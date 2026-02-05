Evaluation und klinisches Management von interstitiellen Lungenanomalien

Definition und Prävalenz

Im Jahr 2025 veröffentlichte die American Thoracic Society (ATS) ein neues Statement, das sich in einem zentralen Punkt wesentlich von der bisherigen Definition von ILA unterscheidet: Das bisherige Ausschlusskriterium für HochrisikopatientInnen wurde aufgehoben. Somit können gemäß dieser Leitlinien ILA nun auch bei Personen mit einer familiären Lungenfibrose oder einer rheumatischen Grunderkrankung diagnostiziert werden, sofern keine manifeste ILD besteht [ 2 ]. Diese Änderung hat innerhalb der pneumologischen Fachgemeinschaft zu kontroversen Diskussionen geführt, insbesondere auch im Vergleich zur rezent publizierten EULAR/ERS-Leitlinie zu interstitiellen Lungenerkrankungen bei Kollagenosen (CTD-ILD), die in mehreren Punkten divergierende Positionen einnimmt [ 3 ]. Die spezifischen Unterschiede und Implikationen der Empfehlungen werden in diesem Positionspapier näher erläutert. Die Fleischner Society definiert in ihrem 2020 veröffentlichten Positionspapier interstitielle Lungenanomalien (ILA) als Zufallsbefunde in Thorax-Computertomographien (CT), die auf eine interstitielle Lungenerkrankung (ILD) hinweisen können und mehr als 5 % einer Lungenzone betreffen. Sie treten bei Personen auf, bei denen zunächst kein Verdacht auf eine solche Erkrankung besteht. Personen mit familiärer Fibrose oder rheumatischer Grunderkrankung sind von einer ILA-Diagnose ausgeschlossen [ 1 ].

1 , 2 , 4 ‐ 9 ]. Die Prävalenz von ILA variiert und liegt in der Allgemeinbevölkerung zwischen 3 % und 10 %. Höhere Prävalenzen werden bei älteren Menschen und RaucherInnen beobachtet [].

ILA beschreiben Lungenparenchymveränderungen einschließlich Milchglas- oder retikulärer Anomalien, Architekturstörungen, Traktionsbronchiektasien und/oder Honeycombing (Honigwabenmuster), die visuell > 5 % einer Lungenzone betreffen (Tab. 1 und 2 ). Die Veränderungen sind in der Regel bilateral und nicht lageabhängig, also nicht durch Schwerkraft und Körperlage im Rahmen der CT-Aufnahme beeinflusst. Der Schwellenwert von 5 % ist willkürlich gewählt und dient vor allem dazu, minimale, klinisch irrelevante Veränderungen auszuschließen, sowie dazu, die Vergleichbarkeit mit früheren Studien zu gewährleisten. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass auch Läsionen mit einem Anteil von unter 5 % potenziell ein Progressionsrisiko bergen können [ 1 , 2 , 10 ]. Auch das ATS-Statement hält am Schwellenwert von 5 % fest, primär aufgrund des Fehlens validierter Alternativen [ 1 , 2 , 5 ]. Nichtemphysematöse Zysten, zentrilobuläre Noduli und Merkmale einer pleuroparenchymalen Fibroelastose können grundsätzlich vorhanden sein, tragen aber nicht zur Berechnung des Volumens der betroffenen Lungenanteile bei, das für die Definition einer ILA erforderlich ist [ 2 ]. ATS Clinical Statement Fleischner Society Positionspapier Bilaterale und nicht-hypostasebedingte Milchglasveränderungen, retikuläre Anomalien, Architekturstörungen, Traktionsbronchiektasien und/oder Honeycombing, die > 5 % einer Lungenzone betreffen* Zufälliger Nachweis nicht schwerkraftabhängiger Auffälligkeiten einschließlich Milchglas- oder retikulärer Veränderungen, Architekturstörung Traktionsbronchiektasen, Honeycombing sowie nichtemphysematöser Zysten Nichtemphysematöse Zysten, zentrilobuläre Noduli und Merkmale einer pleuroparenchymalen Fibroelastose können vorhanden sein, tragen aber nicht zum erforderlichen ILA-Volumen der betroffenen Lunge bei Die Veränderungen betreffen mindestens 5 % einer Lungenzone* In Hochrisikofällen (z. B. bei familiärer Lungenfibrose oder bekannten ILD-assoziierten genetischen Varianten) ist eine Bilateralität nicht erforderlich Die Notwendigkeit, dass Befunde zufällig sein müssen und Hochrisikopopulationen ausgeschlossen werden müssen, wurde bewusst aus der Definition gestrichen Leichte Anomalien, die ausschließlich in abhängigen Lokalisationen in der Rückenlage auftreten, sollten in der Bauchlage bestätigt werden Bei Personen, bei denen keine interstitielle Lungenerkrankung vermutet wird Was sind keine ILA (gekürzt): präklinische interstitielle Auffälligkeiten, die im Rahmen eines Screenings bei Hochrisikopersonen identifiziert werden (z. B. bei PatientInnen mit rheumatoider Arthritis, Sklerodermie, berufsbedingter Exposition oder familiär auftretender interstitieller Lungenerkrankung) Ausmaß Begrenzte Ausdehnung: Begrenzte fokale Anomalie (z. B. fokale paraspinale „Reibungsfibrose"); einseitige Anomalie (außer bei Hochrisikopopulationen) Ausgedehnte Veränderungen, die die Definition einer ILD erfüllen (Tab. 3 ) Befund, Muster, Ätiologie Abhängige Lungenatelektase Unifokale oder multifokale lineare Vernarbung Nichtemphysematöse Zysten, zentrilobuläre Nodularität und/oder Merkmale einer pleuroparenchymalen Fibroelastose, ohne weitere CT-Befunde einer Lungenerkrankung Befunde einer Herzinsuffizienz Befunde einer Aspiration (z. B. fleckige Milchglaskonsolidierungen, Tree-in-bud-Zeichen)

Das Positionspapier der Fleischner Society [ 1 ] identifizierte 3 Hauptkategorien von ILA: nichtsubpleurale ILA (d. h. ohne vorherrschende subpleurale Lokalisation), subpleurale nichtfibrotische ILA (d. h. mit vorherrschender subpleuraler Lokalisation, aber ohne Anzeichen einer Fibrose) und subpleurale fibrotische ILA (d. h. mit vorherrschender subpleuraler Lokalisation und Anzeichen einer Fibrose). Fibrose wurde durch das Vorhandensein einer Architekturstörung mit Traktionsbronchiektasien und/oder Honeycombing definiert und betrifft jene ILA, die die Kriterien für Ausmaß oder Muster einer ILD nicht erfüllen (Tab. 3 ). Bei einer Person mit CT-Merkmalen von ILA muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein, um eine ILD* zu definieren Symptome: Dyspnoe und/oder Husten jeglicher Art, die klinisch auf eine ILD zurückgeführt werden können Physiologie (eine der folgenden): – Jede Verringerung in Lungenfunktionsparametern oder Diffusionsmarkern, die klinisch auf eine ILD zurückgeführt werden kann; – Zutreffen der Kriterien für eine progrediente pulmonale Fibrose (PPF) [ 12 ] Bildgebung (eines der folgenden Kriterien in der Thorax-CT): – Fibrotische Anomalien (Honeycombing und/oder Retikulation mit Traktionsbronchiektasien), die visuell > 5 % des gesamten Lungenvolumens betreffen; – Progrediente fibrotische Anomalie in seriellen Thorax-CTs; – Vorhandensein eines typisch ausgeprägten fibrotischen ILD-Musters in der Thorax-CT (z. B. UIP/„probable UIP", fibrotische HP oder fibrotische NSIP) Pathologie: Bioptischer Nachweis eines typisch ausgeprägten fibrotischen ILD-Musters (z. B. UIP/„probable UIP", fibrotische HP oder fibrotische NSIP)

Zur Befundung von ILA sollte eine Thorax-CT mit dünnen Schichten (< 1,5 mm; hochauflösende [HR-]CT) erfolgen. Eine HR-CT wird ebenfalls empfohlen, wenn ein initialer Scan unvollständig sein sollte oder unklare Befunde bei größerer Schichtdicke liefert [ 1 ]. Eine ergänzende CT in Bauchlage kann eine sinnvolle Ergänzung sein, um lagebedingte Anomalien auszuschließen; und zeigt insbesondere bei nichtfibrotischen ILA eine bessere diagnostische Genauigkeit. Alleinige CTs in Rückenlage neigen dazu, das Ausmaß von ILA leicht zu überschätzen. Laut Fleischner Society ist eine CT in Bauchlage empfohlen, aber nicht zwingend notwendig [ 1 , 11 ].

Rezente Studien haben eine erhebliche Variabilität der Prävalenz von ILA in verschiedenen Bevölkerungsgruppen gezeigt. Sie treten bei 4–17 % der Raucher und Lungenkrebs-Screening-Kohorten [ 13 ‐ 16 ] sowie bei 3–10 % der bevölkerungsbasierten Kohorten [ 17 ‐ 19 ] auf. Darüber hinaus sind ILA in asiatischen Bevölkerungen im Vergleich zu westlichen Bevölkerungen möglicherweise geringer [ 18 , 20 ].

