinemäßigen Einsatz noch nicht ausgereift genug. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass diese Techniken bzw. deren Weiterentwicklungen in den nächsten Jahren zu Erkenntnissen führen, die dann auch in der molekulargenetischen Routinediagnostik und in Folge auch in der Behandlung („targeted therapies“) Anwendung finden werden.