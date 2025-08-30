Die fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie (fESWT) ist eine physikalische Behandlungsmodalität aus dem systematischen Bereich der Mechanotherapie und wurde zunächst in der Medizin im Bereich der Urologie zur Zertrümmerung von Nierensteinen eingesetzt. Im Verlauf der letzten 30 Jahren wird die ESWT auch für muskuloskeletale Indikationen eingesetzt und ihr Indikationsspektrum weiterentwickelt. Die meisten Wirkungen der fESWT beruhen auf dem Phänomen der Mechanotransduktion, worüber physikalische Kräfte die Gewebephysiologie und Krankheiten beeinflussen und zur Geweberegeneration und -heilung durch Schmerzlinderung, Regulierung von Entzündungen (Immunmodulation) und Induktion der Neoangiogenese und von Stammzellaktivitäten (Migration, Homing, Differenzierung) führen können.

Im Bereich der physikalischen Medizin und Rehabilitation werden verschiedene physikalische Modalitäten zur Vorbeugung und Behandlung diverser Krankheiten und auch zur Rehabilitation eingesetzt. In der Regel stehen diese Modalitäten in Zusammenhang mit physikalischen Kräften und Energien wie mechanischen Kräften (Mechanotherapie), Wärme und Kälte (Thermotherapie), Elektrizität (Elektrotherapie), Licht (Phototherapie) sowie Bäder- und Klimareizen (Balneo- und Klimatherapie) und sind in der Lage, physikalische und biophysiologische Reaktionen im menschlichen Körper hervorzurufen. In den meisten Fällen werden sie wiederholt angewendet und sind dann in der Lage, adaptive und regenerative Veränderungen der Körperfunktionen zu bewirken.

Als regenerative Therapie hat die ESWT zahlreiche Vorteile. Die Methode ist wissenschaftlich fundiert, zeigt eine hohe klinische Effektivität und letztlich auch Effizienz, womit sie im Moment wohl an der Spitze der regenerativen physikalischen Therapiemöglichkeiten einzuordnen ist.

Effekte der ESWT

analgesierende Immediatwirkungen , welche bei den meisten Patient:innen bereits zu einer ersten Entlastung führen. Der bestimmende Wirkmechanismus der ESWT ist die Mechanotransduktion . Diese führt u. a. zur Freisetzung von Wachstumsfaktoren, zur regenerativen Bildung und zum Einwachsen von Blutgefäßen (Wirkungen auf die Angiogenese und auf die Mikrovaskularisation), zu proliferativen Wirkungen mit der Neubildung autochthonen Gewebes sowie zu Effekten auf das Migrationsverhalten und die Differenzierungsfähigkeit von Stammzellen (Migration, Homing, Differenzierung in gewebstypische Zellen). Dadurch hat die ESWT analgetische, antiinflammatorische und immunologische sowie (zyto)proliferative und regenerative Effekte (Tab. 1 Schmerzreduktion Entzündungshemmung Angiogenese Zellproliferation Reparation Regeneration Funktionsverbesserung Die ESWT hat zunächst, welche bei den meisten Patient:innen bereits zu einer ersten Entlastung führen. Der bestimmende Wirkmechanismus der ESWT ist die. Diese führt u. a. zur Freisetzung von Wachstumsfaktoren, zur regenerativen Bildung und zum Einwachsen von Blutgefäßen (Wirkungen auf die Angiogenese und auf die Mikrovaskularisation), zu proliferativen Wirkungen mit der Neubildung autochthonen Gewebes sowie zu Effekten auf das Migrationsverhalten und die Differenzierungsfähigkeit von Stammzellen (Migration, Homing, Differenzierung in gewebstypische Zellen). Dadurch hat die ESWT analgetische, antiinflammatorische und immunologische sowie (zyto)proliferative und regenerative Effekte (Tab.).

Mechanismen , die den Effekten der ESWT am muskuloskeletalen System zugrunde liegen, werden seit Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts intensiv beforscht (Tab. 2 Einfluss auf Schmerzmediatoren Einfluss auf Entzündungsmediatoren Einfluss auf chronische Entzündungsprozesse Auflösung von Kalkdepots bzw. Wirkung auf kalzifizierte/-ende Fibroblasten Einfluss auf die Kollagenproduktion Einfluss auf die Vaskularisation Einfluss auf regenerative und reparative Systeme Wirkung auf die Triggerpunkte Biophysikalische extrazellulär-zelluläre Mechanotransduktion: Übertragung über das Zytoskelett in den Kern und Regulation der Genexpression mit relevanten biologischen Effekten wie u. a.: – Stimulation regenerativer Prozesse in Haut, Sehnen, umgebendem Gewebe und Knochen – Stammzell-Migration, -Homing und -Differenzierung in gewebstypische Zellen Die genauen, die den Effekten der ESWT am muskuloskeletalen System zugrunde liegen, werden seit Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts intensiv beforscht (Tab.).

Methodisch wird die eigentliche fokussierte extrakorporale Stoßwellentherapie (fESWT) von der sog. radialen Technik (präziser als Druckwellentherapie bezeichnet) unterschieden.

Indikationsspektrum der ESWT konnte in den letzten Jahrzehnten durch die Bemühungen der DIGEST (Deutschsprachige Internationale Gesellschaft für Extrakorporale Stoßwellentherapie) und ISMST (International Society for Medical Shockwave Treatment) enorm erweitert werden. Es besteht eine exzellente wissenschaftliche Evidenz für die Effektivität der ESWT sowie etablierte und publizierte Standards für die State-of-the-Art-Anwendung. Es gibt das Angebot einer hochwertigen, qualifizierten Ausbildung und Zertifizierung zum Thema Stoßwellentherapie (siehe Webpages von DIGEST: https://​digest-ev.​de/​index.​php https://​shockwavetherapy​.​org/​ ). Daskonnte in den letzten Jahrzehnten durch die Bemühungen der DIGEST (Deutschsprachige Internationale Gesellschaft für Extrakorporale Stoßwellentherapie) und ISMST (International Society for Medical Shockwave Treatment) enorm erweitert werden. Es besteht eine exzellente wissenschaftliche Evidenz für die Effektivität der ESWT sowie etablierte und publizierte Standards für die State-of-the-Art-Anwendung. Es gibt das Angebot einer hochwertigen, qualifizierten Ausbildung und Zertifizierung zum Thema Stoßwellentherapie (siehe Webpages von DIGEST:und ISMST >

Am Bewegungs- und Stützapparat sowie am Binde- und Stützgewebe kann die ESWT bei Lege-artis-Ausführung verändertes Gewebe in wenigen Sitzungen effektiv regenerativ und reparativ verändern. Die wesentlichen Indikationen der ESWT umfassen hier u. a. schlecht heilende Frakturen bzw. Pseudoarthrosen sowie schlecht heilende Wunden bzw. chronische Wunden. Weitere Anwendungsgebiete sind Fersensporn und Fasciitis plantaris, Tendinopathien mit und ohne Verkalkungen (wie z. B. an der Schulter als Periarthropathia calcarea), die Achillodynie, die radiale und ulnare Epikondylitis, also Tennisellenbogen und Golferarm, das Patellaspitzensyndrom oder Jumper’s knee, Sehnen- und Schleimbeutelentzündungen am Hüftgelenk bzw. Greater Trochanteric Pain Syndrome und Adduktorensyndrom sowie Muskelläsionen wie Muskeleinrisse ohne Kontinuitätsunterbrechung, das Pes-anserinus-Syndrom, das Peronealsehnensyndrom, die Trigger-Finger, Arthrosen, Osteoporose, Polyneuropathie, Lymphödem etc.

Standardindikationen bezeichneten, in der klinischen Routine am längsten und am häufigsten angegangenen Pathologien, sind in Tab. 3 Tendinopathien Plantare Fasciitis mit oder ohne Fersensporn Achillodynien Radiale Epikondylopathie („Tennisellbogen“) Tendinosis calcarea der Schulter („Kalkschulter“) Patellaspitzensyndrom („Jumper’s knee“) Bursitis trochanterica, Greater trochanteric pain syndrom (GTPS) Knochenpathologien Verzögerte und nichtheilende Knochenbrüche (Pseudoarthrosen) Ermüdungsbrüche, Stressfrakturen Frühe Stadien der avaskulären Knochennekrose Frühe Stadien der Osteochondritis dissecans (OD) nach Wachstumsabschluss Pathologien der Haut Wundheilungsstörungen unterschiedlicher Genese Verbrennungen (nicht zirkumferent) Die Anwendung der ESWT an Triggerpunkten, als sog. Triggerpunkt-Therapie, ist eine weitere effektive Option. Die alsbezeichneten, in der klinischen Routine am längsten und am häufigsten angegangenen Pathologien, sind in Tab.zu finden.

allgemein anerkannten Indikationen, die in Tab. 4 Tendinopathien Tendinopathien der Rotatorenmanschette ohne Verkalkungen Ulnare Epikondylopathien („Golferarm“) Adduktoren-Syndrom Pes-anserinus-Syndrom Peronealsehnensyndrom Schienbeinkantensyndrom Tendinopathie der Tibialis-anterior-Sehne Tendinopathie der Tibialis-posterior-Sehne Tendinopathie der Flexor-hallucis-longus-Sehne Pathologie der Muskulatur Myofasziales Syndrom Verletzung ohne Kontinuitätsunterbrechung Knochenpathologien Knochenmarködem unterschiedlicher Genese Morbus Osgood Schlatter Frühe Stadien der Osteochondrosis dissecans (OD) vor Wachstumsabschluss Neben den erwähnten, breit akzeptierten Standardindikationen gibt es per definitionem die sog.die in Tab.aufgelistet sind.

Expert:innenindikationen (Ausnahmeindikationen) sollten in erster Linie auf Kolleg:innen mit hoher Expertise auf dem Gebiet der ESWT sowie der entsprechenden Indikationen beschränkt bleiben. Diese sind in Tab. 5 Spastizität unterschiedlicher Genese Frühe Stadien der Arthrose Polyneuropathie unterschiedlicher Genese Karpaltunnelsyndrom (CTS) Frühstadien der Dupuytren-Kontraktur Morbus Ledderhose Tendovaginitis stenosans de Quervain Schnellender Finger Lymphödem sollten in erster Linie auf Kolleg:innen mit hoher Expertise auf dem Gebiet der ESWT sowie der entsprechenden Indikationen beschränkt bleiben. Diese sind in Tab.aufgelistet.

6 Ischämischer Herzmuskel (extrakorporal/endokorporal) Periphere und zentrale Nervenläsionen Pathologien des Rückenmarks und des Gehirns Kalzinose der Haut Pathologien des Kiefers und Zahnhalteapparats Experimentelle Anwendungen stellen interessante Optionen für mögliche zukünftige Therapieansätze mit der ESWT dar, deren Effekte noch wissenschaftlich untersucht werden. Eine entsprechende Auflistung der experimentellen Anwendungen ist in Tab.zu finden.

7 Radiale Technik und fokussierte Technik mit niedriger Energie (fokussiert und defokussiert) Fokussierte Technik mit hoher Energie Schwangerschaft (relative Kontraindikation) Hirngewebe/ZNS im Fokus Maligner Tumor im Fokus (nicht die Tumorerkrankung an sich) Wirbelkörper, Schädelknochen und Rippen Lungengewebe im Fokus Maligner Tumor im Fokus (nicht die Tumorerkrankung an sich) Offene Wachstumsfugen im Fokus (nicht das Kindesalter an sich) Erhebliche Gerinnungsstörung Schwangerschaft (relative Kontraindikation) Die Kontraindikationen der ESWT sind überschaubar, unterscheiden sich für die fESWT und die radiale Technik und sind in Tab.zusammengefasst.

Die Applikation der ESWT ist zwar einfach, setzt aber medizinische Kompetenz, d. h. entsprechende Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen voraus. Aus Sicht des Verfassers kann die ESWT damit sicher und effektiv eingesetzt werden. Das seitens der DIGEST und ISMST empfohlene Procedere ist entsprechend einzuhalten. So werden im Rahmen der Applikation der ESWT im Bereich des Weich- und Stützgewebes, wie u. a. bei Tendinopathien, Bursitiden, Wundheilungsstörungen etc., keine analgetisierenden Maßnahmen gesetzt. Das diagnostische Standardprocedere vor ESWT umfasst die gezielte Anamnese und klinische Untersuchung sowie (bei Bedarf) die Bildgebung und evtl. neurologische und/oder labordiagnostische Tests. Die therapeutische ESWT-Applikation sollte ausschließlich durch kompetente und qualifizierte, zertifizierte Anwender:innen erfolgen.

Therapeutische ESWT-Applikation ausschließlich durch qualifizierte, zertifizierte Anwender:innen

Nach Abschluss der ESWT kommen eventuell Kühlung und Analgetika sowie jedenfalls regelmäßige Dehnungsübungen zum Einsatz. Letztere werden demonstriert, und ein entsprechendes Merkblatt wird mitgegeben. Weiters sind die Patient:innen darauf hinzuweisen, dass für etwa 4 bis 6 Wochen Überlastungen zu vermeiden sind.