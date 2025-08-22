Erstmanifestation einer Autoimmunhämophilie bei einer Patientin mit rheumatoider Arthritis unter TNF-Blocker-Therapie in Kombination mit Leflunomid

TNF-α-Inhibitoren gehören bei der Therapie von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) und moderater bis hoher Krankheitsaktivität trotz heute frühzeitig eingesetzter konventioneller Basistherapeutika wie Methotrexat oder Leflunomid weiterhin zu den am häufigsten angewendeten Biologika. TNF-Blocker zeigen dabei nicht nur eine gute Wirkung auf die Gelenksymptomatik, sondern gehen mit einer Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität einher []. TNF-α-Inhibitoren zeigen ein erhöhtes Risiko für schwere Infektionen und für Nicht-Melanom-Hautkrebs, diesbezügliche klinische Kontrollen sind unter einer Therapie mit diesen Medikamenten empfohlen. Vor Therapie muss eine latente oder manifeste Tuberkulose oder Hepatitis-B-Infektion ausgeschlossen werden. Zum bekannten Risikoprofil gehört auch eine Verschlechterung einer vorbestehenden demyelinisierenden Erkrankung oder einer Herzinsuffizienz []. …