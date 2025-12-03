CDK4/6-Inhibitoren, SERDS & mehr

Beim ESMO 2025 in Berlin wurden wegweisende Daten zum Mammakarzinom präsentiert: Sieben Jahre Nachbeobachtung bringen Klarheit: Die monarchE-Studie zeigt erstmals einen statistisch signifikanten und klinisch relevanten OS-Vorteil für Abemaciclib in der adjuvanten Therapie des hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Mammakarzinoms. Weitere Highlights vom ESMO25 werden präsentiert und für die Praxis eingeordnet von Dr. Maximilian Marhold, Wien, und Dr. Clemens Dormann, Linz. Dazu gehören aktuelle Daten zu SERDS, Trop-2-gerichteten ADCs und Trastuzumab deruxtecan.