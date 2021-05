Dupixent

Erstes Biologikum für 6- bis 11-Jährige mit schwerer atopischer Dermatitis zugelassen

Die Europäische Kommission (EC) hat die Zulassung von Dupilumab (Dupixent®) in der Europäischen Union (EU) auf Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren mit schwerer atopischer Dermatitis (AD), die für eine systemische Therapie in Betracht kommen, erweitert [1]. Damit ist Dupilumab die einzige systemische Behandlungsoption, die in der EU für diese Patientengruppe zugelassen ist.