Erstmals ein umfassendes Bild

Zum ersten Mal liegen für Österreich nun Angaben über die Zahl der in Österreich beschäftigten Pflegepersonen vor. Aufgrund der demographischen Entwicklung und der angespannten Personalsituation im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege werden Befürchtungen geäußert, dass das aktuelle System der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Österreich in absehbarere Zeit zusammenbrechen wird. Um den tatsächlichen Bedarf an qualifiziertem Personal zu erfassen, beauftragte das Sozialministerium die Gesundheit Österreich, eine Pflegepersonal-Bedarfsprognose für Österreich durchzuführen. ...