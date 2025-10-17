Unsere Expert:innen

Ingo Schlager stammt aus Kärnten. Für sein Publizistik Studiums zog er nach Wien, wo er picken geblieben ist und heute mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Seine ersten journalistische Sporen verdiente er sich im Sport, später beackerte er verschiedene andere Themenbereiche, bis er schließlich bei der Medizin landete.

2006 kam er das erste Mal zu Springer und betreute die Magazine "ProMed " und "Psychopraxis". Nachdem er kurzfristig Springer verlassen hatte, um als Chef vom Dienst der Zeitschrift "Clinicum" zu fungieren, kehrte er 2010 zu Springer zurück, wo er die Chefredaktion des "Zahn Arzt" übernahm - die er auch heute noch innehat.