Expert:innenempfehlungen zum freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken im Sterbeprozess

Ein interdisziplinäres Expert:innengremium hat vor Kurzem medizinethische Betrachtungen zum Thema „Verhungern und Verdursten am Lebensende unter besonderer Betrachtung des freiwilligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF)“ online auf SpringerLink publiziert. In diesem Übersichtsartikel fassen die Autor:innen die wichtigsten Punkte für die ANÄSTHESIE NACHRICHTEN zusammen.

Ernährungs-, und Flüssigkeitstherapie am Lebensende

Teil 1 des Papiers formuliert generelle Überlegungen zu Ernährungs-, und Flüssigkeitstherapie am Lebensende.

Menschen im Sterbeprozess werden mit teils nicht unerheblichen Mengen an Flüssigkeit künstlich ernährt (Magensonde/PEG-Sonde) und/oder erhalten eine höhervolumige, intravenöse Ernährungs‑/Flüssigkeitstherapie. Dies wird meist dadurch begründet, dass man ja „niemanden verhungern und verdursten lassen dürfe“ . Obwohl prinzipiell richtig, muss die Ernährungs-, und Flüssigkeitstherapie vor allem für die terminale Phase des Lebens differenziert betrachtet werden, um das unbeabsichtigte Zufügen von vermeidbarem Leid zu verhindern.

„Ein Mensch stirbt nicht, weil er nichts mehr isst oder trinkt, sondern ein Mensch isst oder trinkt nichts mehr, weil er/sie stirbt!“. Auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin nennt den zunehmenden „Verlust des Interesses an Nahrung und Flüssigkeit“ als einen Hinweis für den Beginn und auch Fortschritt des Sterbeprozesses [ 1 ]. Das Einstellen von Essen und Trinken ist Teil des natürlichen Sterbeprozesses, oder wie es die britische Ärztin und Begründerin der modernen Hospizbewegung Cicely Saunders formuliert hat:Auch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin nennt den zunehmendenals einen Hinweis für den Beginn und auch Fortschritt des Sterbeprozesses [].

Generell müssen wir einer Patient:in, die Hunger und Durst äußert, zu essen und zu trinken geben (Befriedigung eines menschlichen Grundbedürfnisses). Davon zu unterscheiden ist die medizinisch indizierte Ernährungs- und Flüssigkeitstherapie, die indiziert sein muss und ein klar definiertes Therapieziel hat: die Aufrechterhaltung der Körperhomöostase.

Strafrechtliche Konsequenzen können bei Verweigerung der Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit trotz medizinischer Indikation und gleichzeitig vorhandenem positivem Patient:innenwunsch relevant werden, oder wenn die Verabreichung von Nahrung und Flüssigkeit gegen den Willen einer entscheidungsfähigen Patient:in durchgeführt wird (= Zwangsernährung), wie dies in der Praxis wiederholt zum Beispiel bei fortgeschritten dementen Menschen (z. B. Ernährung mittels PEG-Sonde trotz ablehnender Mimik und Gestik) beobachtet werden kann.

Die letzte Phase des Lebens eines fortgeschritten kranken Menschen wird in drei unterschiedliche Zeitabschnitte gegliedert: Rehabilitations‑, Terminal- und Finalphase. In Letzterer ist die Aufrechterhaltung der Homöostase und der Leistungsfähigkeit kein medizinisches Therapieziel mehr. Wenn Patient:innen in dieser Phase eines natürlichen Sterbeprozesses eigentlich nichts mehr essen und trinken würden, kann die weitere Zufuhr von Ernährung/Flüssigkeit über Sonden oder intravenös angesichts des zunehmenden Multiorganversagens die Symptomlast im Sterbeprozess deutlich erhöhen: Bei einer fortschreitend verminderten kardialen Pumpleistung und bei zunehmendem Nierenversagen kann intravenös zugeführte Flüssigkeit zu einem Lungenödem mit vermehrter Atemnot sowie schmerzhaften peripheren Ödemen führen. Über Sonden zugeführte Ernährung in einen versagenden Magen-Darm-Trakt führt zu Völlegefühl, Übelkeit und Erbrechen mit Aspirationsgefahr, unter Umständen auch zu einem schmerzhaften Ileus.

2 ]. Das freiwillige, manchmal sogar bewusste Beenden der Nahrungsaufnahme in der Sterbephase gehört zum natürlichen Sterbeprozess, kann Ausdruck der Autonomie und Würde einer Patient:in sein [].

In der Sterbephase hat demnach die Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit (sowie auch die Gabe von Sauerstoff) kein Therapieziel mehr und ist kontraindiziert. Eine medizinisch notwendige Beendigung der Ernährungs-, und Flüssigkeitstherapie in der Sterbephase ist demnach kein „Verhungern und Verdursten-Lassen“, sondern das bewusste Stattgeben eines physiologischen Prozesses am Ende des Lebens mit dem Ziel, eine künstlich erzeugte Symptomlast durch nicht mehr indizierte Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit bei sterbenden Menschen zu vermeiden.