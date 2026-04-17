Existenzielles Grounding: Die Personale Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK)

Einleitung 2009 [1946]). Alfried Längle ( 2021 ) erweiterte das Konzept zu einer phänomenologisch-personalen Psychotherapie mit Betonung auf Emotionen. In den letzten Jahren rückte zunehmend die leibliche Dimension existenzieller Erfahrung in den Fokus. Am konsequentesten wurde diese Entwicklung im Konzept des Existenziellen Groundings ausgearbeitet (Angermayr 2017 , 2022 , 2025 a). Existenzielles Grounding versteht sich heute als leibfundierte Vorgehensweise innerhalb der Existenzanalyse und bildet die Grundlage der leibphänomenologischen Weiterbildung gleichen Namens. Sinnfindung ist in der Existenzanalyse als geistige Orientierung fest verankert. Diesen Ansatz prägte Viktor Frankl ([1946]). Alfried Längle () erweiterte das Konzept zu einer phänomenologisch-personalen Psychotherapie mit Betonung auf Emotionen. In den letzten Jahren rückte zunehmend die leibliche Dimension existenzieller Erfahrung in den Fokus. Am konsequentesten wurde diese Entwicklung im Konzept des Existenziellen Groundings ausgearbeitet (Angermayra). Existenzielles Grounding versteht sich heute als leibfundierte Vorgehensweise innerhalb der Existenzanalyse und bildet die Grundlage der leibphänomenologischen Weiterbildung gleichen Namens. Während frühere Arbeiten zum Existenziellen Grounding vor allem dessen phänomenologische Grundlagen und einzelne körperpsychotherapeutische Zugänge beschrieben haben, verfolgt der vorliegende Beitrag ein weiterführendes Ziel. Er entwickelt erstmals einen systematischen Prozessrahmen für die leibfundierte existenzanalytische Arbeit im psychotherapeutischen Dialog: die Personale Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK). Anzeige 2021 ) zur Seite gestellt. Die PEAK beschreibt fünf aufeinander bezogene Prozessphasen – vom Einstimmen in das leibliche Feld über die Wahrnehmung und dialogische Entfaltung impliziter Bedeutungen bis hin zur leiblich erfahrenen Orientierung und personalen Integration. Damit wird das präreflexive Wissen des „eingefleischten Selbst“ systematisch in den therapeutischen Prozess einbezogen. Mit der PEAK wird die existenzanalytische Sinn- und Entscheidungsfindung in eine leibphänomenologisch orientierte Prozessstruktur übersetzt und dem Modell der Personalen Existenzanalyse (Längle) zur Seite gestellt. Die PEAK beschreibt fünf aufeinander bezogene Prozessphasen – vom Einstimmen in das leibliche Feld über die Wahrnehmung und dialogische Entfaltung impliziter Bedeutungen bis hin zur leiblich erfahrenen Orientierung und personalen Integration. Damit wird das präreflexive Wissen des „eingefleischten Selbst“ systematisch in den therapeutischen Prozess einbezogen. Der Beitrag versteht sich daher weniger als erneute theoretische Darstellung des Existenziellen Groundings, sondern als methodische Präzisierung: Die PEAK beschreibt einen phänomenologisch offenen, zugleich strukturierten Prozessrahmen, der leibliches Gewahrsein, dialogische Exploration und personale Stellungnahme miteinander verbindet.

Anmerkung zur Begriffsverwendung Körper und Leib 2000 ). Der Leib erscheint in diesem Verständnis weder als bloßes Objekt der Wahrnehmung noch als rein inneres Subjekt. Vielmehr bildet er jene Zwischenstruktur, in der sich Person und Welt begegnen. In der leiblichen Resonanz wird die Situation nicht von außen betrachtet, sondern aus der verkörperten Perspektive des In-der-Welt-Seins erfahren. Die heuristische Verwendung des Begriffs „Körperleib“ zeigt in Anlehnung an den Begriff der Doppelperspektivität (Fuchs 2000 ) die enge Verbindung. Alfried Längles Begriff des „eingefleischten Selbst“ (Längle 2009 ) ergänzt dies existenzanalytisch und knüpft an Merleau-Pontys späte Werke an. Körper und Leib werden in der Phänomenologie und Anthropologie unterschieden: „Leib-sein“ steht für das subjektive Spüren, „Körper-haben“ für den Körper als objektives Objekt. Grounding nutzt diese Unterscheidung, indem durch Übungen das leibliche Erleben gestärkt wird. Der Leib ist dabei zentraler „Knotenpunkt lebendiger Bedeutungen“ (Fuchs). Der Leib erscheint in diesem Verständnis weder als bloßes Objekt der Wahrnehmung noch als rein inneres Subjekt. Vielmehr bildet er jene Zwischenstruktur, in der sich Person und Welt begegnen. In der leiblichen Resonanz wird die Situation nicht von außen betrachtet, sondern aus der verkörperten Perspektive des In-der-Welt-Seins erfahren. Die heuristische Verwendung des Begriffs „Körperleib“ zeigt in Anlehnung an den Begriff der Doppelperspektivität (Fuchs) die enge Verbindung. Alfried Längles Begriff des „eingefleischten Selbst“ (Längle) ergänzt dies existenzanalytisch und knüpft an Merleau-Pontys späte Werke an. Ontologischer und existenzieller Sinn Die Existenzanalyse unterscheidet zwischen ontologischem Sinn (z. B. dem Sinn des Lebens oder der Sinn des Universums) und existenziellem Sinn (persönlicher Lebenssinn). Während Psychotherapie keine Antworten auf metaphysische Fragen geben kann, sind individuelle existenzielle Sinnfragen wie „Was gibt meinem Leben Bedeutung?“ zentral für die Therapie. Viktor Frankl sieht Sinn im Verwirklichen von Werten, Alfried Längle betont die Rolle der Gefühle als Innenseite dieser Werte. Anzeige

Leiblichkeit als Resonanzraum existenziellen Sinns als gefühlter Bedeutung zu den Sachen selbst „die Forderung, auf diejenige Welterfahrung zurückzugehen, die jeder sprachlichen Artikulation und wissenschaftlicher Begriffsfixierung voraus liegt und ihre Voraussetzung bildet.“ (Zahavi 2007 , S. 38) Den Ort dieser Welterfahrung finden wir im körperleiblichen Erleben – dort, wo aus einem präreflexiven, vagen Hintergrundempfinden, Bedeutung entsteht. Sowohl Längle ( 2021 ) als auch Fuchs ( 2000 ) betonen, dass die „Dynamik des leiblichen Befindens im Prinzip bereits dialogischer Natur ist“ (Fuchs 2000 , S. 77). Auch Waldenfels ( 2000 ) spricht vom „leiblichen Responsorium“, das er als Antwortlichkeit versteht und als leiblich verankertes Grundverhältnis zur Welt sieht (Waldenfels 2000 , S. 372). Der körperpsychotherapeutische Zugang führt die Grundintention Alfried Längles konsequent weiter. Der Körperleib ist laut phänomenologischer Forschung der zentrale Ausgangspunkt, der Nullpunkt jeder Erfahrung, auch wenn er sich dabei oft entzieht. Nach Merleau-Ponty bedeutet Husserls Schlagwort:„die Forderung, auf diejenige Welterfahrung zurückzugehen, die jeder sprachlichen Artikulation und wissenschaftlicher Begriffsfixierung voraus liegt und ihre Voraussetzung bildet.“ (Zahavi, S. 38) Den Ort dieser Welterfahrung finden wir im körperleiblichen Erleben – dort, wo aus einem präreflexiven, vagen Hintergrundempfinden, Bedeutung entsteht. Sowohl Längle () als auch Fuchs () betonen, dass die „Dynamik des leiblichen Befindens im Prinzip bereits dialogischer Natur ist“ (Fuchs, S. 77). Auch Waldenfels () spricht vom „leiblichen Responsorium“, das er als Antwortlichkeit versteht und als leiblich verankertes Grundverhältnis zur Welt sieht (Waldenfels, S. 372). Der körperpsychotherapeutische Zugang führt die Grundintention Alfried Längles konsequent weiter. Der Körperleib steht in fortwährender Verbundenheit mit dem Ganzen der Situation. Er ist nicht Objekt, sondern die gelebte Dimension unseres In-der-Welt-Seins. In seinem präreflexiven Spüren – von Gendlin als Felt Sense beschrieben – ist die Ganzheit der Situation bereits implizit enthalten. Dieses implizite Sinnfeld geht dem sprachlichen Verstehen voraus und bildet dessen Voraussetzung. Sinn erscheint in diesem Verständnis nicht primär als kognitive Konstruktion, sondern als leiblich erfahrbare Stimmigkeit. Der Mensch spürt, was wesentlich ist, bevor er es begrifflich fassen kann. Damit wird Leiblichkeit zum epistemischen Zugang existenzieller Orientierung. Sinn beginnt präreflexiv – als leiblicher Eindruck.

Wesentliches zeigt sich in der leiblichen Resonanz.

Der Mensch spürt, was stimmig ist, bevor er es formulieren kann.

Die Sinnfrage muss den Leib adressieren, um nicht abstrakt zu bleiben.

Der Sinn einer Situation für menschliche Lebewesen emergiert aus dem körperleiblichen Erleben. Für den therapeutischen Prozess bedeutet das: Diese leibliche Fundierung von Sinn gewinnt besondere Bedeutung, wenn man berücksichtigt, dass Erfahrungen nicht nur erinnert, sondern im Leib selbst gespeichert werden.

Der Körper als sedimentierte Biografie – leibliche Geschichte und implizite Zeitlichkeit 2024 ). Fuchs ( 2009 ) beschreibt dieses Leibgedächtnis als eine vorreflexive Zeitform: Vergangenes bleibt nicht hinter uns zurück, sondern wirkt als gegenwärtige Möglichkeits- und Begrenzungsstruktur fort. Der Körper ist nicht nur Resonanzraum gegenwärtiger Erfahrung und lebensweltlicher Kontexte, sondern Träger einer gelebten Geschichte. In ihm sedimentieren sich frühere Lebens‑, Beziehungs- und Überlebenserfahrungen als leibliche Dispositionen, die das aktuelle Erleben strukturieren, oft ohne bewusst erinnert zu werden (Angermayr). Fuchs () beschreibt dieses Leibgedächtnis als eine vorreflexive Zeitform: Vergangenes bleibt nicht hinter uns zurück, sondern wirkt als gegenwärtige Möglichkeits- und Begrenzungsstruktur fort. 2009 , 2011 ) spricht treffend von eingefalteten Sinnimplikaten. Das eingefleischte Selbst ist nicht nur aktuell positionierend, sondern biografisch geformt und handelt aus dieser impliziten Geschichte heraus. Der Körper zeigt sich dabei in einer ursprünglichen Verschränkung von Subjekt- und Objektpol: als spürender Leib, der sich selbst und die Welt affektiv erschließt, und zugleich als seiender Körper, der in seinen Vollzügen sich fortwährend (re-)produziert und gestaltet. Haltungen, Atemmuster, Spannungsverteilungen und Bewegungsimpulse sind in diesem Sinn nicht bloß momentane Reaktionen, sondern verkörperte Antworten auf frühere Situationen. Sie entstanden in konkreten biografischen Kontexten als sinnvolle Anpassungen an das, was damals möglich, notwendig oder schützend war. Das Leibgedächtnis bewahrt diese Antworten nicht narrativ, sondern prozedural: als implizite Art, sich zur Welt zu verhalten. Fuchs () spricht treffend von eingefalteten Sinnimplikaten. Das eingefleischte Selbst ist nicht nur aktuell positionierend, sondern biografisch geformt und handelt aus dieser impliziten Geschichte heraus. Der Körper zeigt sich dabei in einer ursprünglichen Verschränkung von Subjekt- und Objektpol: als spürender Leib, der sich selbst und die Welt affektiv erschließt, und zugleich als seiender Körper, der in seinen Vollzügen sich fortwährend (re-)produziert und gestaltet. Für den therapeutischen Prozess bedeutet dies eine Verschiebung des Blicks: Leibliche Phänomene verweisen nicht nur auf das Hier-und-Jetzt, sondern auf verdichtete Erfahrungsgeschichte. Sinn zeigt sich zunächst als leibliche Evidenz – als Enge, Weite, Zug oder Widerstand –, die aus der zeitlichen Tiefe des gelebten Lebens hervorgeht. Gerade deshalb stellt sich die methodische Frage, wie dieser historisch sedimentierte Sinn im therapeutischen Prozess zugänglich werden kann, ohne ihn zu objektivieren oder vorschnell zu interpretieren.

Der PEAK-Prozess: ein leibfundierter Prozessrahmen der Existenzanalyse Die Personale Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK) beschreibt erstmals einen leibphänomenologisch orientierten Prozessrahmen innerhalb der Existenzanalyse, der das präreflexive Wissen des „eingefleischten Selbst“ systematisch in den psychotherapeutischen Dialog einbezieht. In fünf aufeinander bezogenen Prozessphasen verbindet die PEAK leibliches Gewahrsein, dialogische Exploration und personale Stellungnahme, um existenzielle Sinn- und Entscheidungsprozesse körperleiblich zugänglich zu machen. Anzeige Die PEAK konkretisiert damit das Konzept des Existenziellen Groundings als therapeutischen Mikroprozess innerhalb der Personalen Existenzanalyse. Während Grounding den leiblichen Zugang zum existenziellen Erleben beschreibt, stellt die PEAK eine prozessuale Struktur zur Verfügung, um dieses Erleben dialogisch zu erschließen und in personale Orientierung zu überführen. 2021 ; Kolbe und Dorra 2020 ): Dasein spüren – „Es gibt mich“ – zeigt sich im Kontakt mit Boden, Atem und Gewicht.

Lebendigkeit wahrnehmen – „Ich lebe“ – erscheint als Vitalimpuls und lebensweltliche Resonanz.

Eigensein zulassen – „Ich darf ich sein“ – entfaltet sich im Felt Sense.

Antwort geben – „Ich stelle mich dazu“ – zeigt sich in Bewegung, Richtung und Engagement. Existenzielles Grounding greift diese Herausforderung auf, indem es den Körperleib als Resonanz- und Antwortorgan existenzieller Fragestellungen ernst nimmt. Es baut auf dem Strukturmodell der Existenzanalyse auf und übersetzt die existenziellen Grundmotivationen in leiblich erfahrbare Daseinsthemen (Längle; Kolbe und Dorra): Diese Daseinsthemen werden im Leib gespürt, bevor sie reflektiert werden. Um diese leiblichen Prozesse auch im körperpsychotherapeutischen Dialog systematisch zu begleiten, wurde die Personale Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK) entwickelt. Prozessuale Voraussetzung: Präsenz & Resonanz 2008 , S. 31) gesprochen: „Der Körper ist die Situation.“ Für die therapeutische Haltung bedeutet dies, sich nicht erklärend oder steuernd vor das Erleben zu stellen, sondern präsent und empfangend im leiblichen Feld zu verweilen (Angermayr 2025). Aus dem impliziten Leibgedächtnis können dabei überraschende Themen auftauchen, die sich im Felt Sense als Resonanz zwischen innerem Erleben und Situation zeigen. Im leiblichen Gewahrsein entfaltet sich die implizite Ganzheit der Situation. Der Körper ist dabei nicht Beobachtungsobjekt, sondern Teil des Geschehens; mit Gendlin (Gendlin, zit. Wiltschko, S. 31) gesprochen: „Der Körperdie Situation.“ Für die therapeutische Haltung bedeutet dies, sich nicht erklärend oder steuernd vor das Erleben zu stellen, sondern präsent und empfangend im leiblichen Feld zu verweilen (Angermayr 2025). Aus dem impliziten Leibgedächtnis können dabei überraschende Themen auftauchen, die sich im Felt Sense als Resonanz zwischen innerem Erleben und Situation zeigen. Anzeige Resonanz ist in diesem Verständnis keine bloße Reaktion, sondern Ausdruck einer ursprünglichen, prä-intentionalen Bezogenheit von Person und Welt. In der Resonanz (Felt Sense) zeigen sich die prozessualen Verwebungen des Daseins, sowohl dyadischer Beziehungen als auch gesellschaftlicher und lebensweltlicher Ereignisse. Therapeutisches Verstehen entsteht hier nicht durch Deutung, sondern durch ein gemeinsames Aushalten, Verlangsamen und Ernstnehmen des leiblich Spürbaren. Indem Therapeut:in und Patient:in nah an den Phänomenen verweilen, ohne sie vorschnell einzuordnen, kann sich jenes Bedeutungsgefüge zeigen, das in der konkreten Situation Orientierung bietet. In diesem Prozess vollzieht sich eine existentielle Zustimmung: Sinnfindung bedeutet, dass leiblich Spürbare als gültige Grundlage personaler Stellungnahme anzuerkennen und sich aus dieser Resonanz heraus zum eigenen Leben zu verhalten. Um diese Haltung im therapeutischen Prozess verlässlich zu halten, wurde mit der Personalen Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK) ein strukturierter leibphänomenologischer Prozessrahmen entwickelt.

Die PEAK als leibfundierter Prozessrahmen Mit der PEAK wird erstmals ein strukturierter Prozessrahmen für die leibfundierte Arbeit innerhalb der Existenzanalyse formuliert. Sie ist ein phänomenologisch offener Prozess, der das implizite leibliche Wissen des eingefleischten Selbst zugänglich macht und in eine personale Stellungnahme überführt. Die fünf Phasen, die im Folgenden beschrieben werden, sind als Orientierungen zu verstehen, nicht als starre Schritte. PEAK 0: Einstimmen – Ankommen im leiblichen Feld Zu Beginn steht das Einstimmen . Patient:in und Therapeut:in kommen aus dem Alltagsmodus in einen gemeinsamen zwischenleiblichen Resonanzraum. Durch Erzählen, Verlangsamen und zwischenleibliches Einschwingen entsteht innere Präsenz. Setting, Thema und therapeutische Beziehung werden so weit geklärt, dass ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen entstehen kann. Erst dieser leiblich erfahrene Freiraum bildet die Voraussetzung für ein tragfähiges existenzielles Grounding. Anzeige PEAK 1: Wahrnehmen – Leibliche Resonanzen (Felt Sense) erfassen In der Phase des Wahrnehmens richtet sich die Aufmerksamkeit auf das, was sich im Körper im Zusammenhang mit dem Thema zeigt. Ohne Deutung oder Erklärung werden leibliche Resonanzen (Felt Sense) zugelassen: Atem, Spannung, Enge oder Weite, Impulse, Gefühle, Bilder oder atmosphärische Qualitäten. Auch schwierige Phänomene werden in Empfang genommen und als ein „Etwas“ gefasst. Damit wird auch auf den anthropologischen Befund Bezug genommen, dass eine Person immer mehr als dieses „Etwas“ ist. Indem wir Phänomene als „Etwas“ fassen, anerkennen wir ihr Dasein – zugleich betont der anthropologische Blick die unverfügbare Individualität und Würde jeder Person, die über das Wahrnehmbare hinausgeht. Der Leib wird hier als Mitteilungsraum verstanden, in dem sich das eingefleischte Selbst phänomenal äußert. Dies entspricht der phänomenologischen Reduktion. Was zeigt sich innerlich? Was nimmst du dabei (bei diesem Thema/Situation/Fragestellung) in deinem Körper wahr?

Was immer auftaucht, auftauchen lassen: Atem, Druck, Enge, Weite, Rhythmus, Temperatur, Impulse, Gefühle, Bilder, …

Verweilen bei dem, was sich im Körper zu diesem Thema zeigt und ereignet: autonome Körperreaktionen, energetische Phänomene, Auffälligkeiten, … Orientierungshilfen für die Prozessbegleitung: PEAK 2: Entfalten – Implizite Bedeutung dialogisch klären Das Verstehen vollzieht sich dialogisch mit und aus dem Leib. Durch behutsam-tastendes Fragen wird das implizite Wissen entfaltet, das sich im sogenannten Felt Sense verdichtet. Der Körper antwortet auf Versuche des Benennens oder Aussprechens häufig unmittelbar durch Veränderungen der Resonanz. In diesem Schritt verweben sich leibliche Erinnerungsspuren mit der aktuellen Situation. Bedeutung formiert sich nicht kognitiv konstruiert, sondern leiblich stimmig. Orientierungshilfen für die Prozessbegleitung: Wenn du das Ganze so wahrnimmst, was sagt es dir?

Nimm wahr, was davon und wie es im Körper ankommt. Verstehen mit und aus dem Körper Nach innen Fragen stellen, so dass die Antwort aus dem Körper kommen kann.

Wie ist es für dich, dass du das so wahrnehmen kannst?

Wenn du das aussprichst, wie reagiert die Leibesgegend?

Was sagt dein Körper dazu, dass du das so siehst und verstehst? Mit dem Felt Sense in Dialog treten: Wie ist es? PEAK 3: Ausrichten – Leibliche Stimmigkeit und Richtung finden Aus dem leiblich verstandenen Ganzen kann sich eine Richtung zeigen. Diese Phase ist häufig durch einen Body shift (Evidenzgefühl) gekennzeichnet: Autonome körperliche Veränderungen signalisieren Stimmigkeit. Die Frage richtet sich erneut an den Körper: Was wäre jetzt gut und richtig? Die Antwort erscheint als leiblicher Orientierungspunkt, nicht als bloßer kognitiver Entschluss. Ist das so? Was wäre jetzt gut und stimmig nach diesem Prozess? Orientierungshilfe: PEAK 4: Anverwandlung – Personale Einbettung und Abschluss Im letzten Schritt wird der innere Prozess integriert . Die Erfahrung wird in den dialogischen Raum zwischen Patient:in und Therapeut:in überführt, sprachlich gefasst und in den lebensweltlichen Zusammenhang eingebettet. Dadurch wird die gewonnene Orientierung personal verfügbar und der Prozess abgeschlossen. Die grafische Darstellung der PEAK (Personal-existenzanalytische Körperpsychotherapie) 1 2011 ) Dadurch wird die Person sich selbst transparenter und zugleich spürbarer. Mit der PEAK wird der Personalen Existenzanalyse nach Längle eine explizit körperpsychotherapeutische Methode zur Seite gestellt. Als Mikroprozess kann sie mit dem klassischen PEA-Vorgehen kombiniert werden. Die PEAK integriert die Prozesstheorie Gendlins ( 2016 ) und ergänzt den bisherigen Ansatz des inneren Dialogs (Steinert 2016 ) in der Existenzanalyse. Abb. 1 PEAK-Prozess. Ein Tauchgang ins körperleibliche Erleben. Die PEAK beschreibt einen leibphänomenologischen Mikroprozess innerhalb der Existenzanalyse, durch den implizites Körperwissen in eine personale Stellungnahme überführt wird Bild vergrößern In diesem Prozess (Abb.) durchdringen sich aktiv-suchende, kognitive und passiv-empfängliche, intuitive Momente. (Fuchs) Dadurch wird die Person sich selbst transparenter und zugleich spürbarer. Mit der PEAK wird der Personalen Existenzanalyse nach Längle eine explizit körperpsychotherapeutische Methode zur Seite gestellt. Als Mikroprozess kann sie mit dem klassischen PEA-Vorgehen kombiniert werden. Die PEAK integriert die Prozesstheorie Gendlins () und ergänzt den bisherigen Ansatz des inneren Dialogs (Steinert) in der Existenzanalyse. 1 Perspektive Personale Existenzanalyse (PEA) Existenzielles Grounding PEAK – Personale Existenzanalyse mit dem Körper Grundorientierung Dialogischer Prozess zur Klärung personaler Stellungnahme Leiblicher Zugang zum existenziellen Erleben Strukturierter Prozessrahmen zur Integration leiblicher Erfahrung in den existenzanalytischen Dialog Erkenntnisquelle Emotionale Resonanz und dialogisches Verstehen Präreflexives Körpererleben (Felt Sense) Implizites Körperwissen des „eingefleischten Selbst“ Rolle des Körpers Implizit beteiligt Primärer Resonanzraum Systematisch in den therapeutischen Prozess einbezogen Prozessstruktur Dialogischer Klärungsprozess erfahrungsorientierter Zugang zum Leib Fünfphasiger Prozess (PEAK 0–4) Ziel Personale Stellungnahme und existenzielle Orientierung Wiedergewinnung von Präsenz und Selbstkontakt Integration leiblicher Resonanz, Verstehen und personaler Orientierung Die Beziehung zwischen Personaler Existenzanalyse, Existentiellem Grounding und dem hier vorgestellten PEAK-Prozess lässt sich wie folgt zusammenfassen (Tab.). 2021 ), sowie der Sinnerfassungsmethode (Längle 2021 ) – allerdings leibphänomenologisch adaptiert und zugänglich. Wir finden in der PEAK alle Elemente der klassischen PEA (Längle), sowie der Sinnerfassungsmethode (Längle) – allerdings leibphänomenologisch adaptiert und zugänglich. Die folgende Fallvignette ist eine kompositorisch verdichtete Darstellung aus der therapeutischen Praxis. Zur Wahrung der Anonymität wurden biografische Details verändert.

Fallvignette Leibliche Orientierung im Entscheidungsprozess – ein PEAK-Prozess Ein 42-jähriger Patient sucht psychotherapeutische Unterstützung aufgrund anhaltender innerer Unruhe und Entscheidungsunsicherheit. Er arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich in einer leitenden Position, berichtet jedoch über zunehmende Erschöpfung und das Gefühl, „nicht mehr richtig hinter seinem Leben zu stehen“. Die Frage, ob er seine berufliche Situation verändern soll, beschäftigt ihn seit Monaten. Gleichzeitig erlebt er starke Ambivalenz: einerseits der Wunsch nach Veränderung, andererseits die Angst vor Verlust von Sicherheit und Anerkennung. PEAK 0 – Einstimmen Zu Beginn der Sitzung berichtet der Patient ausführlich über seine Situation. Während er spricht, wirkt seine Darstellung kontrolliert und argumentativ. Der Therapeut lädt ihn ein, einen Moment innezuhalten und wahrzunehmen, wie es ihm gerade im Körper geht, wenn er über diese Entscheidung spricht. Durch das Verlangsamen des Gesprächs und die gemeinsame Ausrichtung der Aufmerksamkeit entsteht ein ruhigerer Resonanzraum. Der Patient bemerkt zunächst seinen Atem und eine deutliche Spannung im Brustbereich. PEAK 1 – Wahrnehmen Der Patient richtet seine Aufmerksamkeit weiter auf diese Körperregion. Er beschreibt ein Druckgefühl hinter dem Brustbein, begleitet von flacher Atmung. Gleichzeitig bemerkt er ein leichtes Ziehen nach vorne im Oberkörper, als würde ihn etwas „nach vorne ziehen“. Der Therapeut lädt ihn ein, bei diesem Empfinden zu verweilen, ohne es sofort erklären zu müssen. Im weiteren Spüren differenziert sich das Gefühl: Neben dem Druck zeigt sich eine Mischung aus Aufbruchsstimmung und Angst. PEAK 2 – Entfalten Im dialogischen Erkunden wird das körperliche Erleben genauer benannt. Der Patient beschreibt, dass sich das Ziehen im Brustraum mit dem Gedanken verbindet, „eigentlich etwas Eigenes machen zu wollen“. Gleichzeitig taucht ein Gefühl von Enge auf, sobald er an mögliche Risiken denkt. Während er diese beiden Aspekte ausspricht, verändert sich die leibliche Resonanz (Felt Sense): Das Ziehen nach vorne wird deutlicher, während die Enge im Brustraum etwas nachlässt. Der Patient beschreibt dieses Erleben als ein inneres Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Lebendigkeit. PEAK 3 – Ausrichten Der Therapeut fragt, welche Richtung sich aus diesem körperlichen Gesamtgefühl zeigen könnte. Der Patient bleibt einen Moment still und nimmt seinen Körper wahr. Schließlich sagt er, dass sich der Gedanke an eine sofortige Kündigung „zu eng“ anfühle, während der Gedanke, erste Schritte in Richtung eines eigenen Projekts zu machen, eine spürbare Erleichterung im Atem auslöse. Gleichzeitig richtet sich sein Oberkörper etwas auf. Diese Veränderung wird von ihm selbst als stimmig erlebt. PEAK 4 – Anverwandlung Im weiteren Gespräch wird diese Erfahrung in den biografischen und aktuellen Lebenskontext eingeordnet. Der Patient erkennt, dass sein Wunsch nach beruflicher Veränderung bereits länger besteht, bisher jedoch durch Sicherheitsüberlegungen überdeckt wurde. Die leibliche Wahrnehmung hilft ihm, zwischen impulsivem Ausbruch und vorsichtigem Entwicklungsschritt zu unterscheiden. Am Ende der Sitzung formuliert er für sich die Entscheidung, zunächst kleine konkrete Schritte in Richtung eines eigenen Projekts zu setzen. Die im Körper gespürte Stimmigkeit dient ihm dabei als Orientierungspunkt. Diese Fallvignette verdeutlicht, wie die PEAK-Struktur leibliches Gewahrsein, dialogisches Verstehen und personale Stellungnahme miteinander verbindet. Die leibliche Resonanz fungiert dabei als Zugang zu implizitem Sinnwissen und ermöglicht eine existenziell stimmige Orientierung im Entscheidungsprozess.

Diskussion Der innovative Beitrag dieses Artikels besteht darin, das Konzept des Existenziellen Groundings erstmals in einem expliziten therapeutischen Prozessrahmen zu formulieren. Mit der Personalen Existenzanalyse mit dem Körper (PEAK) wird ein leibphänomenologisch orientierter Mikroprozess beschrieben, der das implizite Wissen des Körperleibs systematisch in den existenzanalytischen Dialog einbezieht. Dadurch wird die leibliche Dimension existenzieller Sinnfindung nicht nur theoretisch begründet, sondern erstmals als strukturierte psychotherapeutische Vorgehensweise operationalisiert. Die Fallvignette verdeutlicht exemplarisch, wie existenzielles Grounding den Körperleib als Resonanzraum impliziten Sinnwissens erschließt. Leibliche Phänomene erscheinen dabei nicht als Begleiterscheinungen psychischer Prozesse, sondern als primäre Ausdrucksform existenzieller Orientierung. Durch die Verlangsamung des Dialogs und das phänomenologische Verweilen im leiblichen Erleben wird ein Felt Sense zugänglich, in dem sich die implizite Ganzheit der Situation verdichtet. Die daraus entstehende leibliche Stimmigkeit fungiert im weiteren Prozess als Orientierungspunkt für eine personale Stellungnahme. Der dargestellte Verlauf macht zugleich die Funktion der PEAK als prozessualen Rahmen sichtbar. Die Struktur von Einstimmen, Wahrnehmen, dialogischem Entfalten, leiblicher Ausrichtung und personaler Integration bietet eine Orientierung für die therapeutische Begleitung, ohne das phänomenologische Offenhalten des Prozesses einzuschränken. In diesem Sinne verbindet die PEAK körperpsychotherapeutische Zugänge mit der existenzanalytischen Prozesslogik der Personalen Existenzanalyse. Besonders deutlich wird dabei, dass sich existenzielle Themen häufig zuerst leiblich zeigen, bevor sie sprachlich oder kognitiv zugänglich werden. Das leibliche Erleben fungiert als epistemischer Zugang zur Situation: Der Mensch spürt, was stimmig oder nicht stimmig ist, bevor er dies begrifflich formulieren kann. Die therapeutische Aufgabe besteht darin, diesen impliziten Raum, indem sich Sinn und Bedeutung ereignen, zugänglich zu machen und in den dialogischen Prozess zu integrieren. Gleichzeitig erfordert dieser Ansatz eine spezifische therapeutische Haltung. Existenzielles Grounding lässt sich nicht als Technik im engeren Sinn anwenden, sondern verlangt eine hohe leibliche Präsenz, phänomenologische Sensibilität und die Fähigkeit, im therapeutischen Dialog mit offenen Prozessen zu verweilen. Eine schematische Anwendung könnte dem Anspruch des Ansatzes widersprechen und die leibliche Eigenbewegung des Prozesses eher blockieren als unterstützen. In methodischer Hinsicht lässt sich die PEAK im Kontext humanistisch-existentieller Psychotherapieverfahren verorten. Sie knüpft an die Prozesstheorie Eugene Gendlins und das Focusing-Konzept an, integriert diese jedoch in den Rahmen der Personalen Existenzanalyse und verbindet sie mit körperpsychotherapeutischen Zugängen. Damit entsteht eine prozessuale Brücke zwischen leiblichem Gewahrsein, dialogischem Verstehen und personaler Stellungnahme. Weitere Forschung wäre notwendig, um die spezifischen Wirkfaktoren dieses Ansatzes genauer zu untersuchen und seine Anwendungsbereiche systematisch zu beschreiben. Insbesondere stellt sich die Frage, in welchen klinischen Kontexten eine leibphänomenologische Prozessführung besondere Vorteile gegenüber rein kognitiven oder verbal orientierten Verfahren bietet.

Interessenkonflikt M. Angermayr gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

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