Fallreport: laparoskopisch-roboterassistierte Ureterolyse und Nierenbeckenplastik bei einer jungen Patientin mit retrokavalem Ureter

Ein retrokavaler Ureter (RCU) ist eine seltene, angeborene, meist rechtsseitig auftretende Anomalie, wobei der Ureter dorsal der V. cava inferior (VCI) verläuft. Hinweisend sind Flankenschmerzen oder Sekundärfolgen, wie Nephrolithiasis und rezidivierende Harnwegsinfekte, jedoch können Patienten auch vollständig asymptomatisch sein. Diagnostisch ist in der Regel die Bildgebung mittels Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) in der urografischen Phase. Die definitive Therapie erfolgt durch einen operativen Eingriff, der eine Ureterolyse zur Freilegung des Harnleiters und eine anschliessende Reanastomose anterior zur VCI beinhaltet.

In unserer Fallbeschreibung berichten wir von einer 30-jährigen Patientin mit Zustand nach offener Nierenbeckenplastik als Kind. Im Erwachsenenalter folgten mehrere notfallmässige Vorstellungen und urologische Kontrollen, wobei initial von einem Rezidiv ausgegangen und, bei oligosymptomatischer Patientin ohne Hinweis auf Sekundärkomplikationen, ein exspektatives Prozedere festgelegt wurde. Aufgrund gehäufter Flankenschmerzen im Verlauf wurden weiterführende Abklärungen vorgenommen, sodass die korrekte Diagnose eines RCU gestellt werden konnte. Die Patientin wurde operativ in laparoskopischer, roboterassisterter Technik, mittels Ureterolyse und Nierenbeckenplastik anterior der VCI, behandelt und bereits 2 Tage postoperativ aus dem stationären Spitalaufenthalt entlassen. Seither besteht ein komplikationsloser, asymptomatischer Verlauf.