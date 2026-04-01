Hepatozelluläres Karzinom Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem HCC: Optimale Balance zwischen Lebensqualität und Überleben 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Schweizer Gastroenterologie | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Reicht ein Tag Reduktionskost vor der Darmspiegelung aus? Nächster Artikel Bei unklaren GI-Symptomen auch an die Nebennieren denken! Metadaten Titel Hepatozelluläres Karzinom Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem HCC: Optimale Balance zwischen Lebensqualität und Überleben Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Schweizer Gastroenterologie / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 2662-7140 Elektronische ISSN: 2662-7159 DOI https://doi.org/10.1007/s43472-026-00193-0