Unsere Expert:innen

Ingo Schlager

Kontakt

Adresse:

Prinz Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien, Österreich

Ingo Schlager stammt aus Kärnten. Für sein Publizistik Studiums zog er nach Wien, wo er picken geblieben ist und heute mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Seine ersten journalistische Sporen verdiente er sich im Sport, später beackerte er verschiedene andere Themenbereiche, bis er schließlich bei der Medizin landete.

2006 kam er das erste Mal zu Springer und betreute die Magazine "ProMed " und "Psychopraxis". Nachdem er kurzfristig Springer verlassen hatte, um als Chef vom Dienst der Zeitschrift "Clinicum" zu fungieren, kehrte er 2010 zu Springer zurück, wo er die Chefredaktion des "Zahn Arzt" übernahm - die er auch heute noch innehat.

Sein Credo: "Die Geschichte ist von Bedeutung, nicht der Journalist, der sie erzählt."

Raoul Mazhar

Kontakt

Adresse:

Prinz Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien, Österreich

Raoul Mazhar, gebürtiger Grazer mit Wiener Prägung – hat sich mittlerweile im niederösterreichischen Baden niedergelassen, wo er mit Frau und zwei Kindern lebt. Seine Laufbahn nahm während des Medizinstudiums eine bemerkenswerte Wendung: Nebenbei als Einsatzleiter einer Ärzteflugambulanz tätig, entdeckte er seine Leidenschaft beim Verfassen der Einsatzberichte. Die Diagnose war klar – hier lag seine Leidenschaft. Kurzerhand wechselte er 1999 das Metier und machte sich als Journalist für Fach- und Printmedien selbstständig.

2006 heuerte er als Redakteur bei der Ärzte Woche an, die er 2010 als Stv. Chefredakteur verließ um Chefredakteur des ärztemagazins zu werden. 2014 kehrte er zu Springer Nature zurück, um die Chefredaktion der Ärzte Woche zu übernehmen, die er bis heute leitet.

Sein Credo: Wissensvermittlung mit seriösem Augenzwinkern – eine Haltung, die seine Arbeit bis heute prägt und die beweist, dass Kompetenz und Charme durchaus Hand in Hand gehen können.

Martin Krenek-Burger

Kontakt

Adresse:

Prinz Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien, Österreich

Martin Krenek-Burger lebt in Wien und im Burgenland, wo er beruflich und privat (verheiratet, eine Tochter) verwurzelt ist. Seine Moderationsfreude brachte er 1997/98 erstmals über den Äther. Mit „Servus Burgenland“ eröffnete er die Privatradio-Ära im pannonischen Osten. Nach Lehrjahren bei Radio und APA folgte der Ruf des KURIER, der seine Lokalberichterstattung ausweitete. Dort erlernte er das Reporterhandwerk mit Bezirkstelefonbuch und Kuli von Grund auf neu. Für seine erste Geschichte, ein Interview mit Harald Serafin, durchquerte er am Erscheinungssonntag, auf der Suche nach einem Exemplar, das halbe Land, da die „stummen Verkäufer“ in den Dörfern schnell geleert waren.

2015 wurde er stellvertretender Chefredakteur der Ärzte Woche und baute ab 2020 die Podcast-Sparte „Hörgang“ auf.


Sein Credo: „A G’schicht is a G’schicht, wenn’s a G’schicht is. “


