Familiäre Hypercholesterinämie – wann daran denken – wie vorgehen?
- Open Access
- 24.04.2026
- Originalien
Zusammenfassung
Die familiäre Hypercholesterinämie ist durch sehr hohe Low-Density-Lipoprotein(LDL)-Cholesterin-Werte gekennzeichnet und die häufigste monogenetisch bedingte Krankheit. In der Folge können schon im jungen Alter kardiovaskuläre Ereignisse auftreten. Deswegen ist die frühzeitige und konsequente Therapie wichtig. Dadurch können die Morbidität und Mortalität signifikant reduziert werden. Die Therapie ist einfach und es stehen mehrere Medikamente und die Lipoprotein-Apherese zur Verfügung. Zwei Medikamente sind exklusiv für die homozygote familiäre Hypercholesterinämie zugelassen. Beide ermöglichen endlich auch für diese schwerst Betroffenen eine effektive Therapie neben oder anstelle der Apherese.
Die Verzögerung der Therapie und die nicht zielwertorientierte Therapie sind negativ für die Gefäßgesundheit.
Die immer noch zunehmende hervorragende Datenlage wird hoffentlich dazu führen, dass wir bei der Diagnostik und Therapie besser werden und so zu einer längeren gesunden Lebenszeit auch dieser Hochrisikogruppe beitragen.
Hintergrund
Die Bedeutung der familiären Hypercholesterinämie (FH) für die kardiovaskuläre Gesundheit ist seit langem bekannt. Dies umfasst das Wissen, dass schwere Hypercholesterinämien häufig sind, hohe Low-Density-Lipoprotein(LDL)-Cholesterin (LDL-C)-Werte das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse erhöhen, wie auch, dass die Senkung des LDL-C-Wertes dieses Risiko senkt.
Wenn LDL‑C deutlich erhöht ist, auf jeden Fall ab 190 mg/dl (4,9 mmol/l), sollte an eine FH gedacht werden. Hypercholesterinämien können monogen oder polygen bedingt sein. Sehr gut definiert ist die FH [1]. Die FH wird autosomal dominant vererbt. Für die heterozygote FH (heFH) wird eine Häufigkeit von 1:200–250 angenommen. Die homozygote FH (hoFH) scheint auch mit 1:160.000–350.000 häufiger zu sein als lange angenommen. In Gegenden, in welchen Ehen unter Verwandten üblich sind, liegen die Zahlen deutlich höher.
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Da die Störung angeboren ist, ist LDL‑C von Geburt an erhöht. Dies erklärt, warum Arterienverkalkungen und sogar Herzinfarkte schon sehr früh, auch schon im Kindesalter, auftreten können. Im Simon-Broome-Register hat sich für die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen eine massive Erhöhung des relativen Risikos bei Frauen (125-fach) und bei Männern (50-fach) gezeigt [1]. In einer Studie über 15 Jahre lag mit 60 Jahren das kumulative Risiko für ein kardiales Ereignis für Frauen bei 30 % und für Männer bei 50 % [2].
In den internationalen Leitlinien wird der Diagnostik und Therapie deswegen die entsprechend große Bedeutung eingeräumt. Obwohl große Endpunktstudien und entsprechend die internationalen Leitlinien seit langem den Weg weisen, obwohl die Diagnostik und Kontrolle der Therapie preiswert und einfach sind und obwohl mehrere hoch effektive Therapieoptionen zur Verfügung stehen, ist die FH, wie alle Fettstoffwechselstörungen, in Deutschland wie auch weltweit unterdiagnostiziert und unterbehandelt ([3]; Tab. 1 und 2).
Bestimmung der Lipidwerte
So früh wie möglich
Genetische Untersuchung, Kaskadenscreening
Immer, wenn möglich
Festlegung des LDL-C-Zielwerts
So früh wie möglich
Erwachsene:
–
Hohes Risiko: FH ohne einen weiteren schwerwiegenden Risikofaktor
< 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) und Mind. Senkung um 50 %
Sehr hohes Risiko; FH und ein weiterer schwerwiegender Risikofaktor oder CVD bekannt
< 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) und mind. Senkung um 50 %
Kinder mit hoFH
< 115 mg/dl (< 3,0 mmol/l)
Lebensstilberatung: ausgewogene Ernährung, Sport, Nikotinverzicht
Immer und wiederholt
Medikamentöse Therapie
Frühzeitig, konsequent und Zielwert erreichen
Statine
Hochpotente Statine bevorzugen (Atorvastatin, Rosuvastatin)
Dosis erhöhen, bis maximale Dosis oder maximal verträgliche Dosis erreicht ist
Ezetimib
In Kombination mit Statin
Bempedoinsäure
In Kombination mit Statin + Ezetimib
PCSK9-Inhibitoren
In Kombination mit maximaler oraler Therapie, wenn der Zielwert nicht erreicht ist
Lipoprotein-Apherese
Wenn der Zielwert medikamentös nicht zu erreichen ist, zusätzlich zur maximalen Therapie
Evinacumab
Bei hoFH ggf. zusätzlich zur oralen Therapie + LA
Lomitapid
Bei hoFH ggf. zusätzlich zur oralen Therapie + LA
Diagnosestellung
Die Diagnosestellung ist in der Regel einfach, da LDL‑C meist erhöht ist. Wenn LDL‑C hoch ist, mindesten ab einem Wert von 190 mg/dl (4,9 mmol/l), sollte umgehend gehandelt werden. Da die Schwankungsbreite der LDL-C-Werte bei FH-Betroffenen deutlich größer ist als bei nicht Betroffenen, kann man sich bei niedriger liegenden Werten nicht in Sicherheit wiegen [4]. Eine FH kann auch bei einem unverdächtig erscheinenden Wert vorliegen, weshalb eine breitere Diagnostik erforderlich ist. In Deutschland existiert kein Screeningprojekt oder Präventionsansatz, der uns das Vorgehen erleichtern würde. Sinnvoll wäre die Diagnostik im frühen Kindesalter bei der U9, da nahezu alle Kinder bei dieser Untersuchung gesehen werden und der gemessene Wert sehr verlässlich ist. Ob die Änderung des Check-up 35 [5] diese schlechte Situation verbessert, muss abgewartet werden. Zumindest kann ab dem 18. Lebensjahr einmal und ab dem 35. Lebensjahr alle drei Jahre der Lipidstatus (Gesamtcholesterin, LDL‑C, HDL-Cholesterin, Triglyzeride) bestimmt werden. Diese Werte sind wegweisend. Zusätzlich ist die Familienanamnese für kardiovaskuläre Ereignisse aufschlussreich und sollte detailliert erhoben werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Eltern von Kindern oder jungen Erwachsener im Hinblick auf kardiovaskuläre Krankheiten auch noch jung sind und dass deswegen auch nach kardiovaskulären Ereignissen der Großeltern gefragt werden muss. Bei der körperlichen Untersuchung muss auf folgende äußere Zeichen hin untersucht werden: Arcus lipoides, Sehnenxanthome (v. a. Achillessehnen, Fingerstrecksehnen), planare Xanthome (z. B. gluteal, Ellenbogen, Kniekehlen) und auch (nicht pathognomonische) Xanthelasmata. Die Diagnose der FH kann klinisch z. B. mit Hilfe der Dutch-Lipid-Clinic-Network-Kriterien gestellt werden [3], die genetische Diagnostik ist nicht zwingend, kann aber eine FH in den meisten Fällen unabhängig vom LDL-C-Wert aufdecken. Eine FH kann durch Mutationen auf den Genen, die für den LDL-Rezeptor (am häufigsten), für Apolipoprotein B und für Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9 (PCSK9) codieren, verursacht sein. Die Diagnostik sollte auch auf die selten vorkommende autosomal rezessive Hypercholesterinämie ausgedehnt werden [6]. Dabei ist zu beachten, dass in Deutschland das Gendiagnostik-Gesetz regelt, wer welche Diagnostik veranlassen darf [7]. Ein effektives Vorgehen stellt das Kaskadenscreening dar. Dabei werden die erstgradig Verwandten eines Indexpatienten, bei dem die Diagnose gesichert wurde, auf die gleiche Mutation hin untersucht. Dies wird für jeden neu identifizierten Betroffenen wiederum bei dessen erstgradig Verwandten durchgeführt. Dieses Vorgehen ist effektiver als ein Bevölkerungsscreening und auch kosteneffektiv, da die Mutation, nach der gesucht wird, bekannt ist [3, 8]. Allerdings gibt es auch die Konstellationen, dass die FH genetisch gesichert ist, LDL‑C aber nicht erhöht ist, oder dass (noch) keine Mutation gefunden wurde, LDL‑C aber sehr hoch ist und klinisch eine FH vorliegt. Im ersten Fall wird ein eher abwartendes Verhalten mit Kontrolluntersuchungen empfohlen, im zweiten Fall die Therapie [3]. Außerdem müssen natürlich auch alle anderen kardiovaskulären Risikofaktoren dokumentiert werden, um das Gesamtrisikoprofil zu erfassen. In Bezug auf den Fettstoffwechsel gehören neben der Messung von LDL‑C die Bestimmung von High-Density-Lipoprotein(HDL)-Cholesterin, Triglyzeriden und optimalerweise auch Lipoprotein(a) als unabhängigem zusätzlichen Risikofaktor [9] dazu. Die Diagnostik sollte auch apparative Untersuchungen umfassen, um frühe Veränderungen erfassen und im Verlauf beurteilen zu können. Es bieten sich etablierte nichtinvasive Methoden wie z. B. die Echokardiographie und Duplexsonographie der Carotiden an. Bei der Echokardiographie sollte insbesondere die Aortenklappe beschrieben werden, da bikuspide Klappen früher sklerosieren können [3, 8]. Auch die Anamnese der Lebensstilfaktoren (Essen und Trinken, Bewegung und Sport, Nikotinkonsum) ist elementar, um das Gesamtrisiko erfassen und die Therapie individuell gestalten zu können.
Für die Diagnostik und Therapie der hoFH gibt es ein aktuelles Konsensuspapier der European Atherosclerosis Society (EAS) [10]. Wir haben wichtige Aspekte und Ergänzungen für den deutschsprachigen Raum zusammengefasst [11, 12]. Beispielsweise weist ein LDL-C ≥ 400 mg/dl (10 mmol/l) auf eine hoFH hin; sekundäre Ursachen, wie eine Hypothyreose, müssen ausgeschlossen und Differenzialdiagnosen, wie eine Sitosterolämie, bedacht werden. Die Therapie sollte sofort bei Diagnosestellung begonnen und es sollten alle zur Verfügung stehenden Präparate eingesetzt werden, um den individuellen Zielwert möglichst gut zu erreichen.
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LDL-C-Zielwert
Die Leitlinie der European Society of Cardiology (ESC) und der EAS [8] gibt für die FH die Zielwerte entsprechend dem sehr hohen oder hohen Risiko vor. Bei FH ohne einen weiteren schwerwiegenden Risikofaktor ist der Zielwert für LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l). Wenn bei FH ein weiterer schwerwiegender Risikofaktor vorliegt oder wenn eine kardiovaskuläre Krankheit bekannt ist, liegt der Zielwert bei < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l). Für beide Gruppen gilt, dass LDL‑C außerdem um mindestens 50 % gesenkt werden sollte. Dies ist insbesondere bei Personen relevant, deren LDL‑C nicht massiv erhöht ist. Es sei betont, dass das Risiko bei FH grundsätzlich so hoch ist, dass kein Risikorechner (SCORE) angewendet werden darf. Für Kinder und Jugendliche mit hoFH ohne kardiovaskuläre Manifestation liegt der Zielwert für LDL‑C bei < 115 mg/dl (< 3 mmol/l) [10].
Therapie
Da hohe und sehr hohe LDL-C-Spiegel keine Beschwerden verursachen, kann es schwierig sein, den Betroffenen und ihren Familien die Relevanz einer FH zu vermitteln. Die Erklärung der „lifetime exposure“, dass man bei FH also dem hohen LDL‑C von Geburt an ausgesetzt ist, und der daraus folgenden Gefahr einer frühen Atherosklerose und früher kardiovaskulärer Ereignisse [3] sollte wiederholt erfolgen. Dass ein lange bestehender Risikofaktor eher zu einer Nebenwirkung im Sinne von Arterienverkalkung führt als ein kurzzeitig vorliegender Risikofaktor, ist in der Regel gut verständlich. Die Kenntnis der zugrundeliegenden Mutation kann die Behandlungsbereitschaft und die Adhärenz erhöhen. Dies muss aber im Einzelfall besprochen und abgewogen werden. Grundsätzlich muss immer wieder betont werden, dass die FH zwar eine ernstzunehmende genetische Veranlagung ist, sie aber sehr gut bekannt und in der Regel sehr gut behandelbar ist [13], sodass Betroffene positiv und aktiv damit umgehen können. Seit der Einführung der Statine ist die kardial bedingte Mortalität bei den 20- bis 39-Jährigen deutlich gesunken und bei Patienten, die frühzeitig und gut therapiert werden, kann die Ereignisrate auf die nicht Betroffener gesenkt werden [1, 14, 15] Auch auf andere Aspekte, die das Risiko erhöhen, wie chronisch entzündliche Krankheiten, Adipositas, psychosozialen Stress oder Depression, sollte geachtet werden [8].
Lebensstil
Die Grundlage der Therapie ist immer ein gesunder Lebensstil [8]. Entscheidend ist die konsequente lebenslange Nikotinabstinenz. Regelmäßige körperliche Bewegung und an die Gesundheit angepasster Sport sollten schon früh in den Alltag eingebaut werden. Bei der Ernährungsberatung sollte der Fokus auf eine ausreichende, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung mit weniger gesättigten Fettsäuren und reichlich Ballaststoffen gelegt werden. Auch die Getränkeauswahl ist entscheidend, da Alkohol und süße Getränke kalorienreich sind, die Triglyzeride erhöhen können und die Gewichtszunahme begünstigen somit das Gesamtrisiko erhöhen.
Medikamente
Die medikamentöse Therapie soll möglichst früh begonnen werden. Hierfür stehen mehrere Substanzklassen zur Verfügung.
Statine
Den höchsten Stellenwert zur Senkung von LDL‑C haben die Statine [8]. Seit der Einführung der Statine ist die Inzidenz für kardiovaskuläre Ereignisse in der Primärprävention wie in der Sekundärprävention deutlich zurückgegangen [16]. Es stehen mehrere generische Statine zur Verfügung. An erster Stelle soll bei der Patientenversorgung analog zu den neueren Studien ein hochpotentes Statin, also Atorvastatin oder Rosuvastatin, eingesetzt werden. Beide Präparate sind außerdem besonders gut verträglich und haben ein geringes Interaktionspotenzial. Abhängig von der individuellen Konstellation sollte mit den Betroffenen entschieden werden, ob die Therapie mit der maximalen Dosis, wie im EAS-Konsensus-Papier empfohlen [8], oder niedrigdosiert begonnen wird. In beiden Fällen wird dann anhand der kurzfristig zu erhebenden Verlaufswerte die Dosis erhöht und/oder mit einer anderen Substanz kombiniert, um den individuellen Zielwert möglichst rasch zu erreichen.
Ezetimib
An zweiter Stelle steht Ezetimib [8], das in der Regel in Kombination mit einem Statin eingesetzt wird und sehr gut verträglich ist. Auch die Monotherapie ist möglich, wenn Statine nicht gut vertragen werden. Schon lange ist bekannt, dass mit der Kombination eine bessere Senkung von LDL‑C und der Ereignisrate erreicht wird [17]. Je höher das Ausgangsrisiko ist, z. B. bei Diabetes mellitus, peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK), Niereninsuffizienz oder bei alten Patienten, desto ausgeprägter ist der klinische Nutzen [18].
Diese Stufentherapie kann in Absprache mit den Betroffenen erfolgen, wenn noch keine kardiovaskuläre Manifestation bekannt ist. Insbesondere, wenn ein kardiovaskuläres Ereignis aufgetreten ist, sollte die Therapie initial mit der Kombinationstherapie erfolgen. Wir wissen, dass die Zeit, die durch die sukzessive Anpassung der Medikation benötigt wird, verlorene Zeit ist. In dieser Zeit ist die Atherosklerose progredient und auch eine spätere suffiziente Kombinationstherapie kann den entstandenen Schaden nicht wettmachen. In den Studiengruppen, bei denen die Therapie umgehend suffizient erfolgt ist und auch fortgeführt wird, treten auch langfristig weniger Ereignisse auf [19, 20].
Bempedoinsäure
Bempedoinsäure ist das dritte orale Präparat und hemmt die ATP-Citrat-Lyase in der Leber, wodurch die Cholesterinsynthese reduziert wird. Da Bempedoinsäure ein Prodrug ist, das nur in der Leber in das aktive Präparat umgewandelt wird, ist die Verträglichkeit in Bezug auf muskuläre Nebenwirkungen sehr gut. In einer Studie, in die auch wenige Teilnehmer mit heFH eingeschlossen waren, wurde LDL‑C bis zu 16,5 % gesenkt [21]. Bei der Endpunktstudie konnte neben der Senkung von LDL‑C auch die Reduktion kardiovaskulärer Endpunkte gezeigt werden [22].
Bempedoinsäure wird zumeist zu der Therapie mit Statin und Ezetimib hinzugenommen, kann aber abhängig von den jeweiligen Verträglichkeiten und dem Effekt auf LDL‑C nur mit Ezetimib oder auch als Monotherapie gegeben werden.
PCSK9-Inhibitoren
PCSK9-Inhibitoren kommen zum Einsatz, wenn bei sehr hohem Risiko der Zielwert mit der maximal möglichen oralen Therapie nicht erreicht ist [8]. Für die beiden monoklonalen Antikörper Evolocumab und Alirocumab liegen Endpunktstudien vor, die neben der signifikanten Senkung von LDL‑C und der hervorragenden Verträglichkeit auch zeigen, dass die Ereignisreduktion umso ausgeprägter ist, je weiter LDL‑C gesenkt wird [23, 24]. Die Endpunktstudie mit der small interfering (si)-RNA Inclisiran läuft noch. Alle Phase III-Studien zeigen neben der signifikanten Senkung von LDL‑C auch eine sehr gute Verträglichkeit [25].
In Deutschland muss die Verordnungseinschränkung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) beachtet werden [26]. Die Präparate können bei zwei Gruppen eingesetzt werden, wenn der Zielwert trotz maximal möglicher Therapie (Statin plus Ezetimib plus Bempedoinsäure) nicht erreicht ist.
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Bei heFH unter Berücksichtigung des „Gesamtrisikos familiärer Belastung“ in der Primärprävention
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Bei heFH, nichtfamiliärer Hypercholesterinämie und kombinierter Dyslipidämie soll die maximal mögliche orale Therapie „grundsätzlich“ über 12 Monate dokumentiert sein, wovon also im Einzelfall bei schwerem Verlauf abgewichen werden kann. Zusätzlich müssen immer eine kardiovaskuläre Krankheit und immer ein weiterer Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse vorliegen.
Evolocumab ist auch bei hoFH zugelassen und kann bei unzureichenden Effekt nach drei Monaten auch in der doppelten Dosierung verordnet werden.
Lomitapid
Lomitapid ist nur bei hoFH gelassen. Der Inhibitor des mikrosomalen Transferproteins (MTP) reduziert die Produktion von Chylomikronen im Darm und von Very-Low-Density-Lipoproteinen (VLDL) in der Leber, so dass weniger LDL‑C gebildet wird. Da dieser Mechanismus unabhängig vom LDL-Rezeptor ist, kann LDL‑C auch bei hoFH effektiv und in Einzelfällen um bis zu 90 % gesenkt werden. Bei vielen Patienten kann der Zielwert für LDL‑C erreicht und die Lipoprotein-Apherese beendet werden [27, 28]. Da der G‑BA die hoFH formal nicht als seltene Krankheit ansieht, können nur sehr wenige Patienten mit hoFH, deren Krankenkasse die Kosten nach Beantragung übernehmen, in Deutschland mit Lomitapid behandelt werden.
Evinacumab
Auch Evinacumab ist nur bei hoFH zugelassen und die Therapie muss bei den Krankenkassen beantragt werden. Dieser monoklonaler Antikörper bindet an Angiopoetin-ähnliches Protein 3 (ANGPTL3), wodurch die Inhibition der Lipasen reduziert und LDL‑C rezeptorunabhängig gesenkt wird. Evinacumab ist ab sechs Monaten zugelassen, ist sehr gut verträglich und senkt LDL‑C um durchschnittlich 50 %, sodass in Einzelfällen die Lipoprotein-Apherese beendet werden kann oder nicht begonnen werden muss [29, 30].
Lipoprotein-Apherese
Wenn der Ausgangs-LDL-Wert sehr hoch ist, sodass mit allen zur Verfügung stehenden Medikamenten in Kombination – inklusive getaped und/oder Evinacumab – der Zielwert nicht erreicht werden kann, oder wenn die Medikamente nicht in der erforderlichen Dosis vertragen werden, kann die Lipoprotein-Apherese (LA) eingesetzt werden. Es stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, die LDL‑C und Lipoprotein(a), signifikant senken. In Deutschland ist die Indikationsstellung für die LA in einer Richtlinie festgelegt [31]. Es konnte gezeigt werden, dass bei heterozygoter FH die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität durch die regelmäßige LA deutlich gesenkt wurde [32].
Fazit für die Praxis
Die genetischen und epidemiologischen Daten wie die Studiendaten weisen in die gleiche Richtung:
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Je niedriger Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) ist + je früher + je länger LDL‑C niedrig liegt, umso besser für die kardiovaskuläre Gesundheit.
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Bei ausgeprägter Hypercholesterinämie, wie bei der familiären Hypercholesterinämie (FH), können durch die frühzeitige Diagnostik und Therapie die Morbidität und Mortalität gesenkt werden. Wenn neben der FH kein weiterer schwerwiegender Risikofaktor vorliegt, soll bei Erwachsenen LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) gesenkt werden, bei einem schwerwiegenden Risikofaktor oder manifester kardiovaskuläre Krankheit < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l); zusätzlich soll die Senkung mindestens 50 % betragen. Bei Kindern und Jugendlichen soll der Wert auf < 115 mg/dl (< 3 mmol/l) gesenkt werden.
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Ein günstiger Lebensstil als Basis der Therapie hat einen positiven Effekt, aber Medikamente und ggf. die Lipoprotein-Apherese sind bei einer FH immer ab der Diagnosestellung indiziert. Erfreulicherweise können wir mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Therapien endlich auch bei der homozygoten FH (hoFH), der schwerwiegendsten und gefährlichsten Ausprägung der Hypercholesterinämie, LDL‑C senken und die kardiovaskuläre Gesundheit länger erhalten.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
A. Vogt gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
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