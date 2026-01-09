Fallvorstellung: ureterokolische Fistel nach laparoskopischer roboterassistierter Nierenteilresektion

Die ureterokolische Fistel ist eine seltene Erkrankung, die durch eine abnorme Verbindung zwischen dem Harnleiter und dem Dickdarm gekennzeichnet ist. Sie kann nach operativen Eingriffen, Traumata oder Infekten auftreten. Das Management dieser Erkrankung ist komplex. In diesem Artikel stellen wir einen Fall einer ureterokolischen Fistel bei einer 73-jährigen Patientin vor und beschreiben die klinische Präsentation, die Diagnose und die Behandlung.