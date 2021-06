Evaluation eines naturalistischen verhaltenstherapeutischen Rehabilitations-Settings

Zurück zum Zitat Reiss, N., Dominiak, P., Harris, D., Knörnschild, C., Schouten, E., & Jacob, G. A. (2012). Reliability and validity of the German version of the schema mode inventory. European Journal of Psychological Assessment, 28(4), 297–304. https://​doi.​org/​10.​1027/​1015-5759/​a000110. CrossRef