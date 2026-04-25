PCSK9

Die Diagnosestellung ist in der Regel einfach, da LDL‑C meist erhöht ist. Wenn LDL‑C hoch ist, mindesten ab einem Wert von 190 mg/dl (4,9 mmol/l), sollte umgehend gehandelt werden. Da die Schwankungsbreite der LDL-C-Werte bei FH-Betroffenen deutlich größer ist als bei nicht Betroffenen, kann man sich bei niedriger liegenden Werten nicht in Sicherheit wiegen []. Eine FH kann auch bei einem unverdächtig erscheinenden Wert vorliegen, weshalb eine breitere Diagnostik erforderlich ist. In Deutschland existiert kein Screeningprojekt oder Präventionsansatz, der uns das Vorgehen erleichtern würde. Sinnvoll wäre die Diagnostik im frühen Kindesalter bei der U9, da nahezu alle Kinder bei dieser Untersuchung gesehen werden und der gemessene Wert sehr verlässlich ist. Ob die Änderung des Check-up 35 [] diese schlechte Situation verbessert, muss abgewartet werden. Zumindest kann ab dem 18. Lebensjahr einmal und ab dem 35. Lebensjahr alle drei Jahre der Lipidstatus (Gesamtcholesterin, LDL‑C, HDL-Cholesterin, Triglyzeride) bestimmt werden. Diese Werte sind wegweisend. Zusätzlich ist die Familienanamnese für kardiovaskuläre Ereignisse aufschlussreich und sollte detailliert erhoben werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Eltern von Kindern oder jungen Erwachsener im Hinblick auf kardiovaskuläre Krankheiten auch noch jung sind und dass deswegen auch nach kardiovaskulären Ereignissen der Großeltern gefragt werden muss. Bei der körperlichen Untersuchung muss auf folgende äußere Zeichen hin untersucht werden: Arcus lipoides, Sehnenxanthome (v. a. Achillessehnen, Fingerstrecksehnen), planare Xanthome (z. B. gluteal, Ellenbogen, Kniekehlen) und auch (nicht pathognomonische) Xanthelasmata. Die Diagnose der FH kann klinisch z. B. mit Hilfe der Dutch-Lipid-Clinic-Network-Kriterien gestellt werden [], die genetische Diagnostik ist nicht zwingend, kann aber eine FH in den meisten Fällen unabhängig vom LDL-C-Wert aufdecken. Eine FH kann durch Mutationen auf den Genen, die für den LDL-Rezeptor (am häufigsten), für Apolipoprotein B und für Proproteinkonvertase Subtilisin/Kexin Typ 9 () codieren, verursacht sein. Die Diagnostik sollte auch auf die selten vorkommende autosomal rezessive Hypercholesterinämie ausgedehnt werden []. Dabei ist zu beachten, dass in Deutschland das Gendiagnostik-Gesetz regelt, wer welche Diagnostik veranlassen darf []. Ein effektives Vorgehen stellt das Kaskadenscreening dar. Dabei werden die erstgradig Verwandten eines Indexpatienten, bei dem die Diagnose gesichert wurde, auf die gleiche Mutation hin untersucht. Dies wird für jeden neu identifizierten Betroffenen wiederum bei dessen erstgradig Verwandten durchgeführt. Dieses Vorgehen ist effektiver als ein Bevölkerungsscreening und auch kosteneffektiv, da die Mutation, nach der gesucht wird, bekannt ist []. Allerdings gibt es auch die Konstellationen, dass die FH genetisch gesichert ist, LDL‑C aber nicht erhöht ist, oder dass (noch) keine Mutation gefunden wurde, LDL‑C aber sehr hoch ist und klinisch eine FH vorliegt. Im ersten Fall wird ein eher abwartendes Verhalten mit Kontrolluntersuchungen empfohlen, im zweiten Fall die Therapie []. Außerdem müssen natürlich auch alle anderen kardiovaskulären Risikofaktoren dokumentiert werden, um das Gesamtrisikoprofil zu erfassen. In Bezug auf den Fettstoffwechsel gehören neben der Messung von LDL‑C die Bestimmung von High-Density-Lipoprotein(HDL)-Cholesterin, Triglyzeriden und optimalerweise auch Lipoprotein(a) als unabhängigem zusätzlichen Risikofaktor [] dazu. Die Diagnostik sollte auch apparative Untersuchungen umfassen, um frühe Veränderungen erfassen und im Verlauf beurteilen zu können. Es bieten sich etablierte nichtinvasive Methoden wie z. B. die Echokardiographie und Duplexsonographie der Carotiden an. Bei der Echokardiographie sollte insbesondere die Aortenklappe beschrieben werden, da bikuspide Klappen früher sklerosieren können []. Auch die Anamnese der Lebensstilfaktoren (Essen und Trinken, Bewegung und Sport, Nikotinkonsum) ist elementar, um das Gesamtrisiko erfassen und die Therapie individuell gestalten zu können.