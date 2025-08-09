Zum Inhalt
Wiener klinisches Magazin

Erratum zu: Trikuspidalklappeninsuffizienz – State of the Art

  • Open Access
  • 08.08.2025
  • Erratum
verfasst von
Dr. Peter Benedikt, MSc
Jörg Kellermair
Andreas Zierer
Erschienen in
Wiener klinisches Magazin
Hinweise
Die Online-Version des Originalartikels ist unter https://​doi.​org/​10.​1007/​s00740-025-00561-7 zu finden.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Erratum zu:
Wien klin Mag 2025
https://​doi.​org/​10.​1007/​s00740-025-00561-7
In this article Fig. 3g appeared incorrectly and have now been corrected in the original publication. For completeness and transparency, the old incorrect versions are displayed below.
Interessenkonflikt

P. Benedikt gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​deed.​de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
